In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 19/12, tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Sun Group đã chính thức khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino. Sự kiện nằm trong nhóm dự án quy mô lớn được đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Lễ khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn
Lễ khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích hơn 244 ha. Dự án được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng - resort city” hiện đại, với mục tiêu kiến tạo một điểm đến giải trí – du lịch quy mô khu vực theo chuẩn quốc tế, tích hợp đa dạng các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7.

Ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án dựa trên triết lý “Art in Landscape - Nghệ thuật trong cảnh quan”, trong đó cảnh quan không chỉ đóng vai trò nền tảng mà được xem như một không gian nghệ thuật mở, tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ và đồng nhất trên toàn bộ tổ hợp.

Siêu dự án casino hơn 244 ha của Sun Group chính thức khởi công sáng 19/12 tại Vân Đồn, Quảng Ninh ảnh 1

Phối cảnh casino Vân Đồn

Với cấu trúc đô thị mở, trục cảnh quan, quảng trường và tuyến đi bộ được kết nối liền mạch, dự án hướng tới tạo ra một điểm đến xanh - đẹp - tiện ích, đủ sức giữ chân du khách dài ngày và hình thành nhịp sống du lịch năng động suốt bốn mùa. Giai đoạn đầu sẽ triển khai tổ hợp khách sạn được quản lý bởi các thương hàng đầu thế giới với hàng ngàn phòng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng hướng biển, phân khu shophouse thương mại và chuỗi tiện ích dịch vụ, giải trí đa dạng quy mô lớn. Những tuyến phố thương mại, không gian ẩm thực, mua sắm, hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ tạo ra dòng chảy du khách liên tục, mở ra tiềm năng lớn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ và thương mại trong tương lai.

Song song với đó, dự án phát triển hệ thống vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời, công viên cảnh quan, không gian biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. Điểm nhấn quan trọng là khu vui chơi giải trí có thưởng casino thí điểm cho người Việt vào chơi theo chủ trương của Chính phủ, tăng sức hút của Vân Đồn, hướng đến một mô hình đủ sức cạnh tranh với các điểm đến giải trí lớn trong khu vực và trên thế giới như Macau (Trung Quốc), Singapore hay Las Vegas (Mỹ).

Siêu dự án casino hơn 244 ha của Sun Group chính thức khởi công sáng 19/12 tại Vân Đồn, Quảng Ninh ảnh 2

Phối cảnh casino

Khi hoàn thiện, tổ hợp được kỳ vọng trở thành khu “resort city” quy mô lớn đầu tiên tại miền Bắc, đón lượng lớn du khách từ Đông Bắc Á và thị trường nội địa, tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với hoạt động thương mại, dịch vụ và bất động sản nghỉ dưỡng, điều kiện mà Vân Đồn đã chờ đợi nhiều năm để bứt phá. Dự án dự kiến khánh thành phân khu casino vào năm 2028, và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2034.

Việc khởi công dự án diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước tăng 11,89%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 10.400 USD và thu ngân sách đạt 82.235 tỷ đồng. Việc đồng loạt khởi công 26 dự án với tổng mức đầu tư 383.000 tỷ đồng và khánh thành 5 dự án trong ngày 19/12 cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp không khói và tạo đột phá cho kinh tế địa phương. Trong chuỗi các dự án lớn, tổ hợp du lịch giải trí phức hợp tại Vân Đồn được xem là điểm nhấn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Siêu dự án casino hơn 244 ha của Sun Group chính thức khởi công sáng 19/12 tại Vân Đồn, Quảng Ninh ảnh 3
Bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group

Bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Sun Group vinh dự khi được Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh tin tưởng giao triển khai dự án có ý nghĩa chiến lược này. Với định hướng phát triển một ‘resort city’ đẳng cấp, cùng việc thí điểm cho người Việt vào khu vui chơi giải trí có thưởng, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần hình thành một ngành dịch vụ mới có kiểm soát và bền vững. Quan trọng hơn, đây sẽ là động lực để Vân Đồn tiến gần hơn mục tiêu trở thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch – giải trí tầm khu vực, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương”.

Nằm trong quần thể Vịnh Bái Tử Long, liền kề di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vân Đồn sở hữu hệ sinh thái biển đảo hoang sơ, cảnh quan kỳ vĩ, khí hậu trong lành và tiềm năng nổi bật để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, kinh tế biển và dịch vụ giải trí cao cấp. Trong những năm qua, Vân Đồn đã có bước chuyển mạnh mẽ về hạ tầng, đặc biệt với sự đóng góp của Sun Group. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam – đã mở ra kết nối chiến lược giữa Vân Đồn với các trung tâm kinh tế trong và ngoài nước. Cùng với đó, các tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và Vân Đồn – Móng Cái đưa khu kinh tế này trở thành điểm đến dễ tiếp cận nhất vùng Đông Bắc, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và tạo nền tảng thu hút dòng khách chất lượng cao.

Dự án cũng nằm trong trục kết nối với những điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe theo mô hình onsen (nghỉ dưỡng tắm khoáng) độc đáo tại Quang Hanh, Quảng Ninh, hay tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc Sun World Ha Long, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đưa du khách đi thăm vịnh Hạ Long cùng hàng loạt tiện ích độc đáo khác, biến hành trình khám phá vùng di sản của du khách thập phương thành một trải nghiệm liền mạch và hấp dẫn mà hiếm điểm đến nào trên thế giới có được.

Với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một cực tăng trưởng mới, góp phần đưa Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu, là trung tâm công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế.

