Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: 146 người đã thiệt mạng

(Ngày Nay) - Đội nhận dạng nạn nhân thảm họa thuộc Lực lượng Cảnh sát Hong Kong (DVIU) đã tìm thấy thêm thi thể nạn nhân khi mở rộng tìm kiếm sang các tòa nhà trong khu tổ hợp Wang Fuk Court.

Tính đến chiều 30/11 theo giờ địa phương, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng lên ít nhất 146 người.

Cơ quan chức năng cho biết không loại trừ khả năng số thương vong chưa dừng lại.

Ông Trịnh Gia Tuấn, phụ trách Đội nhận dạng nạn nhân thảm họa, cho biết đơn vị đã kiểm tra 4 trong số 7 tòa nhà bị cháy và sẽ tập trung tiến hành các hoạt động tìm kiếm vào ban ngày để tối đa hiệu quả, do các tòa nhà đã bị tàn phá nghiêm trọng, có nhiều vật sắc nhọn, còn tàn dư cháy và bên trong nhìn khá tối, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Ông Lương Hồng Vĩ - Phó Cục trưởng Cục Nhà ở Hong Kong, cho biết thêm một số ít căn hộ bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn đã yêu cầu nhà thầu thực hiện công việc gia cố để cảnh sát và nhân viên Sở Cứu hỏa có thể vào thu thập bằng chứng.

Trong khi đó, hàng dài người từ khắp Hong Kong đã đổ về khu vực gần hiện trường vụ cháy để đặt hoa, cầu nguyện, bày tỏ chia buồn với các nạn nhân và gia đình. Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng của vụ cháy vẫn đang tiếp diễn. Tổng số tiền quyên góp tính đến nay là khoảng 1,1 tỷ HKD (tương đương 141 triệu USD).

Sở Xây dựng Hong Kong đã ra lệnh tạm dừng 28 dự án xây dựng của cùng một nhà thầu là công ty Prestige Construction & Engineering.

Tính đến chiều 29/11, hơn 500 cư dân đã chuyển đến các nhà trọ, trại Hè hoặc phòng khách sạn do Cục Nội vụ và Thanh niên điều phối. Hơn 1.000 cư dân chuyển đến nhà ở tạm thời do Cục Nhà ở cung cấp hoặc các đơn vị do Hội Nhà ở Hong Kong cung cấp. Ngoài ra, chính quyền đang duy trì 2 nhà tạm trú cho cư dân có nhu cầu sử dụng.