WhatsApp xóa gần 7 triệu tài khoản liên quan đến lừa đảo

(Ngày Nay) - WhatsApp triển khai các công cụ bảo mật mới nhằm giúp người dùng nhận diện hành vi lừa đảo, trong đó việc kích hoạt chế độ đánh giá an toàn khi người dùng bị một liên hệ lạ thêm vào một nhóm mới.

Tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mới đây cho biết WhatsApp, một trong các ứng dụng nổi tiếng của hãng, đã xóa 6,8 triệu tài khoản bị phát hiện có liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm, chuyên nhắm vào người dùng trực tuyến trên toàn cầu.

Động thái này là một phần trong chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi và phức tạp.

Trong thông báo ngày 5/8, Meta cho biết đợt xóa tài khoản nói trên diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2025.

Hãng công nghệ này cũng cho biết WhatsApp hiện triển khai các công cụ bảo mật mới nhằm giúp người dùng nhận diện hành vi lừa đảo, trong đó việc kích hoạt chế độ đánh giá an toàn khi người dùng bị một liên hệ lạ, không nằm trong danh bạ, thêm vào một nhóm mới. Bên cạnh đó, các cảnh báo thử nghiệm cũng khuyến khích người dùng tạm ngắt tương tác trước khi phản hồi.

Đáng chú ý, Meta nhấn mạnh một trong những nguồn phát tán lừa đảo mạnh nhất chính là các trung tâm lừa đảo tội phạm có tổ chức, điều hành các lao động bị ép buộc tham gia vào các hoạt động phạm pháp.

Phần lớn các hành vi lừa đảo này được triển khai đồng loạt trên các nền tảng mạng khác nhau để tránh bị phát hiện. Meta cho biết một chiến dịch lừa đảo có thể khởi đầu từ tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó chuyển sang một trang mạng xã hội hay nền tảng thanh toán trực tuyến.

Meta cho biết những kẻ lừa đảo thậm chí là nội dung do Trí tuệ Nhân tạo (AI) như ChatGPT sáng tạo nhằm dụ dỗ người dùng tham gia các hoạt động như mua bán lượt thích giả (fake likes), mô hình đa cấp trá hình hoặc lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.

Meta cho biết công ty đã truy vết và phát hiện các hoạt động này có liên quan đến một trung tâm lừa đảo đặt tại châu Á. Meta đã phối hợp cùng OpenAI - đơn vị phát triển ChatGPT- để chặn đứng chiến dịch lừa đảo quy mô lớn này