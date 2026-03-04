Trăng máu - Nguyệt thực toàn phần vào Rằm tháng Giêng

(Ngày Nay) - Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần đặc biệt, thay vì sắc vàng thông thường, Mặt Trăng sẽ nhuộm lên mình một màu đỏ đồng hay còn gọi là Trăng máu.

Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ (3/3/2026), người dân ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể quan sát thấy hiện tượng nguyệt thực toàn phần.

Đặc biệt, thay vì sắc vàng thông thường, Mặt Trăng sẽ nhuộm lên mình một màu đỏ đồng hay còn gọi là Trăng máu.