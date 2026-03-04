Trăng máu - Nguyệt thực toàn phần vào Rằm tháng Giêng

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, cuốn sách Đệ Tử Quy với bản dịch và chú giải do nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Đức Bá thực hiện nổi lên như một nỗ lực đáng kể nhằm gắn kết quá khứ với hiện tại.
(Ngày Nay) - Ngày 3/3, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng hiện đã “quá muộn” để tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, bất chấp việc Tehran đang bày tỏ mong muốn này.
(Ngày Nay) - Việc cập nhật, công khai thông tin được áp dụng cả với văn bằng, chứng chỉ đã cấp trước khi Thông tư có hiệu lực. Thông tin trích xuất từ cơ sở dữ liệu có giá trị pháp lý như thông tin trong sổ gốc.
(Ngày Nay) - Giá vàng thế giới giữ đà tăng trong phiên giao dịch ngày 2/3 trong bối cảnh tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông gia tăng, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như các cuộc đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo.
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3, học sinh lớp 11, 12 toàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia đợt khảo sát chất lượng. Đây được coi là khâu chuẩn bị quan trọng giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giúp các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường đánh giá chất lượng học sinh, kịp thời có biện pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học.