World Cup 2026: Cơ hội hốt bạc của các thương hiệu toàn cầu

(Ngày Nay) - Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn được dự báo tạo ra 41 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu, mang lại cơ hội bùng nổ doanh thu cho nhiều ngành từ truyền thông đến tiêu dùng.

Với 48 đội tuyển tham dự, 104 trận đấu và lượng khán giả toàn cầu được dự báo lên tới hơn 6 tỷ người, World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn được xem là cơ hội kinh doanh chưa từng có đối với nhiều ngành công nghiệp, từ truyền thông, hàng tiêu dùng, đồ chơi, thời trang thể thao đến thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Số liệu đăng trên nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, cho biết World Cup 2026 có thể mang lại tới 41 tỷ USD cho nền kinh tế thế giới.

Giải đấu năm nay tăng thêm 16 đội tham dự so với World Cup 2022 tại Qatar.

Sự mở rộng quy mô giải đấu giúp FIFA kỳ vọng thu về khoảng 8,9 tỷ USD doanh thu, tăng 56% so với World Cup 2022. Trong đó, bản quyền truyền hình dự kiến mang lại 3,9 tỷ USD, doanh thu bán vé và dịch vụ khách sạn khoảng 3 tỷ USD, còn các hợp đồng tài trợ đóng góp gần 1,8 tỷ USD.

Ông Vincent Chaudel - nhà sáng lập Đài quan sát Kinh doanh thể thao của Pháp - cho rằng việc có thêm 16 đội tuyển đồng nghĩa với việc có thêm hàng chục thị trường theo dõi giải đấu, kéo theo nhu cầu mua bản quyền truyền hình, quảng cáo và vé xem trận đấu tăng mạnh.

Ông cũng nhận định mức giá vé năm nay cao hơn đáng kể do phù hợp với sức mua tại thị trường Mỹ.

Không chỉ FIFA hưởng lợi. Các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi và sản phẩm lưu niệm liên quan đến bóng đá cũng đang ghi nhận sức mua tăng mạnh. Tập đoàn Lego lần đầu tiên hợp tác với FIFA để tung ra mô hình cúp vàng World Cup lắp ghép kích thước thật với giá bán 180 euro (207 USD).

Theo doanh nghiệp này, sản phẩm đã nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và hiện là một trong những mặt hàng bán chạy nhất của hãng tại Pháp kể từ khi ra mắt hồi tháng Ba.

Trong khi đó, các bộ sưu tập thẻ và album sticker Panini về World Cup tiếp tục tạo cơn sốt. Nhiều nhà sách và cửa hàng báo chí tại Pháp đã rơi vào tình trạng khan hàng.

Theo nền tảng mua bán trực tuyến Vinted, lượng tìm kiếm liên quan đến album Panini trong tháng 5/2026 đã tăng hơn 600% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty nghiên cứu thị trường Circana cho biết doanh số đồ chơi liên quan đến bóng đá trên toàn cầu trong 4 tháng đầu năm đã tăng 160% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thị trường hiện không còn phụ thuộc chủ yếu vào thẻ sưu tập như trước mà đã mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm đa dạng hơn.

Các hãng sản xuất đồ thể thao cũng kỳ vọng World Cup sẽ tạo cú hích doanh thu trong bối cảnh thị trường quần áo thể thao toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Tập đoàn Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội tuyển quốc gia tại giải đấu năm nay, cho biết đã nhận được khoảng 250 triệu euro (288 triệu USD) đơn đặt hàng liên quan đến World Cup chỉ trong quý đầu năm. Doanh nghiệp dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới.

Đối thủ Nike cũng được hưởng lợi đáng kể. Theo ước tính của RBC Capital Markets, World Cup 2026 có thể mang lại thêm khoảng 1,3 tỷ USD doanh thu cho thương hiệu này. Nike hiện là nhà tài trợ của 12 đội tuyển, trong đó có Pháp, Anh và Brazil.

Ngoài áo đấu truyền thống, các hãng thể thao còn tung ra nhiều sản phẩm ăn theo giải đấu như trang phục thời trang, phụ kiện và thậm chí cả quần áo dành cho thú cưng.

Ngành đồ uống và thực phẩm nhanh cũng được dự báo sẽ là những bên hưởng lợi lớn. Các nhà phân tích của tập đoàn ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính Jefferies của Mỹ cho rằng lượng bia tiêu thụ trong thời gian diễn ra World Cup có thể tăng thêm khoảng 1 tỷ cốc, tương đương mức tăng 3% doanh số toàn cầu của ngành.

Các tập đoàn bia lớn như AB InBev và Heineken được đánh giá là những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này. Trong khi đó, Coca-Cola, đối tác lâu năm của FIFA, đã tung ra hàng loạt sản phẩm phiên bản đặc biệt mang màu sắc các đội tuyển quốc gia.

Đối thủ PepsiCo cũng đẩy mạnh chiến dịch quảng bá thông qua thương hiệu khoai tây chiên Lay's. Doanh nghiệp này giới thiệu 40 hương vị mới lấy cảm hứng từ 40 đội tuyển tham dự World Cup, trong đó có nhiều hương vị đặc trưng của từng quốc gia.

Các chuỗi nhà hàng và dịch vụ ăn uống cũng kỳ vọng lượng khách tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu. Theo công ty nghiên cứu Technomic, World Cup có thể mang lại thêm khoảng 1,9 tỷ USD doanh thu cho ngành dịch vụ ăn uống tại Mỹ.

Các thương hiệu toàn cầu như McDonald's, Starbucks hay chuỗi burger Shake Shack được đánh giá là những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi lớn nhất nhờ độ nhận diện thương hiệu cao đối với du khách quốc tế.

Ngược lại, tác động đối với thị trường TV được đánh giá hạn chế hơn. Mặc dù World Cup thường kích thích nhu cầu nâng cấp thiết bị giải trí tại gia, các chuyên gia cho rằng mức tăng doanh số chỉ mang tính ngắn hạn.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà sản xuất Trung Quốc cùng áp lực giảm giá đang khiến biên lợi nhuận của ngành điện tử tiêu dùng tiếp tục bị thu hẹp.

Với quy mô chưa từng có và chiến lược biến bóng đá thành một sản phẩm giải trí toàn cầu, World Cup 2026 được dự báo không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất thế giới mà còn là một trong những sự kiện thương mại có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong lịch sử ngành công nghiệp thể thao.