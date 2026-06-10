Xem lại Hãy tha thứ cho em để gặp thế hệ trẻ của thập niên 90

(Ngày Nay) - Giữa thời điểm điện ảnh Việt Nam đầu thập niên 90 vẫn còn quen thuộc với những câu chuyện chiến tranh, hay các mô-típ của thời bao cấp, Hãy tha thứ cho em ra mắt năm 1992 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh xuất hiện như một tiếng nói khác biệt: gai góc hơn, trẻ hơn và đầy những hoang mang của một thế hệ đang lớn lên giữa thời cuộc đổi thay.

Bộ phim không chỉ là câu chuyện về tuổi trẻ, mà còn giống như một cánh cửa đưa người xem trở về Hà Nội của hơn ba thập kỷ trước – nơi những người trẻ bắt đầu học cách sống trong một xã hội hoàn toàn mới.



Nếu nhiều tác phẩm cùng thời nhìn tuổi trẻ bằng ánh mắt lý tưởng hóa, Hãy tha thứ cho em lại lựa chọn điều ngược lại. Nhân vật Mai – cô sinh viên nghệ thuật được mời tham gia một bộ phim chiến tranh – hiện lên với tất cả sự mâu thuẫn của tuổi trẻ: nổi loạn, bốc đồng, nhiều khát vọng nhưng cũng đầy lạc lối. Cô cùng bạn bè sống giữa giảng đường, nhạc rock, thuốc lá, những cuộc rong ruổi đêm khuya và những câu hỏi về tương lai mà không ai có thể trả lời giúp họ.

Xem lại bộ phim hôm nay, điều gây xúc động không nằm ở cốt truyện, mà nằm ở việc bộ phim lưu giữ được “không khí” của một thời. Hà Nội trong phim không phải thành phố hiện lên với vẻ đẹp, mà là một đô thị đang chuyển mình dữ dội: nghèo khó, hỗn độn, vừa cũ vừa mới. Những con phố, lớp học, quán xá, ký túc xá hay những khoảng tối ven đường hiện lên như một lát cắt chân thực của xã hội đầu Đổi mới – giai đoạn mà những giá trị cũ chưa kịp mất đi nhưng những giá trị mới đã bắt đầu xuất hiện.

Điều thú vị là bộ phim sử dụng cấu trúc “phim trong phim” để đặt hai thế hệ đối diện nhau. Một bên là những người từng đi qua chiến tranh, mang theo ký ức, mất mát và những lý tưởng cũ. Một bên là lớp trẻ sinh ra trong hòa bình, không còn trải nghiệm chiến tranh nhưng lại phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng rất khác: khủng hoảng bản sắc, khủng hoảng niềm tin và cảm giác mất phương hướng. Cuộc đối thoại ấy khiến Hãy tha thứ cho em trở thành nhiều hơn một bộ phim thanh xuân – nó là câu chuyện về sự chuyển giao của cả xã hội Việt Nam đầu thập niên 90.

Khi ra mắt, bộ phim từng gây nhiều tranh luận vì góc nhìn táo bạo và thậm chí trải qua những tranh cãi kiểm duyệt trước khi được giới thiệu quốc tế. Dù vậy, tác phẩm vẫn được chọn trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, trong đó có Nantes, như một đại diện cho một Việt Nam đang chuyển động, phức tạp và đầy biến đổi.

Hơn 30 năm trôi qua, điều khiến Hãy tha thứ cho em vẫn đáng xem không phải vì nó hoàn hảo. Bộ phim đôi lúc vụn vặt, chậm rãi và mang nhiều dấu ấn điện ảnh thời kỳ đầu 90. Nhưng cũng chính vì thế, nó giống như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh – nơi người xem hôm nay có thể nhìn thấy một thế hệ trẻ từng sống, từng yêu, từng nổi loạn và từng hoang mang không khác chúng ta là bao.

Có lẽ bởi vậy, xem Hãy tha thứ cho em hôm nay không đơn thuần là xem một bộ phim cũ. Đó là một chuyến ngược dòng thời gian để gặp lại những người trẻ của hơn ba mươi năm trước – những con người từng đứng giữa đổi thay và cố gắng tìm cách trưởng thành cùng thời đại của mình.

Hãy tha thứ cho em với sự tham gia của dàn diễn viên Vân Anh, NSND Đào Bá Sơn, Trúc Quỳnh, Công Thắng…sẽ được trình chiếu trở lại trong chương trình Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới tại DANAFF IV (Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV)– như một dịp để khán giả hôm nay nhìn lại chân dung của một thế hệ trẻ Việt Nam đầu thập niên 90, khi đất nước bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, bộ phim còn giống như một lát cắt ký ức về những người trẻ từng sống giữa giao điểm của quá khứ và tương lai, mang theo nhiều hoang mang, nổi loạn nhưng cũng đầy khát vọng. Sau hơn ba thập kỷ, tác phẩm của đạo diễn Lưu Trọng Ninh vẫn giữ nguyên sức gợi mở khi phản chiếu những chuyển động xã hội và tâm thế của một thế hệ trong thời kỳ Đổi mới.