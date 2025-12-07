Xét nghiệm gene giúp dự báo nguy cơ đau tim và đột quỵ

(Ngày Nay) - Lực lượng Quân y Israel (IDF Medical Corps) cho biết đã bắt đầu áp dụng một xét nghiệm máu di truyền mới nhằm phát hiện sớm nguy cơ đau tim và đột quỵ, thậm chí nhiều năm trước khi bệnh phát tác.

Xét nghiệm đo nồng độ lipoprotein(a) – một loại protein béo trong máu – sẽ được cung cấp một lần trong đời cho quân nhân từ 35 tuổi trở lên, nhằm tăng cường phòng bệnh và giảm tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch.

Việc triển khai rộng rãi xét nghiệm lipoprotein(a) giúp quân đội Israel trở thành một trong những cơ quan nhà nước đầu tiên tại Israel áp dụng công nghệ y học dự phòng tiên tiến, trong bối cảnh xét nghiệm này chưa được đưa vào danh mục sàng lọc thường quy của các quỹ bảo hiểm y tế công cộng.

Khác với các chỉ số mỡ máu khác, mức lipoprotein(a) hoàn toàn do gene quyết định, không thay đổi bởi ăn uống, vận động hay lối sống. Do đó, xét nghiệm một lần duy nhất thường là đủ, trừ trường hợp gia đình có tiền sử bệnh tim mạch.

Trong thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu cho thấy lipoprotein(a) tăng cao có liên quan tới nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ thiếu máu cục bộ, bệnh mạch vành và hẹp van động mạch chủ. Cấu trúc phân tử của loại protein béo này khiến chất này dễ bám vào thành mạch và thúc đẩy quá trình viêm hình thành mảng xơ vữa.

Dù nhận thức về xét nghiệm này đang tăng lên và nhiều hiệp hội tim mạch quốc tế khuyến nghị đưa lipoprotein(a) vào chương trình sàng lọc, hệ thống y tế công cộng Israel vẫn chưa áp dụng rộng rãi. Quân đội Israel đã quyết định tự triển khai cho toàn bộ quân nhân phục vụ dài hạn.

Giới chức quân đội nhấn mạnh rằng đối với quân nhân phục vụ lâu dài, việc chịu sức ép thể chất và tinh thần, giờ giấc thất thường và môi trường căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ tim mạch, do đó việc đánh giá nguy cơ di truyền càng quan trọng.

Nhiều nghiên cứu thuốc mới nhằm hạ nồng độ lipoprotein(a) đang được tiến hành, dự kiến đưa vào sử dụng trong vài năm tới.