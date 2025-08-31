Vaccine phòng bệnh zona thần kinh có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

(Ngày Nay) - Theo một báo cáo nghiên cứu công bố trước thềm Đại hội Tim mạch châu Âu 2025 ở thành phố Madrid (Tây Ban Nha), việc tiêm vaccine phòng bệnh zona thần kinh có thể giúp làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ ở người trưởng thành.

Kết quả phân tích dữ liệu tổng hợp từ 9 nghiên cứu riêng rẽ cho thấy việc tiêm vaccine phòng zona thần kinh giúp giảm 18% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người từ 18 tuổi trở lên, giảm 16% nguy cơ ở nhóm từ 50 tuổi trở lên. Riêng đối với Shingrix, vaccine hai liều do hãng GlaxoSmithKline phát triển, mức độ giảm thiểu nguy cơ lên tới 21%.

Tính trên quy mô dân số, cứ mỗi 1.000 người được tiêm phòng thì thế giới sẽ giảm trung bình 1,2 – 2,2 ca biến cố tim mạch nghiêm trọng mỗi năm. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào được đưa vào phân tích xem xét tỷ lệ tử vong.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa nguy cơ đột quỵ và đau tim tạm thời sau khi mắc zona thần kinh. Tuy nhiên, lợi ích trực tiếp về bảo vệ tim mạch từ việc tiêm vaccine phòng ngừa zona thần kinh lại chưa được khẳng định.

Tiến sĩ Charles Williams của hãng GlaxoSmithKline - trưởng nhóm nghiên cứu trên - lưu ý rằng hầu hết dữ liệu hiện có đến từ các nghiên cứu quan sát, vốn chưa thể chứng minh quan hệ nhân – quả. Ngoài ra, các đối tượng tham gia đều là người khỏe mạnh, không thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao. Ông nhấn mạnh: “Phát hiện này rất đáng khích lệ, nhưng chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để xác định chính xác mối liên hệ giữa việc tiêm phòng zona thần kinh với giảm nguy cơ biến chứng tim mạch”.