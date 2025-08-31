Vaccine phòng bệnh zona thần kinh có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Theo một báo cáo nghiên cứu công bố trước thềm Đại hội Tim mạch châu Âu 2025 ở thành phố Madrid (Tây Ban Nha), việc tiêm vaccine phòng bệnh zona thần kinh có thể giúp làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ ở người trưởng thành.
Vaccine phòng bệnh zona thần kinh có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

Kết quả phân tích dữ liệu tổng hợp từ 9 nghiên cứu riêng rẽ cho thấy việc tiêm vaccine phòng zona thần kinh giúp giảm 18% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người từ 18 tuổi trở lên, giảm 16% nguy cơ ở nhóm từ 50 tuổi trở lên. Riêng đối với Shingrix, vaccine hai liều do hãng GlaxoSmithKline phát triển, mức độ giảm thiểu nguy cơ lên tới 21%.

Tính trên quy mô dân số, cứ mỗi 1.000 người được tiêm phòng thì thế giới sẽ giảm trung bình 1,2 – 2,2 ca biến cố tim mạch nghiêm trọng mỗi năm. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào được đưa vào phân tích xem xét tỷ lệ tử vong.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa nguy cơ đột quỵ và đau tim tạm thời sau khi mắc zona thần kinh. Tuy nhiên, lợi ích trực tiếp về bảo vệ tim mạch từ việc tiêm vaccine phòng ngừa zona thần kinh lại chưa được khẳng định.

Tiến sĩ Charles Williams của hãng GlaxoSmithKline - trưởng nhóm nghiên cứu trên - lưu ý rằng hầu hết dữ liệu hiện có đến từ các nghiên cứu quan sát, vốn chưa thể chứng minh quan hệ nhân – quả. Ngoài ra, các đối tượng tham gia đều là người khỏe mạnh, không thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao. Ông nhấn mạnh: “Phát hiện này rất đáng khích lệ, nhưng chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để xác định chính xác mối liên hệ giữa việc tiêm phòng zona thần kinh với giảm nguy cơ biến chứng tim mạch”.

PV
vaccine zona thần kinh giảm đau tim đột quỵ sức khoẻ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
(Ngày Nay) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, liên quan đến việc Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bilgates School) tuyển sinh năm học 2024-2025 khi chưa được cơ quan quản lý phê duyệt, làm ảnh hưởng đến hơn 50 học sinh lớp 1, Sở đang triển khai xử lý chuyển trường và các phần việc có liên quan đến điểm số, học bạ của các học sinh này.
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York năm 2023. Ảnh: AFP
Mỹ từ chối cấp thị thực cho các quan chức Palestine dự kỳ họp ĐHĐ LHQ
(Ngày Nay) - Ngày 29/8, Mỹ thông báo sẽ không cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đến New York vào tháng 9 để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) với các nhà lãnh đạo thế giới, nơi một số đồng minh của Mỹ chuẩn bị công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.
Bước tiến mới trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng
Bước tiến mới trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng
(Ngày Nay) - Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Kenya (KWS) ngày 29/8 thông báo đã hoàn tất chiến dịch kéo dài 10 ngày di dời thành công 10 con tê giác trắng phương Nam đến Khu bảo tồn Loisaba ở miền Bắc Kenya. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng môi trường sống, thúc đẩy sinh sản và tăng cường bảo vệ loài động vật quý hiếm này.