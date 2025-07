Xuất khẩu của Trung Quốc lần đầu tiên cán mốc 13.000 tỷ nhân dân tệ

(Ngày Nay) - Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 21.790 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm tăng thêm 0,4 điểm phần trăm.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 21.790 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm đã tăng thêm 0,4 điểm phần trăm.

Xuất khẩu đạt 13.000 tỷ nhân dân tệ, lần đầu tiên cán mốc này trong lịch sử, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu đạt 8.790 tỷ nhân dân tệ, dù giảm 2,7% so với năm trước, nhưng mức giảm đã thu hẹp 1,1 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm.

Phát biểu tại cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Vương Lệnh Tuấn cho rằng dù phải đối mặt với một tình hình quốc tế phức tạp, ngoại thương của Trung Quốc vẫn giữ được sức bền vững, đạt được tăng trưởng tổng thể, nâng cao chất lượng và kiểm soát biến động hiệu quả.

Xét về tổng thể, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu ở mức 20.000 tỷ nhân dân tệ, tạo ra mức cao mới so với cùng kỳ các năm trước.

Tính theo quý, trong quý 2, xuất nhập khẩu tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 3,2 điểm phần trăm so với quý 1, duy trì mức tăng liên tục trong 7 quý. Đặc biệt, trong tháng 6, tất cả 3 chỉ tiêu xuất khẩu, nhập khẩu và tổng giá trị xuất nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng dương, với tốc độ đều có xu hướng phục hồi.

Về biến động trong tăng trưởng nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm, ông Lữ Đại Lương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Hải quan, cho rằng điều này là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự không chắc chắn trong chính sách thương mại quốc tế và giảm giá các mặt hàng chủ lực.

Trung Quốc là một quốc gia nhập khẩu hàng hóa chủ lực, chiếm khoảng 30% tổng giá trị nhập khẩu, vì vậy sự biến động giá cả hàng hóa quốc tế có ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ nhập khẩu.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, nhu cầu nội địa mở rộng sẽ ổn định nhập khẩu, trong quý 2, nhập khẩu đã quay trở lại tăng trưởng, chủ yếu do tăng trưởng về số lượng.

Về vấn đề thương mại Trung-Mỹ, số liệu cho thấy trong nửa đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc với Mỹ đạt 2.080 tỷ nhân dân tệ, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, thương mại Trung-Mỹ đã chuyển từ tăng trưởng trong quý 1 sang giảm trong quý 2, với mức giảm lên tới 20,8%.

Theo ông Vương Lệnh Tuấn, hợp tác kinh tế thương mại Trung-Mỹ về bản chất là hợp tác cùng có lợi. Gần đây, các cuộc đàm phán thương mại tại Geneva và London đã đạt được những tiến triển tích cực, giúp thương mại Trung-Mỹ có dấu hiệu phục hồi.

Trong tháng 6, giá trị xuất nhập khẩu đã tăng trở lại từ mức dưới 300 tỷ nhân dân tệ trong tháng 5 lên trên 350 tỷ nhân dân tệ, với tỷ lệ giảm cũng đã thu hẹp đáng kể.