Y-CONCERT: Đại tiệc âm nhạc kéo dài 10 tiếng liên tục

(Ngày Nay) - Tập đoàn YeaH1 công bố sự kiện âm nhạc đặc biệt mang tên Y-CONCERT, một festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ từ các chương trình truyền hình thực tế được yêu thích như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng.

Sự kiện sẽ diễn ra duy nhất vào ngày 20/12/2025 tại khu vực miền Bắc, hứa hẹn trở thành đại tiệc âm nhạc, văn hóa lớn nhất cuối năm, nơi hàng ngàn khán giả hòa chung nhịp đập cảm xúc trong hành trình 10 tiếng kết nối và lan tỏa giá trị tích cực.

Y-CONCERT không chỉ là một buổi biểu diễn mà là một hành trình cảm xúc đỉnh cao - nơi những giá trị nghệ thuật và nhân văn được kết tinh. Y-CONCERT được hình thành như một cuộc hội ngộ lớn của những tâm hồn đồng điệu. Ở đó, ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả được xóa nhòa, sân khấu và khán đài hòa làm một với không gian mở tràn ngập ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Người đến Y-CONCERT không đến để xem, mà đến để sống, để cảm, để cùng nhau tạo nên một kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của YeaH1 – từ doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ, nơi sản xuất, phân phối, đào tạo và tổ chức những hoạt động nghệ thuật quy mô lớn của Việt Nam.

Với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình được yêu thích như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng, Y-CONCERT mang đến chuỗi biểu diễn kéo dài hơn 10 tiếng, tạo nên một “marathon cảm xúc” chưa từng có trong lịch sử giải trí Việt Nam.

Sân khấu công nghệ đỉnh cao dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống âm thanh – ánh sáng – hiệu ứng được đầu tư đến từng chi tiết vượt ngoài sức tưởng tượng của khán giả, mang đến trải nghiệm nơi người xem và người biểu diễn cùng hòa vào một thể thống nhất, tạo nên những khoảnh khắc thị giác và cảm xúc trọn vẹn cho khán giả. Y-CONCERT cũng hứa hẹn mang đến những sáng tác và tiết mục được dàn dựng hoành tráng, lần đầu ra mắt và chỉ có duy nhất tại Y-CONCERT.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Y-CONCERT còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để khơi dậy năng lượng tích cực, thúc đẩy tinh thần sẻ chia và lan tỏa những giá trị đẹp của con người Việt Nam hiện đại. Đêm nhạc được xem như lời hẹn cuối năm để mọi người cùng nhìn lại, cùng cảm nhận và cùng gửi gắm niềm tin vào hành trình phía trước – nơi âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết những trái tim biết yêu và biết sống.

Sự kiện nhấn mạnh thông điệp "Mang tinh hoa - Trao tinh hoa - Nối tinh hoa - Lan tỏa tinh hoa". YeaH1 tin rằng, tinh thần kết nối, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ nhau trên hành trình cống hiến cho nghệ thuật, làm đẹp cho đời của toàn bộ hệ sinh thái YeaH1 sẽ được hiện hữu một cách rực rỡ nhất. Mỗi người tham dự, từ nghệ sĩ đến khán giả, đều là một phần không thể thiếu trong bản giao hưởng kỳ diệu kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ này, biến những giờ phút bên nhau thành khoảnh khắc đẹp nhất, ý nghĩa nhất và rực rỡ nhất in sâu trong trái tim mỗi người.

Sự ra đời của Y-CONCERT cũng là bước tiếp nối tự nhiên sau thành công của các chương trình truyền hình thực tế do YeaH1 sản xuất. Từ Tân Binh Toàn Năng – chương trình đầu tiên tại Việt Nam bán vé cho khán giả đến xem ghi hình, đến Y-CONCERT – đại tiệc quy tụ hàng chục nghệ sĩ và hàng ngàn người tham dự, YeaH1 tiếp tục chứng minh khả năng thương mại hóa sáng tạo, mở ra một tiêu chuẩn mới cho ngành giải trí Việt Nam.

Y-CONCERT không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc: ● Thời lượng kéo dài gần 10 tiếng liên tục – concert dài nhất từ trước đến nay ● Hơn 50 nghệ sĩ tham dự đông đảo nhất từ xưa đến nay, quy tụ những tên tuổi huyền thoại, những gương mặt chiếm lĩnh truyền thông và cả thế hệ nghệ sĩ trẻ đang bứt phá ● Sân khấu công nghệ đỉnh cao, âm thanh – ánh sáng – hiệu ứng được đầu tư đến từng chi tiết vượt ngoài sức tưởng tượng của khán giả ● Những sáng tác và tiết mục được dàn dựng lần đầu ra mắt, chỉ có tại Y-CONCERT ● Tinh thần kế thừa và bứt phá đến từ những chương trình như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha, và Tân Binh Toàn Năng.