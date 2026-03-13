Gặp đối thủ dễ, các cơ thủ Việt Nam tiếp tục hành trình tại châu Âu

(Ngày Nay) - Loạt trận ngày 12/3 của European 2026 Open diễn ra tại Bosnia chứng kiến sự áp đảo của các tay cơ đến từ Việt Nam, qua đó ghi tên mình vào vòng Last 64.

Ở trận đấu đầu tiên, Dương Quốc Hoàng có chiến thắng đậm 10-3 trước đối thủ người Anh Benji Buckley. Dù để thua trong 2 rack đấu đầu tiên, Hoàng Sao vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ và khiến cho đối thủ phải “dính ghế” trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Lường Đức Thiện cũng có khởi đầu không được như ý, khi để tay cơ nước chủ nhà Faruk Terzic dẫn trước 2 ván đấu. Hai tay cơ sau đó liên tục bám đuổi nhau; khi đang hoà 6-6, Thiện Lương tận dụng sai lầm của đối phương và nhanh chóng ghi 4 điểm số, khép lại trận đấu với tỉ số 10-6.

Phạm Phương Nam chạm trán với Michael Thorn và trùng hợp là anh cũng để cho đối phương có 2 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, với sự chính xác và điểm rơi phong độ cao, Nam Phạm có cho mình mạch ghi điểm ổn định, đưa tổng tỉ số lên 8-2. Tay cơ người Đức chỉ kịp ghi thêm 3 điểm trước khi Phương Nam kết thúc trận đấu với tỉ số 10-5.

Với chiến thắng tại vòng Last 128, ba cơ thủ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng Last 64 diễn ra vào ngày 13/3. Đối thủ của Hoàng Sao ở vòng tiếp theo là Salvador Garcia, một đối thủ “dễ xơi” khi không có tên trong BXH của WNT. Thiện Lương phải đối đấu với nhà vô địch U19 thế giới Yannick Pongers trong khi Nam Phạm phải chạm trán Á quân Peri Open 2024 Dimitris Loukatos.

European Open Pool Championship 2026 là giải đấu 9-bi nằm trong hệ thống giải Major của WNT, diễn ra từ 10/3 đến 15/3 tại Sarajevo (Bosnia), với sự quy tụ của 192 cơ thủ hàng đầu trên toàn thế giới. Việt Nam mang đến 4 đại diện, với 3 cơ thủ đã tiến đến vòng Last 64; trước đó, cơ thủ Lê Hải Long phải dừng bước sau thất bại tại vòng 2 nhánh thua.