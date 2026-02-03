Year End Party nhà DatVietVAC với chủ đề "Chủ nghĩa Bình thường" - Đêm hội quy tụ và gắn kết những giá trị độc nhất

(Ngày Nay) - Giữa nhịp vận hành không ngừng của ngành công nghiệp văn hóa, có những khoảnh khắc cần được chậm lại - không để dừng, mà để nhìn rõ hơn giá trị đang được tạo nên. Với DatVietVAC, Year End Party chính là khoảnh khắc như thế. Qua từng năm, sự kiện dần trở thành một “tấm gương phản chiếu” cách DatVietVAC nhìn nhận và theo đuổi giá trị văn hóa: lấy con người làm trung tâm, lấy sáng tạo làm động lực và lấy cộng đồng làm điểm đến lâu dài.

Vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện nội bộ, Year End Party của DatVietVAC trở thành điểm hẹn thường niên mang tính biểu tượng của ngành giải trí Việt Nam. Nơi đây sở hữu năng lực quy tụ nhân tài độc nhất với cộng đồng nghệ sĩ trẻ tài năng, những cá nhân đang hoạt động tích cực và tạo dấu ấn rõ nét trong đời sống văn hóa đại chúng Việt Nam.

Year End Party của DatVietVAC quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, doanh nhân cùng chung tay tạo nên nhiều giá trị tích cực cho cộng đồngCác nghệ sĩ xuất hiện tại Year End Party của DatVietVAC là những đại diện tiêu biểu thuộc nhiều thế hệ gắn bó chung thủy, tôn trọng và luôn đồng hành với hệ sinh thái sáng tạo mà doanh nghiệp bền bỉ xây dựng qua nhiều năm: Trấn Thành, Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy,… đến những gương mặt trẻ như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER, ISAAC, B Ray, Negav, buitruonglinh, CONGB, Mason Nguyễn, TEZ… Nơi mà ở đó, với họ là “cùng một nhà”, là “về nhà”, “ngôi nhà Đất Việt”.

Không phải ngẫu nhiên khi DatVietVAC sở hữu năng lực độc nhất quy tụ gần 95% nghệ sĩ và người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam trong ngôi nhà chung. Từ các format giải trí thành công, ghi nhận hàng tỷ lượt xem trên đa nền tảng toàn cầu, DatVietVAC không chỉ tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp cận công chúng một cách rộng rãi, mà còn đóng vai trò “bệ phóng” vững chắc giúp nghệ sĩ định hình bản sắc, xây dựng uy tín và phát triển sự nghiệp bền vững. Quan trọng hơn, doanh nghiệp lựa chọn con đường đồng hành lâu dài – phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nghệ sĩ kế thừa, góp phần định hình diện mạo tương lai của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây là giá trị không dễ tìm thấy trong một lĩnh vực vốn nhiều biến động và cạnh tranh khốc liệt.

Chính cách tiếp cận ấy đã tạo nên một đặc điểm riêng có và duy nhất trong hệ sinh thái DatVietVAC. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nghệ sĩ không dừng lại ở hợp tác dự án, mà được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng và chia sẻ tầm nhìn dài hạn. Hành trình đồng hành bền vững của lớp lớp các nghệ sĩ tài năng tương lai là minh chứng cho sức hấp dẫn đến từ nền tảng cốt lõi mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi.

Niềm mong đợi dành cho Year End Party không chỉ đến từ giới nghệ sĩ. Với đội ngũ nhân sự DatVietVAC, sự kiện cũng là dịp ghi nhận những nỗ lực thầm lặng phía sau các sản phẩm giải trí đến với công chúng. Trong một ngành công nghiệp đòi hỏi cường độ lao động cao và áp lực sáng tạo liên tục, sự kiện đóng vai trò như một cột mốc quan trọng – nơi giá trị con người được đặt đúng vị trí trung tâm trong bức tranh phát triển chung.

Song song đó, Year End Party của DatVietVAC ngày càng nhận được sự quan tâm và chờ đợi từ cộng đồng người hâm mộ. Điều này phản ánh một sự dịch chuyển đáng chú ý: từ mối quan hệ đơn tuyến giữa nhà sản xuất và khán giả, sang kết nối đa chiều, nơi công chúng trở thành một phần của hệ sinh thái văn hóa sáng tạo. Sự hiện diện của tình cảm người hâm mộ – dù trực tiếp hay gián tiếp – cho thấy sức lan tỏa của các giá trị mà DatVietVAC theo đuổi chạm tới đời sống cảm xúc của cộng đồng.

Year End Party thường niên được xem là lát cắt phản ánh cách DatVietVAC tiếp cận và định vị vai trò của mình trong dòng chảy công nghiệp văn hóa - chủ thể kiến tạo kết nối giá trị sáng tạo, giá trị con người và giá trị cộng đồng. Chính những kết nối bền chặt đó là nền tảng để hệ sinh thái DatVietVAC phát triển độc nhất, có chiều sâu và khả năng lan tỏa lâu dài.

Mỗi đêm hội, mỗi “bản giao hưởng” giao thời đều là những nốt xúc cảm rung động giữa DatVietVAC và công chúng. Bởi, tất cả được xây dựng bài bản, chỉn chu từ ý tưởng chủ đề, ngôn ngữ nghệ thuật đến trải nghiệm tổng thể, đó là "Winter Sonata", là “Ngày của Vô cực – Sóng – Beyond & Infinity”... Sáng tạo không chỉ hiện diện ở hình thức, mà trở thành trục xuyên suốt để kể câu chuyện về con người DatVietVAC, nghệ sĩ nhà DatVietVAC, về Vũ Trụ "Say Hi"... và về các giá trị cốt lõi, tầm nhìn chiến lược của tổ chức tiên phong trong lĩnh vực văn hóa giải trí.

Tiếp nối mạch cảm hứng đó, DatVietVAC chính thức hé lộ Year End Party 2025 với chủ đề “THE NORMALIST – CHỦ NGHĨA BÌNH THƯỜNG” tưởng chừng giản dị nhưng giàu suy ngẫm, đặt lại câu hỏi về những giá trị nền tảng trong đời sống và sáng tạo.

Trong một thế giới vận động ngày càng nhanh, “bình thường” có thể chính là lựa chọn tốt nhất: bình thường của sự bền bỉ, của kỷ luật, của những con người âm thầm tạo nên giá trị mỗi ngày.

Year End Party 2025 hứa hẹn sẽ là điểm khởi đầu cho một chương mới – nơi DatVietVAC tiếp tục vai trò kết nối, khơi gợi cảm hứng và cùng cộng đồng sáng tạo tiến bước trên hành trình xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện đại, nhân văn và bền vững.