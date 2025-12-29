Anh Trai “Say Hi” 2025 - A Merry X’Mas Concert: Kiến tạo bức tranh mùa lễ hội cuối năm quy mô lớn

(Ngày Nay) - Chuỗi hoạt động trước thềm Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert mở ra một bức tranh mùa lễ hội cuối năm rực rỡ, nơi không khí Giáng sinh lan tỏa từ sân khấu đến các không gian trải nghiệm, kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ trong những khoảnh khắc gần gũi, giàu cảm xúc.

Tiếp nối dấu ấn từ Anh Trai “Say Hi” 2024 - chương trình được xem là một trong những điểm khởi đầu cho việc hình thành văn hóa hâm mộ (đu idol) tích cực, sáng tạo và văn minh trong cộng đồng khán giả trẻ, Anh Trai “Say Hi” 2025 đã tiếp tục mở rộng và phát triển tinh thần này thông qua chuỗi hoạt động được triển khai bài bản, thống nhất và có chiều sâu.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện âm nhạc, Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert được xây dựng như một không gian văn hóa - trải nghiệm, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ cùng đồng hành để tạo nên một mùa lễ hội cuối năm mang tính cộng hưởng, thể hiện rõ tinh thần gắn kết đặc trưng của Vũ Trụ “Say Hi”.

Trong khuôn khổ Anh Trai “Say Hi” 2025 Concert - A Merry X’Mas Concert, Ban Tổ Chức cùng cộng đồng khán giả đã cùng nhau kiến tạo nên bức tranh mùa lễ hội cuối năm rực rỡ, với tinh thần Giáng sinh được lan tỏa xuyên suốt từ các hoạt động tương tác đến không gian concert. Các dự án được triển khai đồng bộ về chủ đề, góp phần mang đến trải nghiệm lễ hội liền mạch và giàu cảm xúc cho khán giả tham dự.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là WISHMAS LETTERS - dự án gửi thư và lời chúc Giáng sinh dành cho các Anh Trai. Hoạt động đã trở thành điểm chạm cảm xúc, nơi khán giả thể hiện tình cảm, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ và cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực trước thềm concert. Những lá thư, lời chúc không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi đúng tinh thần mùa lễ hội cuối năm.

Song song đó, chuỗi hoạt động Fan Project được triển khai tại khu vực tổ chức concert đã góp phần hoàn thiện không gian lễ hội. Nhiều booth, food truck, hoạt động tương tác và trải nghiệm được cộng đồng người hâm mộ (FC) đầu tư chỉn chu, thống nhất theo chủ đề Giáng sinh, tạo nên một tổng thể giàu màu sắc và sinh động.

Trong đó, có thể kể đến nhiều fan project được đầu tư đồng bộ về ý tưởng và trải nghiệm, góp phần mở rộng không gian concert thành một bức tranh lễ hội cuối năm trọn vẹn. Nổi bật là dự án “ILLUMINATE: Stand Up To Be Outstanding” của FC Anh Trai Thái Ngân, với concept ánh đèn sân khấu như biểu tượng cho hành trình không ngừng đứng dậy và tỏa sáng của người nghệ sĩ. Fan project “reSONance” của Anh Trai Đỗ Nam Sơn gây ấn tượng khi khai thác tinh thần cộng hưởng giữa âm nhạc và cộng đồng người hâm mộ, nhấn mạnh sự kết nối cảm xúc cùng chung tần số.

Bên cạnh đó, “Gillixir” của Anh Trai GILL và “Mellifluous” dành cho Anh Trai KHOI VU mang đến những không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi âm nhạc được cảm nhận như dư âm còn đọng lại sau concert. Với Anh Trai Jaysonlei, các hoạt động booth và truck được triển khai theo chủ đề mùa đông, tạo nên trải nghiệm lễ hội thông qua hình ảnh tái sinh và chuyển mình cuối năm. Cùng với nhiều fan club khác đồng loạt hưởng ứng chủ đề chung, các dự án này đã góp phần tạo nên một không gian lễ hội đồng nhất, sôi động và giàu tính kết nối, đúng tinh thần của Anh Trai “Say Hi” 2025 - A Merry X’Mas Concert.

Không chỉ giới hạn trong khuôn viên concert, chuỗi hoạt động diễu hành roadshow và các hạng mục trang trí ngoài trời cũng đã góp phần mở rộng bức tranh lễ hội ra không gian đô thị. Những đoàn roadshow diễu hành kết hợp cùng phướn, banner in hình các Anh Trai được triển khai tại nhiều khu vực trọng điểm đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Các hoạt động này không chỉ góp phần “làm nóng” bầu không khí trước concert mà còn cho thấy sức hút và mức độ lan tỏa mạnh mẽ của Anh Trai “Say Hi” 2025, khi hình ảnh các nghệ sĩ xuất hiện rộng khắp. Qua đó, chương trình tiếp tục khẳng định ảnh hưởng ngày càng lớn trong cộng đồng khán giả trẻ và công chúng đại chúng.

Thông qua chuỗi hoạt động được tổ chức chỉn chu, thống nhất về chủ đề và giàu tính kết nối, Anh Trai “Say Hi” 2025 - A Merry X’Mas Concert không chỉ là một sự kiện âm nhạc quy mô, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của chương trình trong việc nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa hâm mộ tích cực. Đó là nơi nghệ sĩ và người hâm mộ cùng nhau tạo nên một bức tranh mùa lễ hội cuối năm rực rỡ, ấm áp và giàu ý nghĩa, khép lại năm cũ bằng những giá trị tích cực và đáng nhớ.