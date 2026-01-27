Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert tạo cơn sốt bán vé trước thềm đêm diễn tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert tạo nên cơn sốt khi toàn bộ vé Early Bird “cháy hàng” chỉ sau 40 phút mở bán, khẳng định sức hút mạnh mẽ của chương trình và mở ra kỳ vọng cho một đêm diễn mang màu sắc mới tại Hà Nội vào ngày 14.03.2026.

Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi toàn bộ vé Early Bird “cháy hàng” chỉ sau 40 phút mở bán. Sức hút của dàn Anh Trai cùng tình cảm bền bỉ từ khán giả tiếp tục khẳng định vị thế của chương trình, mở ra kỳ vọng cho một đêm diễn mang màu sắc hoàn toàn mới tại Hà Nội.

Sơ đồ sân khấu cho đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 14.03.2026 với điểm nhấn là sự trở lại của sân khấu chữ T. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Hà Nội, khu vực Premier Lounge và SVIP được bố trí ở view chính diện, mang đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn và đẳng cấp hơn. Tiếp nối hành trình của Vũ Trụ “Say Hi”, A White Valentine Concert được giới thiệu như một concept tiên phong với trải nghiệm độc bản và âm nhạc đặc quyền, lấy hình ảnh chiếc hộp quà trắng khổng lồ làm trung tâm, nơi 30 Anh Trai “Say Hi” 2025 sẽ cùng nhau mở khóa những tiết mục dàn dựng công phu, biến Hà Nội thành một ký ức đáng nhớ trong mùa Valentine trắng năm nay. Thông điệp được lấy cảm hứng từ White Valentine, đêm diễn sẽ được xây dựng như một đêm nhạc ngập tràn sắc trắng tinh khôi. Với tagline “Tặng em một đêm ngập tràn gấu bông, socola trắng và kẹo marshmallow”, nơi những món quà ngọt ngào không chỉ được trao đi bằng hiện vật, mà còn được chuyển hoá thành trải nghiệm cảm xúc trên sân khấu.

Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert hứa hẹn mang đến một không gian trình diễn được đầu tư chỉn chu về concept, sân khấu và cảm xúc. Sắc trắng chủ đạo cùng không khí lãng mạn, tinh tế sẽ bao trùm toàn bộ đêm diễn, biến concert trở thành điểm hẹn đặc biệt dành cho khán giả trong mùa Valentine trắng năm nay.

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, concert cũng được kỳ vọng mang đến những màn trình diễn được dàn dựng công phu, nơi các bản hit quen thuộc của chương trình được tái hiện trên sân khấu quy mô lớn, kết hợp cùng những màn kết hợp mới mẻ giữa các Anh Trai. Mỗi tiết mục không chỉ là một phần trình diễn âm nhạc, mà còn là một mảnh ghép cảm xúc góp phần hoàn thiện câu chuyện của đêm nhạc. Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert do DatVietVAC Group Holdings tổ chức tại Hà Nội không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời hồi đáp ngọt ngào dành cho những tình cảm mà khán giả đã trao gửi suốt hành trình vừa qua.

Vé concert đang được mở bán chính thức từ ngày 27.01.2026 trên ứng dụng Ticket Box.