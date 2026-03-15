100% cử tri xã Minh Châu, Hà Nội đi bầu cử trước 14 giờ

(Ngày Nay) - Xã Minh Châu đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm nhất tại Hà Nội, đạt tỷ lệ 100% vào lúc 14 giờ.

Xã Minh Châu có 3 điểm bỏ phiếu: Tại nhà văn hóa khu 2, thôn Chu Chàng; khu Đình chùa xóm Hạ, thôn Chu Chàng và Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Minh Châu, thôn Chu Châu.

Tại các tổ bầu cử, công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, khoa học. Lực lượng phục vụ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện các bước theo quy trình, từ kiểm tra danh sách, nhận phiếu đến bỏ phiếu đúng quy định. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định, bảo đảm dân chủ và minh bạch.

Đáng chú ý, nhiều cử tri cao tuổi, người dân sinh buôn bán xa nhà cũng chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bầu cử. Đối với những trường hợp khó khăn trong việc đi lại, các tổ bầu cử đã bố trí lực lượng hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền công dân của mình.

Sự tham gia đầy đủ của cử tri xã Minh Châu thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, giúp người dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của lá phiếu.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu cho biết, tính đến 14h, 100% cử tri xã Minh Châu đã đi bỏ phiếu bầu cử. Việc hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100% là tín hiệu tích cực, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nhân dân. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng những người được bầu sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, xây dựng xã Minh Châu ngày càng ổn định, phát triển và đáng sống.