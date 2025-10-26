125 đội bóng tham gia "Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô" lần thứ 24

(Ngày Nay) - Sáng 26/10, tại sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Giải bóng đá học sinh trung học phổ thông Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ 24 năm 2025 - Cúp Number 1 Active chính thức khai mạc. Mùa giải năm nay lập kỷ lục mới với sự tham dự của 125 đội bóng, vượt xa con số 110 đội của mùa giải trước.

Theo đó, các đội được chia thành 32 bảng, trong đó 29 bảng có 4 đội, 3 bảng có 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 64 đội vào giai đoạn hai.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ câu chuyện thú vị: “Trước mùa giải, tôi có hỏi trí tuệ nhân tạo rằng có giải phong trào nào thường xuyên có hơn 100 đội tham dự hay không. Câu trả lời là Giải bóng đá học sinh trung học phổ thông Hà Nội - An ninh Thủ đô. Câu hỏi thứ hai, trên thế giới có giải đấu phong trào nào tổ chức liên tục trong 25 năm hay không. Trí tuệ nhân tạo đưa ra ba cái giải đấu: giải thiếu niên ở Thụy Điển, giải trẻ ở Australia và chính là giải đấu của chúng ta”.

Ông nhấn mạnh, việc duy trì giải suốt 1/4 thế kỷ là minh chứng cho tâm huyết và nỗ lực không ngừng của Báo An ninh Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành, đặc biệt là sự chung tay của các nhà tài trợ. Ông cũng gửi lời chúc các đội thi đấu fair-play, cống hiến và giữ vững tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Ngay sau lễ khai mạc, những trận đấu mở màn đã diễn ra đầy kịch tính, trong bầu không khí cuồng nhiệt và sôi động tại sân Xuân Đỉnh. Nơi đây trở thành ngày hội bóng đá học đường, nơi khát vọng được cháy hết mình của hàng nghìn học sinh Thủ đô được tiếp lửa ngay từ phút đầu tiên.

Đặc biệt, kể từ vòng 1/32 (giai đoạn thi đấu loại trực tiếp), các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của NK Media, giúp lan tỏa rộng rãi sức nóng của giải đấu tới đông đảo người hâm mộ.

Ra đời từ năm 2001, Giải bóng đá học sinh trung học phổ thông Hà Nội là hoạt động thường niên do Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các nhà tài trợ tổ chức.

Qua 24 mùa giải, giải đấu đã khẳng định vị thế là một trong những sân chơi thể thao lớn nhất dành cho học sinh phổ thông tại Thủ đô, nơi chắp cánh cho đam mê bóng đá và nuôi dưỡng tinh thần rèn luyện thể chất trong sáng, lành mạnh.

Hơn hai thập kỷ đi qua, mỗi mùa giải là một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp trong ký ức của biết bao thế hệ học trò Hà Nội - những người đã, đang và sẽ tiếp tục nối dài truyền thống thể thao học đường Thủ đô bằng nhiệt huyết, lòng tự hào và tinh thần đồng đội.