Văn hóa dân gian bước vào đời sống

(Ngày Nay) - Dưới cái nắng hanh vàng của mùa Đông, những chiếc khăn lụa, túi tote, tà áo dài Việt hay thiệp chúc Tết… được bày biện tỉ mỉ và công phu trong gian hàng của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội như một điểm nhấn đặc biệt mở màn Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Lời chúc đầu năm bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Gian hàng của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là 1 trong 200 đơn vị hoạt động trong 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa tham gia Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” diễn ra trong hai ngày 10-11/1/2026. Chương trình góp phần làm rõ vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển đô thị, đồng thời hình thành nền tảng kết nối bền vững giữa các cá nhân, đơn vị trong hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô. Đây cũng là bước mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026.

Có mặt từ rất sớm, Lê Gia Hân, 16 tuổi (học viên lớp Hội họa 3D, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), cũng là học viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm sinh viên có sản phẩm tham gia trưng bày cùng thầy cô giáo và các anh chị sinh viên trong trường. Hân không giấu nổi niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được tự tay vẽ tranh, in tranh lên khăn lụa, hồi hộp chờ sản phẩm ra mắt để lan tỏa cái đẹp đến công chúng. Vui hơn nữa là du khách đón nhận các sản phẩm của Hân cũng như các anh chị trong trường một cách hào hứng và say mê.

Không ít du khách Việt và nước ngoài thích thú sà vào sạp hàng, cắm cúi lựa chọn những chiếc khăn in hình thiếu nữ Việt Nam. Khăn lụa khi thì có hình ảnh thiếu nữ duyên dáng trong bộ áo dài cách tân, khi lại là hình ảnh cô gái huyền bí trong bộ khăn chầu áo ngự… Những chiếc thiệp chúc tết, bao lì xì, túi tote, móc khóa, huy hiệu… cũng đượm “hồn” dân tộc với những hình ảnh ngộ nghĩnh về Tết Việt, 12 con giáp. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình sáng tạo nghiêm túc từ đội ngũ giảng viên và học sinh sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nơi ý tưởng, chất liệu và kỹ thuật thủ công hòa quyện để tạo nên những thiết kế mang giá trị sử dụng thực tế.

“Những sản phẩm do chính học viên thiết kế, chỉnh sửa và cần mẫn đi đến công đoạn cuối cùng. Tất cả như những lời chúc năm mới được nói bằng ngôn ngữ nghệ thuật đầy sáng tạo”, một sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội hào hứng nói.

Trong nhiều ngày qua, TS Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng hồi hộp không kém khi đồng hành cùng giảng viên và các em học viên, sinh viên trong trường gấp rút chuẩn bị các khâu cuối cùng cho Chương trình “Tụ hội Sáng tạo”.

“Chúng tôi luôn khuyến khích và trao cơ hội cho các con được sáng tạo, biến bài tập của mình thành sản phẩm có tính ứng dụng cao. Mọi ý tưởng sáng tạo của các con đều được hoàn thiện một cách chỉn chu, nắn nót nhất. Chúng tôi cũng khuyến khích các con khai thác yếu tố dân gian, truyền thống của dân tộc, đưa những nét đẹp văn hóa dân gian vào bài tập, vào các sản phẩm sáng tạo; giúp các con nuôi dưỡng ý tưởng thành sản phẩm vừa chứa đựng được không khí hào hùng của dân tộc, không khí bồi hồi đón Tết cổ truyền nhưng lại vừa có tính ứng dụng cao”, TS Vũ Tiến Dũng chia sẻ. Các sản phẩm tuy có thể còn chút non nớt, hồn nhiên, nhưng việc tham gia sự kiện năm nay đã giúp các thầy cô trong trường lan tỏa được đam mê nghệ thuật, sự sáng tạo cũng như tình yêu nghệ thuật, yêu dân tộc đến các con.

Bước chuyển từ lễ hội thường niên đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị

Nếu Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội mang đến Chương trình “Tụ hội Sáng tạo - Hành trình tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026” một góc nhìn gần gũi về mỹ thuật ứng dụng – nơi nghệ thuật bước ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện trong đời sống thường nhật; thì trường ĐH Quốc gia Hà Nội lại mang đến sự kiện những chiếc bình gốm, postcad in tranh Đông Hồ độc đáo; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lại gây ấn tượng với những chiếc nón lá và sản vật vùng miền đặc sắc…

Mỗi gian hàng là một sắc màu riêng cho thấy, điểm đặc biệt của Lễ hội Sáng tạo Hà Nội 2026 không nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động, mà ở cách sự kiện từng bước hình thành một mạng lưới quan hệ mới. Nơi trường đại học, học sinh, sinh viên cũng như nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ nhân làng nghề, doanh nghiệp sáng tạo… cùng xuất hiện trong một cấu trúc mở. Biên giới sáng tạo vượt ra mọi khuôn khổ để dành cho tất cả mọi người.

Kể từ khi được UNESCO vinh danh là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu (UCCN) vào ngày 30/10/2019, Hà Nội đã trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu này trong lĩnh vực Thiết kế. Đến nay, UCCN đã mở rộng lên 408 thành viên và Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế như một trung tâm sáng tạo năng động của châu Á. Trong 6 năm qua, thành phố đã nỗ lực thực hiện các cam kết, hợp tác tích cực với các thành viên trong mạng lưới, thúc đẩy hoạt động sáng tạo đa lĩnh vực.

Bước sang mùa thứ 5, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên, chuyển dịch sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, thúc đẩy tư duy liên ngành và phát triển nền kinh tế sáng tạo đô thị. Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được triển khai xuyên suốt trong năm, qua nhiều chặng hoạt động, từ kết nối cộng đồng, thử nghiệm mô hình sáng tạo, lan tỏa sáng kiến đến hội tụ tại Lễ hội chính thức - nơi các nguồn lực sáng tạo cùng gặp gỡ, trao đổi và phát triển bền vững.

Qua 4 mùa tổ chức, Lễ hội không chỉ là không gian trưng bày và trải nghiệm nghệ thuật, mà còn trở thành điểm kết nối cộng đồng sáng tạo, đánh thức các di sản, không gian công cộng và những địa điểm mang dấu ấn Hà Nội, đưa sáng tạo đến gần hơn với đời sống đô thị và công chúng.