35 năm Đại học Hoa Sen và hành trình kiến tạo một đại học đổi mới và ứng dụng

(Ngày Nay) - 35 năm hình thành và phát triển, Đại học Hoa Sen (HSU) đứng trước một giai đoạn chuyển giao quan trọng. Đây không chỉ là thời điểm nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là lúc nhà trường xác lập rõ hơn vai trò của một đại học đổi mới và ứng dụng trong bối cảnh giáo dục đại học đang chịu tác động sâu sắc từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường lao động.

Giáo dục ứng dụng: giá trị được đo bằng năng lực tạo giá trị

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hoa Sen đã không chọn con đường phát triển theo quy mô đại trà. Thay vào đó, nhà trường kiên định theo đuổi mô hình giáo dục gắn với thực tiễn, lấy khả năng làm việc, thích ứng và tạo giá trị của người học sau tốt nghiệp làm thước đo cốt lõi của chất lượng đào tạo.

Sau hơn ba thập kỷ, định hướng này ngày càng cho thấy hiệu quả rõ nét. Theo thống kê trước thềm lễ tốt nghiệp năm 2026, 96% sinh viên Hoa Sen đã có việc làm, tăng hơn 1% so với năm trước. Đây là một con số đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng thận trọng trong tuyển dụng và đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thực hành, tư duy độc lập và khả năng thích ứng dài hạn.

Đáng chú ý, 28% sinh viên Hoa Sen làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc môi trường có yếu tố quốc tế, nhiều ngành đạt trên 50%. Bên cạnh đó, nhiều ngành học tại HSU ghi nhận 100% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp như Kỹ thuật phần mềm, Luật Quốc tế, Quản trị khách sạn, chương trình Hoa Sen Elite, Tâm lý học, Thiết kế nội thất. Những kết quả này phản ánh rõ sự gắn kết giữa chương trình đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trườnglao động, đồng thời làm rõ nội hàm của một trường đại học định hướng đổi mới và ứng dụng.

Triết lý giáo dục mới: tầm nhìn cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Định hướng của Đại học Hoa Sen trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng lại ở việc đào tạo có chất lượng, mà phải tiến xa hơn, trở thành một đại học hiện đại, có bản sắc, có năng lực tự đổi mới, và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Từ tư duy đó, triết lý giáo dục mới của HSU được định hình trong một mệnh đề thống nhất, Hu-man-centric - Self-directed - Utility oriented. Như vậy, giáo dục tại Đại học Hoa Sen là hành trình khai phóng và phát triển con người một cách toàn diện, nơi người học được trao quyền để làm chủ việc học của mình; theo đó, mọi tri thức đều hướng đến khả năng vận dụng sáng tạo và hiệu quả để tạo giá trị thực cho xã hội. Đây không phải là sự thay đổi mang tính hình thức, mà là kết quả của quá trình nhìn lại hành trình 35 năm đào tạo gắn với thực tiễn, đồng thời chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển dài hạn hơn.

Triết lý này được xây dựng như một chuỗi vận động logic: Con người là điểm xuất phát và cũng là đích đến của giáo dục; sự tự chủ là năng lực cốt lõi giúp người học làm chủ việc học, nghề nghiệp và cuộc sống; và giá trị thực là thước đo cuối cùng của tri thức, được kiểm chứng bằng khả năng giải quyết vấn đề và đóng góp tích cực cho xã hội.

Nhà trường chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học thuật và thực tiễn thông qua các đề án hợp tác doanh nghiệp, hai kỳ thực tập bắt buộc, các dự án xã hội và mạng lưới đối

tác trong và ngoài nước. Sinh viên không chỉ học để “biết”, mà được đặt vào những tình huống thực tế để thử nghiệm, va chạm và tự khám phá năng lực của bản thân. Song song đó, việc tăng cường đối thoại học thuật, giao lưu quốc tế và sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên, học giả nước ngoài giúp sinh viên tiếp cận các chuẩn mực học thuật và nghề nghiệp mang tính toàn cầu, rèn luyện năng lực giao tiếp liên văn hóa, khả năng trình bày quan điểm độc lập và bản lĩnh hội nhập, là những năng lực nền tảng để thích ứng lâu dài trong một thế giới không ngừng biến đổi.

HSU 35 năm, điểm tựa cho hành trình kiến tạo tương lai

35 năm không chỉ là một dấu mốc kỷ niệm, mà là nền tảng để HSU bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và nhất quán hơn. Nhà trường kiên định với triết lý giáo dục Human centric - Self-directed - Utility-oriented, Đại học Hoa Sen hướng tới kiến tạo những công dân có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, là tinh thần xuyên suốt hành trình 35 năm và là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của giáo dục đại học.