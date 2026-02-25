Viettel Solutions giành giải thưởng tại Asian Telecom Awards 2026 nhờ năng lực vượt trội trong đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng cáp quang biển

(Ngày Nay) - Với chiến lược đầu tư bài bản vào các dự án cáp quang biển dung lượng lớn và hạ tầng kết nối toàn cầu, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) đã xuất sắc giành giải “Submarine Telecom Company of the Year – Vietnam” tại Asian Telecom Awards 2026

Giải thưởng này góp phần khẳng định vị thế vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng cáp quang biển, với những dự án kết nối quốc tế quy mô lớn, góp phần xây dựng hạ tầng số hiện đại và bền vững cho Việt Nam và khu vực.

Thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào những dự án cáp quang biển tiên tiến, Viettel đã góp phần nâng cao vị thế kết nối quốc tế của Việt Nam. Với định hướng mở rộng dung lượng và tăng cường độ tin cậy của mạng lưới, doanh nghiệp đã khẳng định vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cáp quang biển hàng đầu tại Việt Nam.

Hiện nay, Viettel Solutions đang vận hành các hệ thống cáp quang biển lớn như AAG, APG, IA, AAE-1 và ADC, không chỉ kết nối Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương mà còn mở rộng kết nối tới châu Âu và châu Mỹ, qua đó nâng cao đáng kể năng lực kết nối quốc tế của Việt Nam. Đáng chú ý, hệ thống cáp quang biển ADC đã được hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác năm 2025, tiếp tục củng cố sự hiện diện của mạng lưới Viettel trên phạm vi toàn cầu. Được biết, tuyến cáp quang biển ADC nổi bật với chiều dài gần 10.000 km, gồm 8 cặp sợi quang kết nối 7 trạm cập bờ trên khắp châu Á, trong đó có trạm tại Quy Nhơn, Bình Định (Việt Nam), tuyến cáp ADC có dung lượng gấp đôi dung lượng của tuyến AAE-1, đồng thời hỗ trợ các công nghệ hiện đại như 5G, AI, IoT và AR/VR, bảo đảm hạ tầng internet ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, Viettel mà trực tiếp là Viettel Solutions cũng đang thực hiện đầu tư , phát triển các dự án mới như ALC và VTS. Trong đó, ALC được định vị là hệ thống cáp chiến lược nội Á nhằm tăng cường kết nối khu vực, còn VTS – dự án do Viettel khởi xướng – cung cấp tuyến kết nối trực tiếp Việt Nam – Singapore, có độ trễ thấp nhất trên phân khúc này, đồng thời tối ưu hiệu suất truyền dẫn và chất lượng dịch vụ.

Viettel Solutions cũng tích cực thúc đẩy hợp tác và liên kết quốc tế. Việc hợp tác với các nhà cung cấp viễn thông toàn cầu như AT&T, Telstra, Singtel và China Telecom giúp mở rộng phạm vi phủ sóng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tham gia các liên minh viễn thông quốc tế cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến và chia sẻ kinh nghiệm vận hành, từ đó cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới.

Hoạt động của Viettel Solutions không chỉ giới hạn trong nước mà còn mở rộng ra khu vực thông qua các công ty thành viên tại châu Á như Metfone (Campuchia), Unitel (Lào), Mytel (Myanmar) và Telemor (Timor Leste). Sự mở rộng này góp phần củng cố hiện diện quốc tế của Viettel Solutions, đồng thời tận dụng nhu cầu viễn thông ngày càng tăng trong khu vực.

“Giải thưởng này ghi nhận năng lực công nghệ và định hướng đầu tư dài hạn của Viettel Solutions trong việc phát triển hạ tầng cáp quang biển dung lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kết nối cho các công nghệ thế hệ mới như 5G, AI và IoT, qua đó góp phần nâng cao năng lực hạ tầng số của Việt Nam và khu vực,” ông Đoàn Đại Phong – Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions chia sẻ.

Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như DWDM (ghép kênh phân chia theo bước sóng) cho phép đạt tốc độ lên tới 600 Gbps trên mỗi bước sóng, tối ưu hóa tính linh hoạt và khả năng mở rộng của mạng lưới. Bên cạnh đó, AI và phân tích dữ liệu lớn được triển khai để hỗ trợ quản lý mạng dự báo và tối ưu hiệu năng, bảo đảm dịch vụ vận hành hiệu quả, ổn định và tin cậy. Viettel Solutions cung cấp đa dạng các dịch vụ truyền dẫn như IPLC, IEPL và MPLS, đi kèm các cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) chặt chẽ và đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7, đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.

An ninh mạng là một trọng tâm chiến lược, với các hệ thống được triển khai nhằm phòng chống tấn công DDoS, mã hóa dữ liệu và giám sát mạng liên tục. Song song đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các lĩnh vực 5G, IoT và AI giúp Viettel Solutions không ngừng cung cấp những giải pháp tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về kết nối, hiệu năng và bảo mật.

Asian Telecom Awards là chương trình giải thưởng uy tín hàng đầu, vinh danh các doanh nghiệp viễn thông trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương vì những đóng góp nổi bật trong phát triển ngành, đổi mới công nghệ và xây dựng hạ tầng số.