4.500 lính Mỹ lên đường tới Trung Đông, dự kiến 1 tháng mới đến nơi

(Ngày Nay) - Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Mỹ đang triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, song phải mất khoảng một tháng để các đơn vị này đến nơi.

Kênh truyền hình Fox News dẫn nguồn tin cho biết nhóm tác chiến đổ bộ USS Boxer cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 đã được điều động từ bờ Tây nước Mỹ tới Trung Đông.

Lực lượng đặc nhiệm gồm khoảng 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã rời San Diego, bang California, ngày 18/3 và hiện đang di chuyển qua Thái Bình Dương. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hành trình này dự kiến kéo dài khoảng một tháng trước khi lực lượng đến khu vực triển khai.

Nhóm tác chiến đổ bộ do tàu tấn công đổ bộ USS Boxer dẫn đầu, đi cùng tàu vận tải đổ bộ USS Portland và tàu đổ bộ USS Comstock. Đây là một trong những lực lượng cơ động chủ lực của Thủy quân lục chiến Mỹ, có khả năng triển khai nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

USS Boxer được trang bị nhiều loại khí tài hiện đại, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, máy bay cánh xoay MV-22B Osprey, trực thăng tấn công AH-1Z Viper, trực thăng đa dụng UH-1Y Venom và trực thăng MH-60S Seahawk. Khi tới Trung Đông, nhóm tác chiến này dự kiến sẽ hoạt động phối hợp với nhóm đổ bộ USS Tripoli và Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 trong một thời gian trước khi thay thế hoàn toàn lực lượng này.

Việc tăng cường hiện diện quân sự diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phát đi những tín hiệu cứng rắn liên quan đến Iran. Trong các tuyên bố gần đây, ông không loại trừ khả năng ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào bờ biển Iran để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược tại khu vực.

Phát biểu ngày 18/3, ông Trump cho biết chưa có kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Iran trong ngắn hạn, song cũng nhấn mạnh sẽ không công bố trước các quyết định quân sự trên truyền thông.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Martha MacCallum của Fox News một ngày sau đó, ông Trump cho rằng cần triển khai “một số lượng” lực lượng để bảo đảm việc mở lại eo biển, đồng thời chỉ trích một số đồng minh trong NATO vì chưa sẵn sàng hỗ trợ quân sự.

Giới quan sát nhận định các động thái triển khai lực lượng hải quân của Mỹ thời gian qua thường là tín hiệu báo trước những bước đi quân sự quy mô lớn. Trước đó, Washington đã điều động hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới gần Iran ngay trước khi phát động chiến dịch quân sự phối hợp với Israel vào ngày 28/2.