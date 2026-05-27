Khủng hoảng kép đe dọa đầu tàu kinh tế châu Âu

(Ngày Nay) - Ngày 26/5, Phòng Công nghiệp và thương mại Đức (DIHK) cảnh báo nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đứng trước một cuộc "khủng hoảng kép" nguy hiểm, khi những điểm yếu cơ cấu tích tụ nhiều năm trong nước bị khuếch đại bởi cú sốc kinh tế từ xung đột tại Trung Đông, đẩy chi phí doanh nghiệp tăng vọt, kìm hãm đầu tư và làm gia tăng nguy cơ cắt giảm việc làm trên diện rộng.

Kết quả khảo sát kinh tế do DIHK thực hiện với khoảng 23.000 doanh nghiệp cho thấy bức tranh ảm đạm bao trùm hầu hết các lĩnh vực. Ngay sau khi chiến sự tại Iran bùng phát, giá dầu, khí đốt và xăng leo thang mạnh, kéo theo giá vật liệu xây dựng và nhựa tăng theo. Áp lực chi phí từ đó lan ra gần như toàn bộ nền kinh tế. Tỷ lệ doanh nghiệp xem giá năng lượng và nguyên liệu thô là rủi ro kinh doanh lớn nhất đã tăng vọt từ 48% hồi đầu năm lên 70% trong cuộc khảo sát mới nhất - một bước nhảy đáng báo động chỉ trong vài tháng.

Tổng Giám đốc điều hành DIHK, bà Helena Melnikov, nhận định rằng ngay trước khi khủng hoảng hiện tại nổ ra, các doanh nghiệp Đức đã phải gánh chịu sức ép nặng nề từ chi phí lao động cao, giá năng lượng đắt đỏ, gánh nặng thủ tục hành chính và thuế. Trong bối cảnh đó, làn sóng tăng giá năng lượng và nguyên liệu thô mới nhất đã trở thành "giọt nước làm tràn ly" đối với nhiều doanh nghiệp vốn đã kiệt sức.

Tâm lý kinh doanh hiện tại được DIHK đánh giá là tiêu cực tương đương giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 - một so sánh nói lên tất cả. Hơn một phần tư số doanh nghiệp được hỏi cho biết tình hình kinh doanh đang diễn biến xấu, trong khi chỉ 23% đánh giá là tốt. Lĩnh vực thương mại chịu sức ép đặc biệt lớn, với 35% doanh nghiệp trong ngành nhận định tình hình hiện nay là đáng lo ngại.

Triển vọng 12 tháng tới cũng không mấy sáng sủa. Một phần ba số doanh nghiệp dự báo hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục xấu đi - tăng 8 điểm phần trăm so với đầu năm - trong khi chỉ 13% còn giữ được thái độ lạc quan. Trước thực tế đó, DIHK đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức năm 2026 từ mức 1,0% xuống còn 0,3%, phù hợp với xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt của nhiều tổ chức và viện nghiên cứu kinh tế uy tín khác.

Tâm lý bi quan cũng phủ bóng lên quyết định đầu tư. Chỉ 22% doanh nghiệp có kế hoạch tăng ngân sách đầu tư, trong khi hơn một phần ba dự kiến cắt giảm. Đáng chú ý hơn, trong số những doanh nghiệp vẫn duy trì đầu tư, phần lớn chỉ tập trung vào việc thay thế máy móc, nhà xưởng và thiết bị cũ - tỷ lệ đầu tư thay thế lên tới 70%, mức cao nhất từng được ghi nhận. Ngược lại, đầu tư mở rộng công suất rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, còn đầu tư cho đổi mới sản phẩm cũng chỉ còn giữ vai trò thứ yếu. Tất cả những điều này phác họa một khu vực doanh nghiệp đang trong tư thế phòng thủ, cố duy trì những gì đang có thay vì dám đặt cược vào tăng trưởng mới.

Thị trường lao động cũng không tránh khỏi tác động. Gần một phần tư doanh nghiệp được khảo sát dự kiến cắt giảm nhân sự, trong khi chỉ 10% có nhu cầu tuyển dụng thêm - mức thấp nhất kể từ thời điểm đại dịch COVID-19.