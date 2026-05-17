HLV Guillaume Graechen được vinh danh tại Ngày hội bóng đá Nhí Nutifood 2026

(Ngày Nay) - Tiếp nối không khí sôi động từ chuỗi hoạt động tại Hà Nội, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 sẽ diễn ra liên tiếp tại Sân vận động Hoa Lư (TP.HCM) trong hai ngày 16–17/5/2026.
Đại diện VFF, ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch Phụ trách Truyền thông – đã trực tiếp thực hiện nghi thức trao tặng cho thầy Giôm

Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” cho huấn luyện viên Guillaume Graechen – người đã có gần hai thập niên cống hiến cho công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam.

Vinh danh người thầy của nhiều thế hệ cầu thủ

Gia nhập đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam từ năm 2007, HLV Guillaume Graechen không chỉ trực tiếp huấn luyện mà còn tham gia phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, đồng thời xây dựng nền tảng về kỷ luật, tư duy thi đấu và tinh thần fair-play cho các học viên. Nhiều thế hệ ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đã được HLV Guillaume Graechen dẫn dắt, đào tạo như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt,…

Để ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của HLV Guillaume Graechen trong gần 20 năm cống hiến tại đất nước hình chữ S, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam” như một sự ghi nhận chính thức.

Chia sẻ về quyết định này, đại diện VFF cho biết: “Dù mang quốc tịch Pháp nhưng HLV Guillaume Graechen đã có hai thập niên làm việc tại Việt Nam, đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng, đồng thời đặt nền móng cho phương pháp huấn luyện hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của bóng đá trẻ. Những đóng góp của ông vô cùng bền bỉ, có chiều sâu và xứng đáng được vinh danh”.

Tại sự kiện, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Nhật Minh đã đại diện các thế hệ học trò chia sẻ: “Với chúng em, thầy không chỉ là người dạy bóng đá mà còn là người định hướng con đường làm nghề, phải đá sao cho đẹp và hiệu quả. Những bài học của thầy đã theo chúng em trong suốt hành trình thi đấu chuyên nghiệp. Việc thầy được vinh danh hôm nay là niềm tự hào chung của tất cả học trò. Riêng em cảm thấy rất may mắn khi được làm học trò của thầy, được thầy đào tạo từ những ngày còn là cậu bé 11, 12 tuổi tại phố Núi”.

Nhật Minh, Công Phượng và nhiều cầu thủ trưởng thành qua sự dìu dắt, đào tạo của “thầy Giôm” đã có mặt để chúc mừng, tạo nên một dịp hội ngộ ý nghĩa.

Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường gần hai thập niên cống hiến của HLV Guillaume Graechen mà còn là nơi các thế hệ cùng trở về tri ân người thầy đã góp phần định hình sự nghiệp của mình.

Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 – Cơ hội cho thế hệ tài năng kế cận

Song song với lễ vinh danh, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 tại Sân vận động Hoa Lư trong hai ngày 16–17/5/2026 đã mang đến không gian trải nghiệm và tuyển chọn dành cho các em nhỏ đam mê bóng đá.

Trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực, ban huấn luyện sẽ lựa chọn những gương mặt nổi bật nhất để bước tiếp vào vòng loại trực tiếp diễn ra tại Gia Lai. Đây được xem là bước đệm quan trọng trên hành trình trở thành học viên chính thức của Học viện Bóng đá Nutifood, nơi các em được trao cơ hội nhận học bổng đào tạo toàn phần trong môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, kết hợp với chế độ dinh dưỡng bài bản để trở thành ngôi sao bóng đá trong tương lai.

Ngoài hoạt động tuyển sinh, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 còn có rất nhiều các hoạt động bóng đá tương tác thú vị dành cho các bé như:thử thách zic-zac, thử thách sút bóng, đường hầm chuyển mình, học viện dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng, giao lưu cùng các cầu thủ nổi tiếng và tham gia lớp học bóng đá của thầy Giôm.

Sau hai ngày diễn ra, chương trình đã thu hút hàng ngàn gia đình và các em nhỏ tham gia trải nghiệm đầy thú vị.

Thông qua ngày hội, Nutifood không chỉ tìm kiếm những tài năng mới mà còn lan tỏa tình yêu thể thao, góp phần xây dựng nền tảng thể chất và tinh thần cho thế hệ tương lai.

