59 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an Hà Nội xin nghỉ hưu trước hạn tuổi

Qua thực hiện đã có nhiều lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tự nguyện nghỉ công tác hoặc giữ chức vụ thấp hơn để tạo thuận lợi cho công tác cán bộ của Công an thành phố, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đối với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành.

Theo đó, có 59 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy xin nghỉ hưu trước hạn tuổi gồm: 15 Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an cấp huyện; 19 Phó trưởng Phòng và tương đương, Phó trưởng Công an cấp huyện; 17 Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã; 8 Phó đội trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã.

Đặc biệt, có 10 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện xin giữ chức vụ thấp hơn; thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng, vì nhiệm vụ và yêu cầu chính trị chung của toàn ngành, vì lợi ích chung của tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng thuận cao trong đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp ủng hộ chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Hiện, toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã và đang phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho nhân dân; tạo thuận lợi tối đa cho sự phát triển của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung; bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.