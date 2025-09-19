8 nhóm giải pháp chủ đạo thực hiện Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục

(Ngày Nay) - Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao "nguyên khí quốc gia," chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt.

Ngày 16/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng quốc gia, đột phát phát triển giáo dục và đào tạo và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm Xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước.

Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao "nguyên khí quốc gia," chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc.

Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Giáo dục và đào tạo theo phương châm "Lấy chất lượng làm trục-lấy nhà giáo làm then chốt -lấy công nghệ làm đòn bẩy".