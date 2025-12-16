Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 2: Nguồn thu khổng lồ chảy về đâu?

(Ngày Nay) - Mỗi trường công lập liên kết cùng lúc với nhiều doanh nghiệp, trung tâm để triển khai giảng dạy các môn tự chọn. Nguồn thu được các bên phân chia theo tỷ lệ phần trăm, số khác ấn định con số trên tiết học thực tế. Và khi nhìn doanh thu kếch xù chảy từ túi phụ huynh sang tài khoản các doanh nghiệp đối tác của nhà trường, dư luận không khỏi dấy lên những hồ nghi...?

Một trường liên kết với nhiều doanh nghiệp

Liên kết giảng dạy ở TP.HCM đang là “mảnh đất màu mỡ” mà các doanh nghiệp, trung tâm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo xếp hàng và gửi hồ sơ năng lực tham gia. Nếu như trước đây, các doanh nghiệp, trung tâm này phải tự xoay xở tìm kiếm “khách hàng” thì nay thị trường đã có sẵn, lại còn rộng cửa đón chào.

Cuối tháng 8/2025, cũng như rất nhiều cơ sở giáo dục công lập khác, Trường Tiểu học Đống Đa, P.Khánh Hội (Q.4 cũ), TP.HCM công bố danh sách 5 đối tác liên kết giảng dạy 5 chương trình trong năm học 2025-2026, gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA, Công ty Cổ phần Trung tâm Anh ngữ GEMS, Công ty Cổ phần Hệ thống Giáo dục New G, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quảng Ích (phần mềm eNetviet).

Tương tự, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, P.Cầu Ông Lãnh (Q.1 cũ) trong năm học 2025-2026 cũng công bố tìm được 9 đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn để phối hợp giảng dạy các môn tự chọn, như: Lớp năng khiếu, Học ngoại ngữ với người nước ngoài, Học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học, Tin học tích hợp chuẩn quốc tế, Giáo dục STEM, Kỹ năng sống, Công dân số...

Những cái tên quen thuộc lại xuất hiện trong danh sách này như: Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh, Công ty Cổ phần Jajor Academy, Công ty Cổ phần Giáo dục GELA, Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Giáo dục Sài Gòn...

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh và Trường Tiểu học Đống Đa không công khai chi tiết các vấn đề tài chính với đối tác, chỉ biết rằng, các môn học và dịch vụ liên kết đều nằm trong danh mục đã được quy định: “Các khoản thu dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM năm học 2025-2026”.

Số lượng các chương trình, môn học, dịch vụ được các trường tổ chức để liên kết không giống nhau. Thế nên, việc một trường công lập liên kết với bao nhiêu doanh nghiệp, trung tâm không có quy định nào ràng buộc, cá biệt có trường mở đến 11 chương trình, dịch vụ để tìm đối tác phù hợp. Và sau khi ký kết hợp đồng thì các bên căn cứ trên thoả thuận mà triển khai phần công việc của mình.

Nguồn thu chảy đi đâu?

Thông tư 09/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cần công khai thu chi tài chính, trong đó bao gồm các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khoá học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

Có lẽ tài chính là vấn đề nhạy cảm nên dù quy định là vậy nhưng chỉ số ít trường công khai đầy đủ. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trung Nhân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM cho biết, trường mới thành lập và đi vào hoạt động năm đầu tiên, phục vụ nhu cầu học tập cho hơn 900 học sinh.

“Sau khi lấy ý kiến của phụ huynh, nhà trường tiến hành lựa chọn đối tác theo quy định, mức thu được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 07 năm 2025 của HĐND TP.HCM... Đến nay, trường đã thực hiện được hơn một tháng, luôn bám sát các hoạt động giảng dạy các cá nhân để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên”, theo Hiệu trưởng.

Trường cũng đã công khai kết quả lựa chọn đối tác giảng dạy các môn tự chọn vào tháng 11/2025, trong đó: Công ty Cổ phần Trung tâm Anh ngữ GEMS sẽ tổ chức giảng dạy 3 môn: Học ngoại ngữ với người nước ngoài, Học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học và Đề án Tin học chuẩn quốc tế; Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt dạy môn Kỹ năng sống... và nhiều đối tác dạy bơi, năng khiếu nghệ thuật...

Theo dự toán, tổng số tiền chi cho việc tổ chức liên kết giảng dạy tất cả các chương trình, dịch vụ trong năm học 2025-2026 là hơn 2,6 tỷ đồng, đối tác dự kiến được hưởng hơn 2,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 85% nguồn thu (sau khi đã trừ kinh phí hoạt động cho nhà trường do bên đối tác để lại theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng).

Tương tự, số tiền mà Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, P.Dĩ An (TP.Dĩ An, Bình Dương cũ), TP.HCM chi cho việc tổ chức giảng dạy 7 chương trình liên kết trong năm học 2025-2026 khoảng 5,4 tỷ đồng. Con số mà các đối tác sẽ nhận được (sau khi đã trừ kinh phí hoạt động cho nhà trường do bên đối tác để lại theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng) khi kết thúc năm học khoảng 4,3 tỷ đồng, trung bình khoảng 80% nguồn thu.

Trong các đối tác liên kết, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Giáo dục Sài Gòn được chọn giảng dạy 3 chương trình, gồm: Kỹ năng sống, Công dân số và STEM; số tiền sẽ thanh toán cho doanh nghiệp sau khi kết thúc năm khoảng 1,9 tỷ đồng. Trung tâm ngoại ngữ Cam tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài nhận được 729 triệu đồng trên tổng nguồn thu 810 triệu đồng. Ngoài ra, đối tác dạy bơi và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhận được 100% số tiền chi, lần lượt hơn 1,38 tỷ đồng và trên 448 triệu đồng.

Trong năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Nguyễn Cửu Phú và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có dự toán tổng nguồn thu các môn tự chọn khoảng 8 tỷ đồng, dự kiến sẽ thanh toán cho các đối tác khoảng 6,5 tỷ đồng - con số không hề nhỏ. Con số trên chỉ là nguồn thu của 2 trong số hơn 3.500 cơ sở giáo dục ở TP.HCM đã, đang và sẽ triển khai liên kết giảng dạy.

Từ đây có thể hình dung, nguồn thu khổng lồ từ liên kết giáo dục đào tạo sẽ chảy từ túi phụ huynh sang tài khoản các doanh nghiệp đối tác của nhà trường, khiến dư luận hoài nghi: Liệu ngành giáo dục có đang bị thương mại hoá quá mức?.

Bên cạnh câu chuyện tài chính, tỷ lệ phân chia doanh thu, sử dụng nguồn thu ra sao vẫn còn nhiều dấu hỏi chưa có lời giải thoả đáng, thì hồ sơ pháp lý, nội dung liên kết, chất lượng giảng dạy và đánh giá hiệu quả như thế nào cũng là điều mà phụ huynh lo ngại khi đứng trước lựa chọn đồng hành cùng hoạt động giáo dục liên kết hay chối từ?.

Trường chỉ khuyến khích tham gia

Trao đổi với phóng viên, bà Nhâm Thị Thuý – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, trường có hơn 1.700 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và 100% học ngày hai buổi. Đầu năm, nhà trường thông báo các môn tự chọn để phụ huynh đăng ký và cũng tổ chức các buổi để phụ huynh tham gia cùng học sinh, qua đó giám sát, đánh giá chất lượng môn học.

“Thật sự thì phụ huynh nào cũng muốn cho con tham gia học nhưng vì điều kiện kinh tế của nhiều người không cho phép, đặc thù quanh trường có nhiều gia đình là công nhân. Nhà trường hiểu điều này nên chỉ khuyến khích tham gia, với các trường hợp không đăng ký môn tự chọn, trường sẽ sắp xếp để các em vào đọc sách trong 4 phòng lớn của nhà trường”, theo bà Thuý.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, trường chỉ mới triển khai liên kết với các đối tác, trước khi thực hiện đã cử cán bộ, giáo viên đi học về đấu thầu để làm chặt chẽ hơn. Các đơn vị tham gia đã cung cấp các hồ sơ pháp lý còn hiệu lực, nội dung giảng dạy được duyệt..., Trường cũng công khai đầy đủ các thông tin theo quy định.

Theo bà, số liệu thể hiện trên quyết định lựa chọn nhà thầu chỉ là dự toán, thực tế khoản thu và chi thấp hơn. Số lượng học sinh đăng ký học nhiều hay ít sẽ dựa vào môn học và có sự thay đổi ở từng thời điểm.



Cụ thể trong tháng 11/2025, Tiếng Anh bản ngữ có khoảng 500 em tham gia, thu hơn 105 triệu đồng (mức thu 200.000 đồng/tháng/học sinh), Kỹ năng sống có trên 800 học sinh đăng ký, thu gần 50 triệu đồng (mức thu 60.000 đồng) và STEM có trên 1.100 em, thu gần 90 triệu đồng (mức thu 80.000 đồng)... “Trường và đối tác cũng miễn thu với các học sinh thuộc diện khó khăn, khuyết tật...”, bà Thuý khẳng định.

