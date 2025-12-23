Đẩy mạnh cải cách giáo dục cho vùng dân tộc thiểu số

(Ngày Nay) - Bước sang năm 2025, nỗ lực này được tiếp sức mạnh mẽ bởi Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện hơn về miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh vùng khó.
Đẩy mạnh cải cách giáo dục cho vùng dân tộc thiểu số

Bảo đảm quyền học tập cho đồng bào dân tộc thiểu số là ưu tiên xuyên suốt, trong đó hệ thống trường nội trú, bán trú đóng vai trò "cánh tay nối dài" đưa tri thức về bản làng.

Bước sang năm 2025, nỗ lực này được tiếp sức mạnh mẽ bởi Nghị định số 238/2025/NĐ-CP (ban hành tháng 9/2025), tạo hành lang pháp lý hoàn thiện hơn về miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh vùng khó.

Nhờ sự đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục năm học 2024-2025 có chuyển biến tích cực với đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa (tỷ lệ đạt chuẩn cấp trung học phổ thông lên tới 99,9%). Mô hình trường chuyên biệt không chỉ lo ăn ở mà còn giáo dục toàn diện, giúp hàng nghìn học sinh trưởng thành quay về phục vụ quê hương.

Mạng lưới trường lớp chuyên biệt không chỉ được duy trì mà còn nâng cao về chất lượng nuôi dạy. Hàng chục nghìn học sinh từ các mái trường này đã trưởng thành, quay về phục vụ quê hương.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn khi cơ sở vật chất ở một số điểm trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn nữa để mọi học sinh vùng cao đều được thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất.

Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội NICE
Độc lập và hạnh phúc trong các doanh nghiệp xã hội thuộc Mạng lưới NICE
(Ngày Nay) - Có bao giờ bạn tự hỏi liệu những người khuyết tật thật sự cần gì? Họ cần lòng thương cảm? Hay họ cần các món quà vật chất từ các chương trình cứu trợ? Đều không phải. Thứ người khuyết tật cần hơn cả là được nhìn nhận như những công dân bình thường. Họ không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Họ muốn được thể hiện bản thân, được cống hiến hết mình cho cuộc sống này, để được độc lập và hạnh phúc.
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
Triển khai bảo hiểm y tế bổ sung là tất yếu
(Ngày Nay) - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân.
Ảnh minh hoạ.
Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm hướng dẫn các quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ảnh: VGP.
Đầu tư khoa học cơ bản đúng hướng, hiệu quả được đo đếm rõ ràng
(Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình 562 về phát triển khoa học cơ bản đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể: Số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng đều, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh được hình thành, vị thế khoa học Việt Nam tiếp tục được củng cố trên bản đồ khu vực và thế giới.