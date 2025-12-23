Đẩy mạnh cải cách giáo dục cho vùng dân tộc thiểu số

(Ngày Nay) - Bước sang năm 2025, nỗ lực này được tiếp sức mạnh mẽ bởi Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện hơn về miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh vùng khó.

Bảo đảm quyền học tập cho đồng bào dân tộc thiểu số là ưu tiên xuyên suốt, trong đó hệ thống trường nội trú, bán trú đóng vai trò "cánh tay nối dài" đưa tri thức về bản làng.

Nhờ sự đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục năm học 2024-2025 có chuyển biến tích cực với đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa (tỷ lệ đạt chuẩn cấp trung học phổ thông lên tới 99,9%). Mô hình trường chuyên biệt không chỉ lo ăn ở mà còn giáo dục toàn diện, giúp hàng nghìn học sinh trưởng thành quay về phục vụ quê hương.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn khi cơ sở vật chất ở một số điểm trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn nữa để mọi học sinh vùng cao đều được thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất.