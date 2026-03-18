94% doanh nhân tại Việt Nam dự báo kinh tế sẽ khởi sắc trong năm nay

(Ngày Nay) - Herbalife đã công bố các kết quả Khảo sát về trao quyền sức khỏe và kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) năm 2025. Theo đó, khảo sát cho thấy mức độ lạc quan mạnh mẽ về kinh tế trong cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam, với đến 94% kỳ vọng tình trạng kinh tế của họ sẽ được cải thiện trong 12 tháng tới, đồng thời 87% những người không phải là doanh nhân tham gia khảo sát cũng chia sẻ cùng quan điểm.

Khảo sát cũng chỉ ra mức độ trao quyền về kinh tế và sức khỏe cao hơn đáng kể giữa nhóm doanh nhân so với các nghề nghiệp khác tại Việt Nam. Được định nghĩa là khả năng đưa ra các quyết định phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc (trao quyền về sức khỏe), cũng như cải thiện sự ổn định tài chính (trao quyền về kinh tế), các chỉ số này cao hơn 17% ở nhóm tham gia khảo sát là doanh nhân. Điều này nhấn mạnh khả năng kiểm soát tốt hơn của những người là doanh nhân đối với cả sức khỏe và tình trạng kinh tế của bản thân.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi và ấn tượng với mức độ lạc quan cao về kinh tế trong năm 2026 của các doanh nhân cũng như những người làm việc trong các lĩnh vực khác tại Việt Nam. Herbalife Việt Nam cam kết góp phần giúp thêm nhiều người thực hiện lối sống năng động lành mạnh đồng thời mang đến cơ hội cho những các nhân muốn xây dựng hoạt động kinh doanh cho bản thân với tư cách là Thành Viên Độc Lập của Herbalife”.

Được thực hiện vào tháng 10 năm 2025, Khảo sát về trao quyền sức khỏe và kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 của Herbalife đã thu thập ý kiến của 8.505 người,bao gồm 2.245 doanh nhân tại 11 thị trường trong khu vực bao gồm Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Các doanh nhân thể hiện sự tự tin mạnh mẽ vào tình trạng kinh tế của bản thân

Tại Việt Nam, các doanh nhân có xu hướng lạc quan hơn về tình trạng kinh tế của bản thân. 47% doanh nhân tham gia khảo sát đánh giá tình trạng kinh tế hiện tại của mình là 'rất tốt', so với 30% người tham gia khảo sát làm trong các lĩnh vực khác có cùng đánh giá. Hướng đến tương lai, 94% doanh nhân kỳ vọng tình trạng kinh tế của họ sẽ được cải thiện trong 12 tháng tới, con số cao nhất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời có đến 87% những người tham gia khảo sát không phải doanh nhân cùng chia sẻ cùng mức độ tự tin này.

Các doanh nhân cũng thể hiện mức độ lạc quan cao hơn về khả năng đạt được các mục tiêu kinh tế. Một nửa số doanh nhân tham gia khảo sát tự tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu kinh tế ngắn hạn trong năm nay, cao hơn 21% so với nhóm không phải doanh nhân.

Mức độ trao quyền về kinh tế và sức khỏe cao của các doanh nhân Việt Nam

Bên cạnh sự lạc quan và niềm tin về tình trạng kinh tế hiện tại và tương lai, kết quả khảo sát còn cho thấy mức độ trao quyền về kinh tế và sức khỏe cao hơn của các doanh nhân Việt Nam. 7 trên 10 doanh nhân tham gia khảo sát (70%) cho biết họ cảm thấy được trao quyền để đưa ra quyết định nhằm cải thiện sự ổn định tài chính và tình hình kinh tế của mình, cao hơn 17% so với con số 53% ở nhóm những người tham gia khảo sát không phải doanh nhân chia sẻ cùng quan điểm. Mức độ trao quyền về sức khỏe ở nhóm doanh nhân cũng cao hơn tương tự, với 80% doanh nhân cho biết họ cảm thấy được trao quyền, so với chỉ 69% ở nhóm còn lại.

Cảm giác được trao quyền này có thể lý giải cho mức độ tự tin cao hơn trong việc đạt được các mục tiêu sức khỏe trong năm 2026 của các doanh nhân tại Việt Nam. Hơn một nửa (59%) doanh nhân tin rằng họ có thể đạt được các mục tiêu sức khỏe trong vòng 12 tháng tới, so với chỉ 38% ở nhóm không phải là doanh nhân.

Mối tương quan chặt chẽ giữa trao quyền sức khỏe và trao quyền kinh tế

Kết quả khảo sát nêu bật mối tương quan mạnh mẽ giữa trao quyền sức khỏe và trao quyền kinh tế. Những cá nhân cảm thấy mình có mức độ được trao quyền cao trong việc đưa ra các quyết định cải thiện tình trạng kinh tế của bản thân đồng thời cũng có xu hướng trả lời rằng họ cảm thấy có mức độ trao quyền về sức khỏe cao hơn. Điều này gợi ý rằng sự tự tin trong việc đưa ra quyết định tài chính có thể song hành với sự tự tin của một người trong việc quản lý sức khỏe cá nhân.

Với khả năng kiểm soát tốt hơn trong việc thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian và nguồn lực, cũng như các lựa chọn có chủ đích về lối sống và tài chính, các doanh có khả năng trao quyền mạnh mẽ để đạt được nguyện vọng của mình. Khả năng kiểm soát này nuôi dưỡng sự tự tin và thúc đẩy các kết quả tích cực hơn về sức khỏe và kinh tế. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng khi mỗi cá nhân nắm quyền kiểm soát đối với các quyết định về kinh tế và sức khỏe của mình, họ có thể mở khóa tiềm năng để thay đổi không chỉ tương lai - mà còn cả cuộc sống của chính mình.

