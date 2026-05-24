Lãi suất tiết kiệm phân hóa mạnh, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ra công văn chỉ đạo

(Ngày Nay) - Thị trường tiền gửi tuần qua tiếp tục ghi nhận diễn biến điều chỉnh trái chiều tại một số ngân hàng thương mại, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước liên tiếp phát đi thông điệp quyết liệt yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chủ trương hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,2%/năm ở một số kỳ hạn. Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng giảm còn 4,75%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng và 13-15 tháng ở mức 6,5%/năm; kỳ hạn 12 và 21 tháng là 6,8%/năm; kỳ hạn 24 tháng đạt 6,9%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 7,1%/năm.

Trước đó trong tháng 5 cũng đã có nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)...

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng vẫn triển khai các chương trình ưu đãi nhằm hút dòng tiền gửi. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đang triển khai chương trình ưu đãi đến hết ngày 31/5/2026, áp dụng mức lãi suất tối đa 8,3–8,5%/năm cho khách hàng cá nhân mở mới tiền gửi có kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn 15 tháng được áp dụng mức cao nhất 8,5%/năm. Ngân hàng số Cake by VPBank cũng cộng thêm tới 1,5%/năm cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Khảo sát thị trường cho thấy, mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa mạnh, đặc biệt với các khoản tiền gửi giá trị lớn. Một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất đặc biệt cao cho khách hàng “siêu lớn”, như Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) niêm yết tới 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với khoản gửi từ 2.000 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) áp dụng 9,65%/năm với khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) niêm yết 9%/năm cho khoản gửi từ 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu không tính các điều kiện đặc biệt về số dư, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện dao động quanh 6-6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Theo thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4/2026, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, xuất hiện hiện tượng cá biệt một số tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết yêu cầu thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 3972/NHNN-CSTT ngày 14/5/2026 chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Đến ngày 21/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có công văn số 4190/NHNN-CSTT chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để yêu cầu, quán triệt các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về việc giảm mặt bằng lãi suất; đồng thời chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tập trung tăng cường tổ chức kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng tổ chức tín dụng, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để có chính sách, biện pháp kịp thời nhằm yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất của tổ chức tín dụng theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức tín dụng.