Phú Mỹ tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp tại Lào

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đang tiếp tục mở rộng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang từng bước khẳng định vai trò của thương hiệu phân bón Việt Nam đồng hành cùng nông dân Lào trong nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp hiện đại.

Đồng hành cùng nông dân Lào phát triển nông nghiệp xanh

Những năm gần đây, Phú Mỹ triển khai chiến lược mở rộng hoạt động tại Lào theo hướng bài bản, vừa cung ứng sản phẩm phân bón chất lượng cao vừa đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, khảo sát thổ nhưỡng và xây dựng các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với điều kiện canh tác thực tế của từng vùng đất, từng loại cây trồng.

Đầu năm 2026, đoàn công tác Phú Mỹ đã trực tiếp khảo sát tại vùng nguyên liệu mía TTC Attapeu và vùng cà phê cao nguyên Bolaven của Công ty Lào - Bidina nhằm đánh giá điều kiện đất đai, hiệu quả sử dụng phân bón cũng như nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của cây trồng. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều diện tích mía sử dụng phân bón Phú Mỹ tại Attapeu sinh trưởng đồng đều, bộ rễ phát triển khỏe, năng suất cải thiện hơn 10% so với trước. Trong khi đó, tại Bolaven, các khảo sát thực địa đang tạo nền tảng quan trọng để Phú Mỹ xây dựng giải pháp dinh dưỡng phù hợp hơn cho cây cà phê tại khu vực này.

Tiếp nối quá trình hợp tác đó, từ ngày 19 đến 22/5/2026, Phú Mỹ phối hợp với TTC Attapeu, Công ty Lào - Bidina và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) triển khai hai nội dung trọng tâm tại Lào gồm: Tổ chức

Hội thảo tư vấn kỹ thuật trồng mía tại vùng nguyên liệu TTC Attapeu và triển khai các mô hình sử dụng phân bón Phú Mỹ trên cây cà phê tại tỉnh Sekong.

Các hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu phân bón Việt Nam chất lượng cao, thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của Phú Mỹ cùng các đối tác và nông dân Lào trong phát triển nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững.

Hiệu quả tích cực tại vùng nguyên liệu mía Attapeu

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là các kết quả thực tế ghi nhận tại vùng nguyên liệu mía TTC Attapeu. Theo đánh giá từ niên vụ 2025, tại Trạm nguyên liệu mía số 1 thuộc TTC Attapeu, các diện tích sử dụng toàn bộ phân bón Phú Mỹ kết hợp với quy trình chăm sóc khoa học đã đạt năng suất bình quân cao nhất toàn vùng, lên tới 75 tấn/ha.

Kết quả này đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân và góp phần củng cố niềm tin của bà con trong việc ứng dụng các giải pháp canh tác tiên tiến vào sản xuất. Bước sang niên vụ 2026, các diện tích này tiếp tục được chăm bón bằng giải pháp dinh dưỡng Phú Mỹ nhằm duy trì năng suất và nâng cao hiệu quả canh tác.

Trên cơ sở đó, trong hai ngày 19 - 20/5/2026, Phú Mỹ cùng các đối tác tổ chức các Hội thảo kỹ thuật tại Trạm nguyên liệu mía số 1 và số 3 thuộc vùng nguyên liệu mía Attapeu, thu hút đông đảo nông dân, đại diện chính quyền địa phương cùng các chuyên gia nông nghiệp tham dự.

Tại chương trình, đại diện Phú Mỹ đã giới thiệu tổng quan về PVFCCo - Phú Mỹ, năng lực sản xuất, hệ thống sản phẩm phân bón chủ lực cũng như định hướng đồng hành kỹ thuật cùng nông dân Lào trong thời gian tới. Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều nội dung thiết thực về quy trình chăm sóc mía, từ khâu làm đất, lựa chọn giống, quản lý nước tưới đến phòng trừ sâu bệnh.

Đại diện Phú Mỹ giới thiệu các dòng sản phẩm chủ lực như Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ bổ sung trung vi lượng, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật bón phân đúng thời điểm, đúng liều lượng nhằm tối ưu khả năng hấp thu dinh dưỡng và nâng cao hiệu quả canh tác.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ kỹ thuật Phú Mỹ cùng đội ngũ kỹ thuật TTC Attapeu thực hiện đo dinh dưỡng đất ngay tại ruộng mía. Qua đó, đưa ra các khuyến cáo sử dụng phân bón phù hợp với tình trạng dinh dưỡng thực tế của đất và nhu cầu sinh trưởng của cây trồng.

Bên cạnh đó, Công ty Kubota cũng giới thiệu các giải pháp cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sự kết hợp giữa giải pháp dinh dưỡng, kỹ thuật canh tác và cơ giới hóa đã mang đến cho bà con cách tiếp cận toàn diện hơn trong sản xuất mía.

Không dừng ở phần chia sẻ kỹ thuật tại hội trường, nội dung được nông dân đặc biệt quan tâm là phần trình diễn bón phân cơ giới ngay trên đồng ruộng. Không khí tại khu trình diễn trở nên sôi nổi khi hệ thống máy bón phân Kubota hiện đại bắt đầu vận hành trực tiếp trên những cánh đồng mía Attapeu. Thiết bị cơ giới thực hiện đồng bộ các công đoạn rạch hàng, đưa phân xuống vùng rễ và lấp đất sau bón, giúp phân bón được đặt đúng vị trí, hạn chế thất thoát dinh dưỡng do bốc hơi dưới điều kiện nắng nóng hoặc rửa trôi trong mùa mưa. Quy trình này giúp cây mía hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, đồng thời góp phần tiết giảm nhân công, tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác cho người dân.

Việc trực tiếp quan sát mô hình vận hành ngoài thực địa giúp nông dân dễ dàng hình dung hiệu quả cũng như khả năng ứng dụng vào sản xuất tại địa phương. Nhiều bà con đã chủ động trao đổi với chuyên gia về kỹ thuật bón phân, cơ giới hóa và phương pháp chăm sóc nhằm nâng cao năng suất cây trồng.

Sau Hội thảo, đại biểu và bà con nông dân cùng tham quan thực tế các ruộng mía đang sử dụng bộ phân bón Phú Mỹ tại khu vực Trạm nguyên liệu số 1. Chương trình cũng tổ chức trao quà cho các hộ dân tham dự trong không khí gần gũi, cởi mở.

Qua chuỗi hoạt động tại Attapeu, Phú Mỹ không chỉ chuyển giao kiến thức kỹ thuật mà còn tiếp tục củng cố niềm tin bằng chính những kết quả thực tế từ các mô hình đã triển khai, góp phần nâng cao năng suất vùng nguyên liệu mía và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ứng dụng công nghệ số trong canh tác cà phê tại Sekong

Cùng với các hoạt động tại Attapeu, tại tỉnh Sekong, Phú Mỹ phối hợp với WASI và Công ty Lào - Bidina triển khai hai mô hình sử dụng phân bón Phú Mỹ trên cây cà phê Arabica và Robusta – những cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao của địa phương.

Theo đó, Phú Mỹ phối hợp cùng WASI và Công ty Lào - Bidina lấy mẫu đất để phân tích chuyên sâu, từ đó xây dựng quy trình dinh dưỡng phù hợp và cung cấp vật tư phân bón theo nhu cầu cho hai mô hình cà phê Arabica và Robusta triển khai tại Sekong.

Điểm nổi bật của chương trình là việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đánh giá dinh dưỡng đất, hỗ trợ tư vấn giải pháp canh tác phù hợp. Các chuyên gia Phú Mỹ sử dụng thiết bị đo dinh dưỡng đất thông minh để phân tích nhanh tình trạng đất ngay tại vườn, từ đó đưa ra khuyến nghị bón phân sát với nhu cầu của cây trồng và điều kiện thổ nhưỡng cụ thể.

Song song với hoạt động đánh giá nhanh tại thực địa, các chuyên gia WASI tiến hành lấy mẫu đất tại nhiều khu vực trên cao nguyên Bolaven – vùng đất bazan ở độ cao từ 800 đến 1.350m, có nhiều lợi thế cho phát triển cà phê nhưng cũng dễ xảy ra hiện tượng rửa trôi dinh dưỡng vào mùa mưa. Các mẫu đất này sẽ được nghiên cứu chuyên sâu trong phòng thí nghiệm, làm cơ sở khoa học để xây dựng quy trình dinh dưỡng tối ưu cho từng khu vực sản xuất.

Tại mô hình trình diễn, Phú Mỹ cũng giới thiệu các dòng phân bón phù hợp với điều kiện đất bazan và khí hậu địa phương, giúp cây cà phê hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, sinh trưởng đồng đều và tăng khả năng chống chịu. Đồng thời, doanh nghiệp đưa ra các giải pháp phục hồi đất thông qua việc kết hợp công nghệ đo dinh dưỡng đất với sử dụng phân hữu cơ Phú Mỹ, hướng đến mục tiêu cải thiện độ phì nhiêu của đất và phát triển canh tác bền vững.

Về phía đối tác, Công ty Lào - Bidina chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý vườn cây, tái cơ cấu giống và ứng dụng kỹ thuật mới trong canh tác cà phê. Hai mô hình trình diễn lần này không chỉ có ý nghĩa khảo nghiệm thực tế mà còn tạo nền tảng quan trọng phục vụ các chương trình hội thảo, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong thời gian tới.

Khẳng định định hướng đồng hành dài hạn

Chuỗi hoạt động tại Lào trong tháng 5/2026 tiếp tục cho thấy định hướng xuyên suốt của Phú Mỹ: không chỉ cung ứng sản phẩm phân bón mà còn hướng tới cung cấp giải pháp dinh dưỡng tổng thể, phù hợp với từng loại cây trồng, từng vùng đất và điều kiện canh tác cụ thể.

Những kết quả thực tế tại vùng mía Attapeu cùng các mô hình khảo nghiệm trên cây cà phê tại Sekong là minh chứng cho cách tiếp cận lấy hiệu quả sản xuất của người nông dân làm trung tâm. Thông qua sự phối hợp giữa doanh nghiệp sản xuất, đơn vị kinh doanh, cơ quan khoa học và người nông dân, mô hình liên kết “4 nhà” mà Phú Mỹ triển khai tại Lào đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Phú Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương khác của Lào, nghiên cứu thêm các dòng phân bón chuyên biệt và đẩy mạnh các dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cho nhiều loại cây trồng chủ lực. Đây không chỉ là bước đi nhằm khẳng định vị thế thương hiệu phân bón Việt Nam chất lượng cao tại thị trường khu vực, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Phú Mỹ trong đồng hành cùng người nông dân, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng thiết thực và bền chặt.