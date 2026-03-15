95,79% cử tri Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu tính đến 17 giờ

(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 17h ngày 15-3, tỷ lệ cử tri toàn thành phố tham gia bỏ phiếu đạt 95,79%.

Trong đó, đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là xã Minh Châu, đạt 100%; thấp nhất là phường Dương Nội, đạt 86,24%.

Toàn thành phố có trên 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Thủ đô được tổ chức tại 4.098 khu vực bỏ phiếu với 6.033.660 cử tri tham gia. Theo đánh giá bước đầu, nhân dân Thủ đô phấn khởi, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trong ngày bầu cử, không ghi nhận tình huống phát sinh. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giao thông, thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ bầu cử được duy trì tốt.

Tại Hà Nội, cuộc bầu cử diễn ra đối với 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (số đại biểu được bầu: 32 người; số người ứng cử: 54 người); 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố (số đại biểu được bầu: 125 người; số người ứng cử: 205 người); và 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường (số đại biểu được bầu: 3.164 người; số người ứng cử: 5.226 người).