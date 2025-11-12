AIA đồng hành cùng người Việt trên hành trình sống khỏe -từ tri thức y khoa đến những trải nghiệm truyền cảm hứng

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh bệnh lý không lây nhiễm, đặc biệt là ung thư, ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng, việc trang bị kiến thức và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan đóng vai trò quan trọng để mỗi người có thể chủ động bảo vệ sức khỏe.

Với cam kết “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn”, AIA Việt Nam liên tục tạo ra những không gian kết nối – nơi khoa học, trải nghiệm sống khỏe và cảm hứng sống tích cực được lan tỏa mạnh mẽ. Hai hoạt động nổi bật vừa diễn ra tại Hà Nội là minh chứng rõ nét cho hành trình đồng hành thiết thực ấy: sự kiện “Vững vàng trên hành trình sống khỏe” và đại nhạc hội 5AM Eyeconic.

Vững vàng trên hành trình sống khỏe: Khi tri thức y khoa mở ra hy vọng

Tại Hà Nội, sự kiện Vững vàng trên hành trình sống khỏe” quy tụ đội ngũ chuyên gia y tế đến từ Teladoc Health, đối tác chiến lược của AIA Việt Nam trong dịch vụ Song Hành Y Tế - dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân. Những chia sẻ chuyên môn sâu từ các bác sĩ và chuyên gia Teladoc Health đã mang đến cho người tham dự góc nhìn khoa học, cập nhật và toàn diện về hành trình phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi sau ung thư.

Thông điệp nổi bật được truyền tải xuyên suốt chương trình là: Ung thư không phải là dấu chấm hết. Với nhiều người, đó có thể là một khởi đầu mới, sống sâu sắc hơn, trân trọng hơn và mạnh mẽ hơn.

Các chuyên gia của Teladoc Health nhấn mạnh vai trò quan trọng của: phát hiện sớm, lựa chọn phác đồ điều trị chuẩn hóa quốc tế, đồng hành y khoa liên tục và chăm sóc tinh thần trong suốt quá trình trị liệu.

AIA Việt Nam mang tới một góc nhìn toàn diện về sức khỏe, không chỉ tập trung vào giai đoạn điều trị mà bao trùm toàn bộ hành trình: phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị đúng cách, phục hồi, sống khỏe dài lâu. Trong đó, dịch vụ Song Hành Y Tế – hợp tác với Teladoc Health là điểm nhấn quan trọng, hỗ trợ khách hàng được đánh giá lại chẩn đoán, tư vấn phác đồ điều trị cá nhân hóa theo chuẩn quốc tế và được đồng hành y khoa liên tục trong suốt quá trình chữa bệnh. Đây là giải pháp mang tính nhân văn sâu sắc, bởi trong những thời điểm khó khăn nhất, điều người bệnh cần không chỉ là chi trả tài chính mà còn là sự thấu hiểu chuyên môn và hướng dẫn khoa học, rõ ràng.

Với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều bệnh nhân ung thư ngày nay có thể điều trị hiệu quả, phục hồi tốt và tiếp tục sống một cuộc đời trọn vẹn. Quan trọng hơn cả, mỗi hành trình vượt qua bệnh tật luôn cần một sức mạnh tinh thần, sức mạnh đến từ niềm tin vào bản thân, từ gia đình, cộng đồng, đội ngũ chuyên môn và từ những tổ chức luôn đồng hành đúng lúc.

Tại sự kiện, nhiều khách mời chia sẻ rằng họ cảm nhận được một nguồn động lực mạnh mẽ, cảm giác mình không đơn độc, mà đang được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và đáng tin cậy. Sự kết nối này chính là điều mà AIA luôn mong muốn mang tới cho cộng đồng: trao quyền để mỗi người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và xây dựng một tương lai sống khỏe bền vững.

5AM Eyeconic: Đánh thức tinh thần sống khỏe của người trẻ

Song song với sự kiện chuyên môn về sức khỏe, AIA Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong cộng đồng khi đồng hành cùng 5AM Eyeconic – chuỗi hoạt động sống khỏe đang được giới trẻ yêu thích. Diễn ra vào lúc 5 giờ sáng giữa lòng Hà Nội, sự kiện đã tạo nên một “làn gió mới” đầy năng lượng cho hàng nghìn người tham gia.

Không chỉ là một buổi hòa nhạc, 5AM Eyeconic mở đầu bằng các hoạt động “đánh thức giác quan” như chạy bộ, đạp xe, võ quạt… giúp người tham dự kích hoạt cơ thể, khởi động ngày mới theo cách lành mạnh và tràn đầy sinh lực. Đây là tinh thần mà AIA Vitality, chương trình sống khỏe của AIA Việt Nam đang nỗ lực lan tỏa: chuyển động mỗi ngày, chủ động lựa chọn lối sống tốt hơn và coi sức khỏe là một khoản đầu tư dài hạn.

Tại khu vực trải nghiệm của AIA Vitality, người tham gia được khám phá nhiều hoạt động thú vị như đạp xe năng lượng, nạp vitamin ngày mới, nhận tài khoản trải nghiệm Vitality miễn phí và cập nhật kiến thức sống khỏe. Những trải nghiệm này vừa mang tính giải trí, vừa có ý nghĩa giáo dục, giúp người trẻ hiểu rằng duy trì hoạt động thể chất không khó, chỉ cần bắt đầu bằng một bước nhỏ mỗi ngày.

Sự đồng hành giữa AIA Việt Nam và 5AM Eyeconic không chỉ dừng lại ở một chương trình âm nhạc – thể thao, mà còn góp phần lan tỏa cam kết dài hạn của AIA: cùng nhau giúp 10 triệu người Việt sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn trước năm 2030. Đây là hành trình mà AIA đang kiên định theo đuổi thông qua các giải pháp bảo hiểm, các chương trình sống khỏe và sự kết nối với cộng đồng đang thực sự tạo nên thay đổi tích cực.

Kết nối khoa học, cộng đồng, truyền cảm hứng: Hệ sinh thái toàn diện cho một tương lai khỏe mạnh

Các hoạt động tại Hà Nội lần này cho thấy AIA Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp giữa tri thức y khoa chuẩn xác, công nghệ hỗ trợ điều trị và các hoạt động sống khỏe gần gũi với đời sống hàng ngày. Đó là cách AIA giúp người dân Việt Nam tiếp cận sức khỏe một cách nhẹ nhàng hơn, thực tế hơn và bền vững hơn.

Từ “Vững vàng trên hành trình sống khỏe” đến 5AM Eyeconic, AIA đã chứng minh rằng sống khỏe không chỉ là việc điều trị khi bệnh xảy ra, mà là một hành trình trọn vẹn bao gồm phòng bệnh chủ động, hiểu cơ thể mình, lựa chọn lối sống tích cực, và tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc từ những nguồn lực đáng tin cậy.

Với cam kết không ngừng đổi mới, AIA Việt Nam tiếp tục đặt khách hàng làm trung tâm khi phát triển các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các chương trình sống khỏe giàu cảm hứng. Mục tiêu cuối cùng là đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: giúp cộng đồng sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn – mỗi ngày, bắt đầu từ những hành động nhỏ.

AIA Việt Nam tin rằng, khi mỗi người chủ động hơn với sức khỏe, cộng đồng sẽ bền vững hơn và tương lai sẽ tươi sáng hơn. Hành trình sống khỏe luôn đầy thách thức, nhưng bạn không bao giờ đơn độc – bởi luôn có gia đình, cộng đồng, đội ngũ y tế và AIA đồng hành bên cạnh.