AIG xây dựng nền tảng thương mại số cùng Salesforce nhằm nâng cao năng suất và thúc đẩy chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Salesforce - nền tảng quản lý quan hệ khách hàng tích hợp AI hàng đầu thế giới, công bố Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG), một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, đã triển khai giải pháp Agentforce Manufacturing .

Đây là một phần trong lộ trình chiến lược của tập đoàn nhằm hiện đại hóa nền tảng công nghệ cốt lõi. Với giải pháp Agentforce Manufacturing, AIG đang chuyển đổi cơ sở hạ tầng số cốt lõi cho các hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực vận hành và thiết lập nền tảng công nghệ linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Với vai trò là hệ thống dữ liệu thống nhất, Agentforce Manufacturing hỗ trợ tối ưu hóa các quy trình quan trọng và cho phép theo dõi hiệu suất kinh doanh theo thời gian thực tại AIG, từ đó cải thiện mức độ chính xác trong dự báo và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng hơn.

Agentforce Manufacturing cũng góp phần tăng cường kết nối liên phòng ban và quản trị dự án bằng cách kết nối các bộ phận Kinh doanh, Tài chính và Quản lý Nhà cung cấp trên cùng một hệ thống. Cách tiếp cận này tinh giản và tự động hóa các quy trình thủ công đóng vai trò quan trọng nhưng lặp đi lặp lại, như phê duyệt giá, lấy mẫu sản phẩm, thử nghiệm phòng thí nghiệm và đơn hàng dùng thử. Tự động hóa các tác vụ này sẽ nâng cao năng suất cũng như giúp AIG rút ngắn thời gian phản hồi và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Đại diện của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) chia sẻ: “Agentforce Manufacturing nổi bật với khả năng vận hành toàn diện, cho phép các đội ngũ nhân sự của chúng tôi dễ dàng quản lý, phê duyệt và tự động hóa quy trình làm việc. Giải pháp góp phần giúp AIG mở rộng quy mô kinh doanh trong khi vẫn duy trì được sự linh hoạt và cấu trúc vận hành tinh gọn”.

“Chiếm gần 1/5 sản lượng công nghiệp của cả nước, ngành chế biến thực phẩm Việt Nam là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, để duy trì quy mô này, doanh nghiệp cần một hướng tiếp cận ưu tiên công nghệ số để thích ứng với diễn biến ngày càng phức tạp của chuỗi cung ứng. Là đối tác tin cậy của các thương hiệu hàng đầu quốc gia, chúng tôi tự hào cung cấp một nền tảng tích hợp, góp phần hiện đại hóa các hoạt động thương mại, tối ưu hóa công tác lập kế hoạch bán hàng, đồng thời thúc đẩy quy mô và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm đầy năng động của Việt Nam với trí tuệ nhân tạo,” bà Quý Nguyễn, Phó Chủ tịch Khu vực kiêm Tổng Giám đốc Quốc gia, Salesforce Việt Nam cho biết.

AIG hiện đang dẫn đầu thị trường về các sản phẩm chế biến từ dừa, như: nước dừa đóng hộp Vico Fresh, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa… do Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu (ACP) sản xuất. Đồng thời, AIG nổi tiếng cung ứng đa dạng các sản phẩm nước ép puree, nước ép trái cây tươi và trái cây đông lạnh IQF do Công ty Mekong Delta Gourmet (MDG) sản xuất. AIG cũng đầu tư sản xuất tinh dầu và chất thơm tự nhiên từ nguyên liệu đặc hữu như quế, hồi, húng quế do Công ty Asia Specialty Ingredients (ASI) khai thác tại Hưng Yên. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS) của AIG cũng thuộc nhóm dẫn đầu trong sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sắn, đặc biệt là tinh bột sắn, bã sắn sấy khô và đường lỏng Glucose syrup tại Nghệ An.

Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại những cải thiện rõ rệt về hiệu quả vận hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban. Đây cũng là bước đi tiếp theo khẳng định cam kết của AIG trong việc thúc đẩy đổi mới dựa trên công nghệ, hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác cũng như toàn bộ hệ sinh thái ngành.