Ẩm thực đang đóng vai trò trung tâm trong việc định hình trải nghiệm tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng

(Ngày Nay) - Đối với du khách Việt Nam, ẩm thực từ lâu đã không chỉ là một thói quen hàng ngày mà còn là cách thể hiện tình yêu thương, văn hóa và sự gắn kết. Truyền thống ấy tiếp tục định hình cách người Việt lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú và lý do cho mỗi chuyến đi.

Theo Báo cáo xu hướng nghỉ dưỡng “Taste of Home” 2025 của Booking.com, ẩm thực hiện đang đóng vai trò trung tâm trong việc định hình trải nghiệm tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng, với 84% du khách Việt lựa chọn điểm đến dựa trên ẩm thực địa phương.

Các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng (holiday homes) như nhà ven biển, căn hộ, nhà khách hay homestay đang trở thành lựa chọn ưa thích cho những hành trình khám phá ẩm thực. Chúng mang đến sự riêng tư, linh hoạt và thoải mái để du khách có thể ăn uống, nấu nướng và chiêu đãi gia đình, bạn bè, và người thân trong không gian ấm cúng, đậm chất địa phương. Du khách Việt đặc biệt yêu thích sự riêng tư, linh động và bầu không khí gần gũi mà các loại hình lưu trú này mang lại – nơi họ có thể thưởng thức bữa ăn theo nhịp sống của riêng mình, thư giãn cùng người thân và lưu giữ những kỷ niệm ẩm thực đáng nhớ.

Dữ liệu từ Báo cáo xu hướng nghỉ dưỡng “Taste of Home” 2025 của Booking.com hé lộ thói quen thú vị của du khách Việt Nam khi trải nghiệm các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng.

Niềm vui mua sắm tại chợ địa phương: Với du khách Việt, hành trình khám phá điểm đến thường bắt đầu từ khu chợ. 80% cho biết họ thích ghé thăm siêu thị hoặc chợ thực phẩm địa phương khi đi du lịch, không chỉ để mua sắm mà còn để tìm hiểu và kết nối với đời sống bản địa. Dù là chọn rau củ tươi ở Đà Lạt, thưởng thức hải sản ở Nha Trang hay khám phá các loại gia vị ở Hội An, những trải nghiệm ấy đều là niềm vui trong chuyến đi. Người Việt không chỉ tìm kiếm nguyên liệu tươi ngon, mà còn mang về những câu chuyện văn hóa, ủng hộ cộng đồng địa phương và tái hiện hương vị vùng miền ngay trong căn bếp của mình.

Du lịch “xe đẩy”: Chợ là điểm đến không thể bỏ qua. Đối với du khách Việt, hành trình khám phá điểm đến bắt đầu bằng việc hòa mình vào không gian ẩm thực địa phương. 80% cho biết họ thích ghé chợ hoặc siêu thị khi đi du lịch – một xu hướng được Booking.com gọi là “Du lịch xe đẩy” (Trolley Tourism) – không chỉ để mua sắm mà còn để trải nghiệm và kết nối. Dù là chọn rau ở Đà Lạt, nếm thử hải sản tươi ở Nha Trang hay ngắm các loại gia vị ở Hội An, việc dạo chợ đã trở thành một phần thiết yếu trong niềm vui du lịch. Du khách không chỉ tìm kiếm nguyên liệu tươi, họ còn thu thập câu chuyện, ủng hộ kinh tế địa phương và tìm nguồn cảm hứng để nấu lại những món ăn vùng miền trong căn bếp của mình.

Niềm yêu thích nhà ven biển và tiệc nướng BBQ: Khi lựa chọn nơi lưu trú, du khách Việt ưu tiên không gian có thể quây quần, nấu ăn và ăn uống cùng nhau. Theo báo cáo, nhà ven biển (36%) là loại hình lưu trú nghỉ dưỡng được ưa chuộng nhất khi đi du lịch ẩm thực, theo sau là nhà nghỉ vùng quê (25%), căn hộ thành phố (25%), nhà khách hoặc homestay (23%). Những lựa chọn này phản ánh rõ nét văn hóa ẩm thực Việt – nơi việc chia sẻ bữa ăn là truyền thống gắn bó bền chặt. Các món ăn phổ biến mà du khách thích nấu khi đi nghỉ bao gồm đồ nướng BBQ (40%), hải sản (35%) và lẩu (34%). Từ tiệc BBQ bên biển đến bữa lẩu ấm cúng trong nhà, những trải nghiệm ẩm thực này gắn kết mọi người quanh bàn ăn, phản ánh văn hóa chia sẻ và niềm vui quây quần đặc trưng của người Việt.

Thay đổi thói quen nấu nướng khi nghỉ dưỡng: Thói quen nấu nướng của du khách Việt cũng thay đổi đáng kể khi lưu trú tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng. 96% cho biết hành vi nấu ăn của họ khác so với ở nhà, biến căn bếp trở thành trung tâm kết nối xã hội. Gần một nửa (45%) thích nấu ăn theo nhóm, mọi người cùng tham gia chuẩn bị bữa ăn. 38% thử sử dụng các thiết bị nấu nướng mới như bếp nướng BBQ hoặc nồi lẩu, 33% cố gắng tái hiện các món đặc sản địa phương, và 29% thử nghiệm công thức hoặc phương pháp nấu mới. Việc nấu ăn trở thành một cách khám phá văn hóa – nơi du khách được trải nghiệm, học hỏi và kết nối. Trong loại hình lưu trú nghỉ dưỡng, căn bếp không còn chỉ là tiện nghi, mà đã trở thành trái tim của kỳ nghỉ – nơi ẩm thực trở thành cầu nối giữa sáng tạo và văn hóa.

“Căn bếp di động” – mang hương vị quê nhà đi muôn nơi: Ngay cả khi khám phá những hương vị mới, du khách Việt vẫn muốn mang theo “vị nhà” trong hành trình. 91% cho biết họ mang theo thực phẩm hoặc vật dụng liên quan đến nấu ăn khi đi du lịch. Những món thường mang theo gồm đồ ăn vặt yêu thích (43%), mì gói (35%), muối chấm hoặc gia vị nêm sẵn (32%), dụng cụ nướng BBQ mini (28%), bánh mì (27%), trà sữa hoặc cà phê hòa tan (25%), và gia vị cơ bản như nước mắm hoặc bột ngọt (25%).

Niềm háo hức với trải nghiệm ẩm thực địa phương: Không chỉ dừng lại trong căn bếp, sự tò mò ẩm thực của du khách Việt còn mở rộng ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương. Gần một nửa (48%) muốn tham gia các tour ẩm thực có hướng dẫn viên để khám phá món ăn đặc trưng từ nhà hàng và hàng quán địa phương. 47% hứng thú với hoạt động thu hoạch hoặc farm-to-table, trong khi 43% mong muốn được tham quan trang trại và gặp gỡ trực tiếp những người sản xuất thực phẩm.

Du khách Việt chọn loại hình lưu trú nghỉ dưỡng bởi sự tự do mà nó mang lại. Ba lý do hàng đầu gồm: Không gian riêng tư và thoải mái để thưởng thức bữa ăn (38%); Tự do ăn uống mà không bị ràng buộc giờ giấc (36%); và Cơ hội tổ chức và chia sẻ bữa ăn với người thân, bạn bè (35%).

Những trải nghiệm này biến hành trình du lịch thành một chuyến phiêu lưu vị giác trọn vẹn, nơi sự tò mò và niềm đam mê ẩm thực hòa quyện. Dù là học nấu món đặc sản vùng miền hay thưởng thức món ăn lần đầu tiên, ẩm thực vẫn là “nguyên liệu chính” truyền cảm hứng cho điểm đến tiếp theo của du khách Việt Nam.