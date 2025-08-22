Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/8, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhà báo Thành phố công bố thông tin tổ chức Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025, từ ngày 16-19/10, với chủ đề "Món ngon từ Bún", tại Công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh), miễn phí vé vào cổng tham quan cho công chúng.
Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh, chuỗi hoạt động trong Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 sẽ mang đến cho khách tham quan không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam. Cùng với đó, khách tham quan còn được tìm hiểu về quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, giao lưu với chuyên gia ẩm thực và tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, chương trình ưu đãi, khuyến mãi tại gian hàng…

Cụ thể, Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 có sự tham gia từ 100 - 150 gian hàng, trưng bày phong phú sản phẩm bột làm bún, bún tươi, sợi gạo, nguyên liệu gia vị chế biến, món ăn kèm đặc sắc và những nét tinh túy của ẩm thực Việt Nam. Cùng đó, Ban Tổ chức giới thiệu hành trình khám phá đa dạng các món bún nổi tiếng khắp cả nước như: bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng… Ngoài ra, Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 sẽ có những món ngon từ sợi nổi tiếng như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm…

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có một số hoạt động bên lề đáng chú ý như: công diễn và xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo, quy tụ nhiều món ăn từ bún, phở, hủ tiếu, bánh tầm…; cuộc thi "Nâng tầm Sợi Gạo", nhằm quảng bá ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới, nhất là nâng cao tính ứng dụng và phong phú của sợi gạo Việt đến với thực khách trong nước lẫn quốc tế.

PV
TP HCM Ngày hội Sợi Gạo Việt ẩm thực văn hoá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lãnh đạo Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược.
Nam Long ADC và Cen Land hợp tác khai mở phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc
(Ngày Nay) -Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừachính thức ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc.
Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu
Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu
(Ngày Nay) - Các vụ cháy rừng dữ dội đang hoành hành khắp Tây Ban Nha vào mùa Hè năm nay được xem là lời cảnh báo đối với những nước khác tại châu Âu về những mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu về khí hậu và là Giáo sư địa lý tự nhiên tại Đại học Barcelona, ông Javier Martin-Vide.
Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam
Tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/8, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhà báo Thành phố công bố thông tin tổ chức Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025, từ ngày 16-19/10, với chủ đề "Món ngon từ Bún", tại Công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh), miễn phí vé vào cổng tham quan cho công chúng.
Khởi tố vụ án buôn bán "khí cười" quy mô lớn
Khởi tố vụ án buôn bán "khí cười" quy mô lớn
(Ngày Nay) - Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là "khí cười") tại cơ sở 90’s House, địa chỉ 90 - 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai thành phố.
Quảng cáo độc hại "bủa vây" trẻ em New Zealand
Quảng cáo độc hại "bủa vây" trẻ em New Zealand
(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Otago (New Zealand) đang kêu gọi siết chặt các quy định đối với hoạt động tiếp thị thực phẩm không lành mạnh, rượu và cờ bạc, sau khi một nghiên cứu mới phát hiện trẻ em ở nước này tiếp xúc với các hình thức quảng cáo trên 76 lần mỗi ngày.