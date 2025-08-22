(Ngày Nay) - Ngày 22/8, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhà báo Thành phố công bố thông tin tổ chức Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025, từ ngày 16-19/10, với chủ đề "Món ngon từ Bún", tại Công viên Lê Văn Tám (Thành phố Hồ Chí Minh), miễn phí vé vào cổng tham quan cho công chúng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Khánh, chuỗi hoạt động trong Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 sẽ mang đến cho khách tham quan không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, tôn vinh những giá trị truyền thống và sáng tạo độc đáo của ẩm thực Việt Nam. Cùng với đó, khách tham quan còn được tìm hiểu về quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, giao lưu với chuyên gia ẩm thực và tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, chương trình ưu đãi, khuyến mãi tại gian hàng…

Cụ thể, Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 có sự tham gia từ 100 - 150 gian hàng, trưng bày phong phú sản phẩm bột làm bún, bún tươi, sợi gạo, nguyên liệu gia vị chế biến, món ăn kèm đặc sắc và những nét tinh túy của ẩm thực Việt Nam. Cùng đó, Ban Tổ chức giới thiệu hành trình khám phá đa dạng các món bún nổi tiếng khắp cả nước như: bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng… Ngoài ra, Ngày hội Sợi Gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 sẽ có những món ngon từ sợi nổi tiếng như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm…

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có một số hoạt động bên lề đáng chú ý như: công diễn và xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo, quy tụ nhiều món ăn từ bún, phở, hủ tiếu, bánh tầm…; cuộc thi "Nâng tầm Sợi Gạo", nhằm quảng bá ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới, nhất là nâng cao tính ứng dụng và phong phú của sợi gạo Việt đến với thực khách trong nước lẫn quốc tế.