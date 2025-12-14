Ăn khuya có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa

(Ngày Nay) - Báo Ynet của Israel tổng hợp đánh giá từ các nghiên cứu y học gần đây cho rằng thói quen ăn uống vào ban đêm có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe, bao gồm rối loạn tiêu hóa, mất cân bằng hormone điều hòa cảm giác đói và no, suy giảm chất lượng giấc ngủ và gia tăng nguy cơ tăng cân, rối loạn đường huyết cũng như các vấn đề chuyển hóa.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết hệ tiêu hóa của con người hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên, có xu hướng chậm lại vào ban đêm. Trong khoảng thời gian này, lượng axit dạ dày giảm, nhu động ruột chậm hơn, quá trình tiết enzyme của tuyến tụy và mật cũng suy giảm. Việc ăn uống khi cơ thể cần nghỉ ngơi có thể khiến thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày và ruột, gây đầy bụng, khó tiêu và cảm giác khó chịu.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, mắc các bệnh như hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, viêm dạ dày hoặc trào ngược dạ dày - thực quản được cho là dễ chịu tác động rõ rệt hơn. Một số bác sĩ nhận định cơ thể có thể “diễn giải” việc ăn khuya như một dạng căng thẳng sinh lý, khiến các triệu chứng tiêu hóa nặng hơn vào buổi sáng hôm sau.

Ăn khuya cũng ảnh hưởng đến các hormone điều hòa cảm giác đói và no. Ban đêm, hormone leptin - giúp tạo cảm giác no - thường tăng cao, trong khi việc ăn muộn có thể làm gia tăng tác động của ghrelin - hormone kích thích cảm giác đói. Tình trạng mất cân bằng này dễ dẫn tới cảm giác thèm ăn nhiều hơn trong ngày hôm sau.

Ngoài ra, khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể vào ban đêm kém hơn do độ nhạy insulin giảm. Các bữa ăn muộn có xu hướng gây tăng đường huyết mạnh hơn, từ đó làm gia tăng nguy cơ kháng insulin nếu kéo dài.

Chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi ăn khuya với các thực phẩm nhiều chất béo, đường hoặc caffeine. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn muộn có liên quan tới thời gian ngủ ngắn hơn, dễ thức giấc và cảm giác mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên kết thúc bữa ăn ít nhất từ 2,5 đến 3 giờ trước khi đi ngủ, duy trì bữa ăn đều đặn vào ban ngày và lựa chọn thực phẩm nhẹ nếu không thể tránh ăn muộn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sức khỏe.

ăn khuya rối loạn chuyển hoá sức khoẻ

