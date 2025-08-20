Ấn tượng Việt Nam: Khẳng định vị thế trong cuộc đua khu vực

(Ngày Nay) - Theo báo The Nation (Thái Lan), Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một nền kinh tế đang lên của châu Á, với khả năng sớm vượt Thái Lan trên nhiều phương diện.

The Nation cho biết, khoảng 1.500 tỷ baht (tương đương 1,28 triệu tỷ đồng) sẽ được phân bổ cho 250 dự án hạ tầng và nhà ở trên toàn quốc. Mục tiêu là đưa tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 8% trong năm 2025 và duy trì tốc độ hai con số trong những năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu trở thành “con hổ kinh tế châu Á” và đạt thu nhập cao vào năm 2045.

Động lực tăng trưởng và thách thức

Xuất khẩu cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn là hai động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Điều này khiến Việt Nam dễ bị tác động từ các cú sốc bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp thuế quan diện rộng với nhiều đối tác, trong đó có Việt Nam. Để giảm thiểu rủi ro, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy nhu cầu nội địa thông qua các gói đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Cuối năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra thông điệp Việt Nam đang khởi đầu một “kỷ nguyên phát triển mới”, đánh dấu cuộc cải cách toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ. Tầm nhìn này được so sánh với con đường phát triển của Hàn Quốc và Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) – đưa hàng triệu người thoát nghèo và tiến tới nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu châu Á.

Đà tăng trưởng được phản ánh rõ ở thu nhập bình quân đầu người. Tại Hà Nội, mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm đã tăng từ 1.200 USD vào năm 1990 lên 16.385 USD hiện nay, minh chứng cho quá trình chuyển mình thành trung tâm sản xuất toàn cầu của Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối diện với một số thách thức: mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và xuất khẩu dần bộc lộ giới hạn, đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ cao, năng lượng xanh và mở rộng khu vực tư nhân.

Góc nhìn từ Thái Lan: Việt Nam đang bứt phá

Ông Nonarit Bisonyabut, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), đánh giá cao tốc độ cải cách của Việt Nam, đặc biệt trong việc tái cấu trúc bộ máy hành chính để nâng cao hiệu quả. Ông cho rằng các thị trường lớn như Trung Quốc và Hàn Quốc đang ưu tiên hợp tác với Việt Nam hơn Thái Lan, trong bối cảnh hai nền kinh tế Đông Nam Á này đều tìm cách vươn lên thành cường quốc công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cảnh báo: “Nếu Thái Lan không cải cách nghiêm túc, năng lực cạnh tranh sẽ suy giảm và cuối cùng bị Việt Nam vượt qua”.

Cùng quan điểm, ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), nhận định Việt Nam đang tận dụng tốt sự thay đổi trong chính sách thuế của Mỹ và các quy định thương mại toàn cầu để tự điều chỉnh. Ông nhấn mạnh, Việt Nam hiểu rằng phải cải cách triệt để – từ tinh gọn bộ máy đến giảm chi phí và cắt bỏ chồng chéo – nếu muốn giữ lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là “bài học mà Thái Lan nên noi theo”.

Ông Poj Aramwattananont, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan, cũng đánh giá cao chiến lược mở rộng đầu tư hạ tầng của Việt Nam, coi đây là bước đi chủ động để duy trì tăng trưởng và đối phó tác động từ chính sách thương mại toàn cầu. Theo ông, trong khi Việt Nam tăng tốc nhờ xuất khẩu và đầu tư hạ tầng, Thái Lan lại chậm chạp, thiếu chính sách rõ ràng và ổn định, dễ đánh mất niềm tin từ các nhà đầu tư.