Ấn tượng Việt Nam: Nền kinh tế từ hành trình hội nhập đến khát vọng thịnh vượng

Việt Nam-Bhutan hợp tác vì hòa bình, phát triển và bền vững (Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Quốc vương Bhutan tới Việt Nam, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương và xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá, nguyên lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã (Ngày Nay) - Theo CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện còn một số ổ dịch sốt xuất huyết có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao.

Huế khẳng định vị thế "Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh" (Ngày Nay) - Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), thành phố Huế đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước - sự kiện văn hóa chính trị trọng đại diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.

Tổng thống Ukraine "tiến thoái lưỡng nan" trước cuộc hội đàm với Tổng thống Trump (Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: chấp nhận rủi ro để đối đầu với “cơn thịnh nộ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hoặc đồng ý một thỏa thuận nhanh nhằm kết thúc chiến tranh với Nga, đổi lại là việc phải nhượng bộ lãnh thổ cùng những cam kết an ninh mơ hồ.

Học cao đẳng, hướng đi thực tế cho học sinh sau THCS và THPT (Ngày Nay) - Trên nhiều diễn đàn phụ huynh, câu hỏi “Có nên cho con học cao đẳng thay vì cố vào đại học?” nhận được hàng trăm bình luận. Khi điểm số hoặc điều kiện tài chính không đủ để theo học các trường THPT công lập hay đại học, nhiều gia đình đang chọn hướng đi khác, đó là cho con học cao đẳng ngay từ sau THCS hoặc sau THPT.

Việt Nam - nguồn cảm hứng của phong trào cách mạng trên toàn thế giới (Ngày Nay) - Đại diện Đảng Cộng sản Israel nhấn mạnh Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho Đảng Cộng sản Israel, cũng như các cuộc cách mạng trên thế giới.

Giám đốc CDC Cần Thơ được bổ nhiệm lại do không vụ lợi trong vụ án Việt Á (Ngày Nay) - Động thái được đưa ra sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra công bố kết luận đình chỉ điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm CDC Cần Thơ.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng về khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Ngày Nay) - Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh.