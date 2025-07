Anh tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ sau vụ yêu cầu Apple mở mã hóa

(Ngày Nay) - Israel bác bỏ tuyên bố chung do 25 quốc gia phương Tây ký kết trong đó kêu gọi một “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và vô điều kiện” tại Dải Gaza đồng thời lên án cách Israel xử lý cuộc khủng hoảng nhân đạo.

(Ngày Nay) - Người dân không nên ra ngoài trong thời gian xảy ra mưa bão do trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và gây tai nạn đáng tiếc.

(Ngày Nay) - Theo Báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy, làm chết 42 người, làm bị thương 48 người. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2024, số vụ cháy và số người chết tuy có giảm nhưng vẫn cho thấy những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do các vụ cháy gây ra là nghiêm trọng.