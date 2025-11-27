Anh Trai “Say Hi” 2025 tập 12: Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai OgeNus và Anh Trai Jey B

(Ngày Nay) - Trước thềm đêm Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025, các Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Jey B đã lần lượt chia sẻ những câu chuyện về cảm hứng sáng tác, mở ra nhiều cảm xúc trước khi bước vào đêm thi cuối cùng.

Anh Trai OgeNus bật mí ca khúc anh mang đến lần này có tên Anh không đến để rời đi được lấy cảm hứng từ câu nói của MC Trấn Thành trong một buổi trò chuyện: “Anh đến để yêu em, chứ anh không đến để rời đi”. Từ ý niệm đó, nam rapper đã phát triển thành một tác phẩm dành tặng khán giả lẫn chính người đã truyền cảm hứng cho mình; hơn hết, Anh Trai OgeNus nhấn mạnh không thể loại nào là sở trường của mình cả, vì “sở trường của OgeNus chính là âm nhạc”.

Anh Trai “Say Hi” 2025 tập 12: Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai OgeNus và Anh Trai Jey B ảnh 1

MC Trấn Thành cũng chia sẻ, mọi kết nối giữa con người với nhau đều bắt đầu bằng mong muốn gắn bó, không ai đến với nhau để rời đi cả.

Tiếp nối mạch cảm xúc là câu chuyện từ Anh Trai buitruonglinh. Trước khi trình diễn tiết mục Đường chân trời, anh nhìn lại hành trình của mình tại chương trình - một hành trình mà anh vừa nỗ lực thể hiện bản thân, vừa không ngừng học hỏi. Dù chưa dẫn đầu trong các livestage, anh thừa nhận khát khao lớn nhất của mình là được khán giả nhìn thấy: “Thực sự đây là lần đầu tiên mình nói những điều này và một lần duy nhất thôi, mình muốn ánh đèn sân khấu tại Anh Trai “Say Hi” chiếu thẳng vào buitruonglinh - người đứng trước mặt các bạn”.

Anh Trai “Say Hi” 2025 tập 12: Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai OgeNus và Anh Trai Jey B ảnh 2

MC Trấn Thành dành lời động viên rằng giá như sự mạnh dạn ấy đến sớm hơn, Anh Trai buitruonglinh đã được yêu thương nhiều hơn nữa, đồng thời tin tưởng anh sẽ tỏa sáng nếu dám sống đúng với khát khao của mình.

Anh Trai Jey B mang đến ca khúc được sáng tác từ trải nghiệm thật của bản thân, xoay quanh việc con người thường cố gắng trở thành phiên bản mà người khác mong muốn. Ca khúc có sự góp sức của bốn người anh em, trong đó có Anh Trai Captain Boy, tiết mục như một lời nhắc rằng hạnh phúc chỉ đến khi ta trở về đúng với bản chất của mình, cả trong tình yêu lẫn cuộc sống.

Anh Trai “Say Hi” 2025 tập 12: Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai OgeNus và Anh Trai Jey B ảnh 3

Anh Trai Mason Nguyễn lựa chọn tiếp cận sân khấu Chung kết theo bố cục “đầu cuối tương ứng” trong văn học. Từ lần đầu xuất hiện trên sân khấu Hermosa với không gian tối giản cho đến đêm Chung kết vẫn giữ tinh thần đó, anh muốn khắc họa rõ nét hành trình phát triển của chính mình với nhân vật trung tâm. Là một rapper, hành trình tại Anh Trai “Say Hi” giống như một khóa học lớn, nơi anh tích lũy kiến thức, trải nghiệm và những bài học quan trọng từ các anh lớn trong nghề. Ca khúc Bí mật nhỏ vì thế được xem như “bài tốt nghiệp” của Anh Trai Mason Nguyễn, được tạo nên từ toàn bộ chặng đường học hỏi ấy. Nam rapper tin rằng khán giả chỉ có thể yêu âm nhạc của anh khi họ thực sự hiểu con người anh - bài học mà anh nhận được từ MC Trấn Thành. Và trong sân khấu solo lần này, anh mong muốn đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả, bằng sự chân thật và trực diện nhất.

Anh Trai “Say Hi” 2025 tập 12: Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai OgeNus và Anh Trai Jey B ảnh 4

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 12 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 29/11 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

