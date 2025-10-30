Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 7: Sáu màu sắc âm nhạc riêng trong Live Stage 3, team Anh Trai Ngô Kiến Huy đưa khán giả trở lại thời thanh xuân với concept học đường

(Ngày Nay) - 30 Anh Trai đã cùng nhau “quay ngược thời gian” về những năm 2000 với chủ đề Reply 2000s tại Live Stage 3. Sáu đội hình cùng các khách mời đặc biệt cũng đã chính thức lộ diện. Trailer tập 7 hé mở không khí sôi động tại “Phòng Say Hi”, khi các Anh Trai đồng loạt xuất hiện với diện mạo mới, mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng, hứa hẹn một sân khấu đầy cảm xúc và bất ngờ.

Tại “Phòng Say Hi”, sáu đội trưởng cùng các thành viên chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Live Stage 3, chia sẻ về định hướng và tinh thần của từng đội trước giờ biểu diễn. Team Anh Trai Ngô Kiến Huy (Anh Trai Sơn.K, Anh Trai Karik, Anh Trai Vương Bình, Vũ Cát Tường) với ca khúc Hơn Là Bạn (Cherry Bomb) mang màu sắc học đường trong sáng và tích cực. Nam ca sĩ cho biết, bài hát thể hiện tinh thần yêu đời, tươi mới như cách đội muốn lan tỏa năng lượng trẻ trung đến khán giả.

Với team Anh Trai CONGB (Anh Trai B Ray, Anh Trai Thái NGân, Anh Trai Negav, Anh Trai Cody Nam Võ) lần này lấy tên nhóm là “tiệm ốc mỹ vị nhân gian”. Ca khúc Sớm Muộn Thì - team Anh Trai HUTSLANG Robber (Anh Trai Nhâm Phương Nam, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai KHOI VU, Anh Trai Jaysonlei) với cảm hứng concept từ thế giới One Piece. Team Anh Trai Phúc Du (Anh Trai Bùi Duy Ngọc, Anh Trai RIO, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Otis) mang đến Em Đã Chờ Anh Bao Lâu cùng slogan thú vị: “Lâu đài tình thế, vững như bàn ghế, càng nhìn càng mê”. Với team Anh Trai BigDaddy, ca khúc To Your Ex thể hiện phong cách lãng mạn và mộng mơ. Đội trưởng bật mí: “Bọn em là những chàng trai đến từ vũ trụ song song của quá khứ và tương lai. Cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ mơ mộng, và bọn em là những chàng trai đến từ tương lai - future man”. Cuối cùng, Team Anh Trai Dillan Hoàng Phan (Anh Trai Lohan, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Đỗ Nam Sơn, Anh Trai Ryn Lee) cùng ca khúc Make Up, với concept “băng giá” mang tinh thần mạnh mẽ và bứt phá. Mỗi đội là một màu sắc riêng, mang đến tinh thần vừa sáng tạo vừa gần gũi, hứa hẹn tạo nên Live Stage 3 đầy cảm xúc và bất ngờ.

Màn trình diễn Em Đã Đợi Bao Lâu mang đến nhiều cảm xúc, được MC Trấn Thành ví như “bản tuyên ngôn về tình yêu”

Team Anh Trai Phúc Du (Anh Trai Bùi Duy Ngọc, Anh Trai RIO, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Otis) mang đến sân khấu Em Đã Đợi Anh Bao Lâu, được MC Trấn Thành ví như một bản tuyên ngôn về tình yêu, mang quy mô và cảm xúc như tiết mục khép lại một concert lớn. Phần mở đầu của Anh Trai OgeNus gây ấn tượng khi truyền tải thông điệp về tinh thần kiên cường, không gục ngã trước khó khăn, đúng tinh thần của những “nhà vua” trong hành trình chinh phục âm nhạc. Trong phần chia sẻ, Anh Trai Phúc Du cho biết tiết mục là kết quả của những cảm xúc đọng lại sau vòng thi trước. Cả đội mong muốn tạo nên một sân khấu đủ sâu sắc để khắc ghi trong lòng khán giả, như cách họ tri ân những người đã đồng hành. Anh Trai OgeNus và Anh Trai RIO cũng đóng góp những câu chuyện rất riêng trong quá trình xây dựng tiết mục, mang đến chiều sâu cảm xúc cho phần trình diễn. Với họ, Em Đã Đợi Anh Bao Lâu không chỉ là ca khúc, mà còn là hành trình chữa lành, là lời khẳng định rằng trong tình yêu và nghệ thuật, sự kiên định và đồng hành là sức mạnh lớn nhất.

Sau phần trình diễn, Em Xinh 52Hz chia sẻ đầy xúc động về người bạn đồng hành của mình, bày tỏ niềm tự hào và biết ơn dành cho Anh Trai RIO. Cô cho biết, nếu không có RIO thì sẽ không có 52Hz ở bất kỳ “vũ trụ” nào; trong suốt hành trình tham gia Em Xinh “Say Hi”, anh luôn là hậu phương vững chắc của cô. Khi bước sang Anh Trai “Say Hi”, việc được thấy RIO đứng trên sân khấu, không còn ở phía sau hậu trường hay gắn với danh xưng “chồng 52Hz” khiến cô cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 7 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 01/11 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.