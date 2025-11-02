Từ Funk ma mị đến Rock học đường: Bốn sân khấu khiến khán giả Anh Trai "Say Hi" không thể rời mắt trong tập 7

(Ngày Nay) - Tập 7 của Anh Trai “Say Hi” 2025 mở ra một không gian trình diễn nơi âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để nhìn, cảm và tin. Bốn sân khấu – bốn thế giới khác biệt – mang khán giả đi từ pop-funk ma mị, đến bản sử thi chữa lành, rồi băng giá của tình yêu đã qua và rực rỡ thanh xuân học trò.

“Đoạn kịch câm” – Khi funk thả tự do cho cảm xúc

Team Anh Trai CONGB (Negav, B Ray, Cody Nam Võ, Thái Ngân và khách mời Mỹ Mỹ) chọn Pop–Funk làm chất liệu chính, pha House và phần kèn pasodope khiến tiết mục Đoạn Kịch Câm bùng nổ. Tiếng kèn kéo khán giả vào một “vở kịch” âm nhạc – nơi những giai điệu, chuyển động và ánh sáng cùng kể câu chuyện về sự cám dỗ và tự do.

Không chỉ là một bản nhạc bắt tai, “Đoạn Kịch Câm” được xây dựng như một tiểu phẩm sân khấu – với màn đỏ, dây xích và những động tác footwork dứt khoát, đầy ẩn dụ. Đội trưởng CONGB ví tấm rèm đỏ là “dấu hiệu mở màn cho thế giới cảm xúc”, còn Mỹ Mỹ xuất hiện trong đoạn bridge – như linh hồn quyến rũ và ma mị của vở diễn.

B Ray gây bất ngờ khi cất giọng, thể hiện phần điệp khúc với phong thái bad boy pha chút lãng tử. Còn Negav – người chủ trì phần sản xuất – tiết lộ nhóm phải “tập nhảy đến 12 giờ đêm” để đem đến màn trình diễn này. Đoạn Kịch Câm không chỉ là sự pha trộn âm nhạc, mà còn là minh chứng cho tinh thần thể nghiệm không giới hạn.

“Em đã chờ anh bao lâu” – Hành trình hàn gắn bằng âm thanh

Team Phúc Du (cùng OgeNus, Bùi Duy Ngọc, Otis, RIO và khách mời 52Hz) mang đến bản ballad sử thi "Em đã chờ anh bao lâu", gói ghém triết lý Kintsugi – nghệ thuật Nhật Bản tôn vinh những vết nứt.

Nhạc phẩm được phối theo cấu trúc epic pop, mở đầu bằng rap tự sự của OgeNus, chuyển sang cao trào cùng giọng hát giàu nội lực của Bùi Duy Ngọc, và lớp hòa âm lắng đọng giữa RIO và 52Hz. Mỗi giai điệu như một mảnh gốm vỡ được hàn gắn bằng vàng, biến tổn thương thành ánh sáng.

Việc nhóm đổi tên bài hát từ "Em sẽ đợi anh bao lâu" thành "Em đã chờ anh bao lâu" cũng là một tuyên ngôn nghệ thuật – từ chờ đợi thụ động sang sự chủ động chữa lành. Như Phúc Du chia sẻ, anh và những người đồng đội muốn khán giả thấy trong nỗi đau vẫn có sức mạnh, và âm nhạc là cách họ hàn gắn chính mình.

“Make up” – Bản tình ca băng giá và màn trở lại của Bảo Thy

Đội Dillan Hoàng Phan (cùng buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Ryn Lee và khách mời Bảo Thy) mang đến tiết mục Make up – một sân khấu “lạnh mà nóng”, nơi ánh sáng trắng và tuyết rơi hòa cùng nhịp beat bốc lửa.

Ban đầu là một bản R&B nhẹ, nhưng dưới tay team Dillan, ca khúc được biến hóa thành pop-dance đậm chất trình diễn, giàu năng lượng sân khấu. Hiệu ứng ánh sáng, kỹ thuật parkour và nhào lộn giúp phần trình diễn vừa mạnh mẽ vừa tràn cảm xúc.

Bảo Thy xuất hiện từ sau tảng băng trong đoạn bridge – hình ảnh ẩn dụ cho người con gái bước ra từ ký ức. Giọng hát của cô vẫn ngọt ngào như thuở “Công chúa bong bóng”, nhưng trưởng thành và đằm hơn, đối lập với năng lượng trẻ trung của các Anh Trai.

“Hơn là bạn” – Khi pop rock kể lại mùa tốt nghiệp

Đội Ngô Kiến Huy cùng Karik, Sơn.K, Vương Bình, Vũ Cát Tường và khách mời MIN khép lại đêm diễn bằng sân khấu rực rỡ tuổi học trò.

Bản Hơn là bạn mang âm hưởng pop rock học đường pha punk, nhẹ nhàng mà sôi nổi. Tiếng chuông tan lớp mở đầu, rồi giai điệu tươi sáng như tái hiện tuổi trẻ trong veo. Khoảnh khắc cả nhóm tung nón tốt nghiệp giữa pháo giấy trái tim khép lại màn trình diễn bằng cảm xúc “vừa hết một thanh xuân, vừa bắt đầu một ước mơ”.

Đáng chú ý, Karik lần đầu gác rap để hát, tạo nên một hình ảnh gần gũi mà khác lạ. Trong khi đó, MIN chia sẻ: “Tôi chưa từng có lễ tốt nghiệp của riêng mình, nên khi đứng trên sân khấu này, cảm giác như được sống lại phần ký ức đã bỏ lỡ.”

Tập 7 Anh Trai “Say Hi” 2025 chứng minh: khi người nghệ sĩ thật sự làm chủ âm nhạc, sân khấu không còn là nơi trình diễn – mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện. Dù là pop, funk, ballad hay rock, mỗi đội đều mang một tinh thần riêng: sáng tạo, kết nối và cống hiến.