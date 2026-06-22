Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản

(Ngày Nay) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi Aria Bay kiêu hãnh thiết lập một chuẩn mực sống mang đậm dấu ấn quốc tế, dẫn dắt dòng chảy trải nghiệm thời thượng tại quận Marina Bayfront District.

Bên vịnh Hạ Long, Aria Bay được BIM Land kiến tạo tại vị trí “Front Row” hiếm có, nơi tầm nhìn panorama vịnh – hồ – phố mở ra trước mắt và hệ sinh thái sống được kết nối liền mạch từ tiện ích nội khu đến những trải nghiệm đặc sắc tại Marina Bayfront District.

Để hoàn thiện chuẩn sống ấy, BIM Land đồng hành cùng Sailing Club Leisure Group – thương hiệu nghỉ dưỡng và giải trí giàu dấu ấn với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển các điểm đến ven biển đầy cá tính. Không chỉ đóng vai trò một thương hiệu vận hành quốc tế, Sailing Club còn mang tới dấu ấn riêng qua triết lý dịch vụ phóng khoáng, lôi cuốn và giàu cảm xúc.

Với sự hiện diện của Sailing Club, tinh thần quốc tế và chất sống thời thượng tại Aria Bay được cụ thể hóa trong từng khoảnh khắc thường nhật: từ tầng không của tòa tháp đến bãi biển ngay trước thềm nhà. Từ những tiện ích trên tầng cao đến bãi biển ngay trước thềm nhà, tinh thần quốc tế được hiện diện trong từng trải nghiệm thường nhật.

Đại diện Sailing Club Leisure Group chia sẻ: “Triết lý của chúng tôi là tạo ra những khoảnh khắc ‘dễ cảm nhận nhưng khó quên’. Mỗi không gian mang dấu ấn Sailing Club tại Aria Bay không tồn tại độc lập, mà là một lời hồi đáp tinh tế với dòng chảy văn hóa địa phương và nhịp sống của cộng đồng ưu tú”.

Từ tầng không đến bãi biển: Hành trình trải nghiệm đặc quyền tại Aria Bay

Khác với những không gian ven biển truyền thống, sức hút của Sailing Club nằm ở khả năng kiến tạo những trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi nghỉ dưỡng được kết nối với ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc và cộng đồng. Đây cũng là tinh thần được BIM Land mang tới Aria Bay thông qua sự đồng hành của thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế này.

Tại Aria Bay, dấu ấn Sailing Club hiện diện ngay trên tầng 40 của tòa tháp với Rooftop Bar, hồ bơi vô cực và tầm nhìn hướng vịnh di sản. Từ đây, cư dân có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn giữa âm nhạc, nghệ thuật mixology và không gian tầng không hiếm có bên vịnh Hạ Long.

Trải nghiệm ấy tiếp tục được nối dài xuống bãi biển dài 1.200m ngay trước thềm nhà. Thông qua hệ thống lối dạo bộ và cầu kết nối, cư dân Aria Bay dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái hơn 90 trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao và ẩm thực do Sailing Club vận hành, được thiết kế bởi Land Sculptor - boutique studio cảnh quan hàng đầu châu Á.

Welcome Zone với biểu tượng cánh buồm trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá. Soul Boutique Zone gây ấn tượng với hồ bơi trung tâm rộng 2.000m² cùng hệ sinh thái 45 tiện ích nghỉ dưỡng. Trong khi đó, quảng trường sự kiện ven biển rộng 3.400m² và biểu tượng Sunset Whale mang đến không gian thưởng lãm nghệ thuật, văn hóa và những khoảnh khắc hoàng hôn đặc sắc bên vịnh.

Ở trung tâm toàn bộ tổ hợp là Sailing Beach Club rộng gần 4.000m² với hồ bơi vô cực hơn 570m², quầy bar bãi biển và chuỗi sự kiện giải trí đặc quyền. Bên cạnh đó, Beach Sport Zone rộng hơn 2.000m² mở ra các hoạt động như yoga, chèo SUP, pickleball hay mini golf, hoàn thiện một phong cách sống nghỉ dưỡng năng động và giàu cảm hứng cho cư dân Aria Bay.

Khi phong cách sống nâng tầm giá trị đầu tư bền vững

Các chuyên gia của Savills nhận định: “Yếu tố phong cách sống và hiệu quả đầu tư chưa bao giờ đối lập, mà luôn cộng hưởng mạnh mẽ. Trong một thị trường có tính cạnh tranh cao, những dự án kiến tạo được trải nghiệm sống vượt trội sẽ đạt mức tăng trưởng bền vững nhất”.

Trên thế giới, nhiều câu lạc bộ biển biểu tượng đã trở thành động lực gia tăng giá trị bất động sản cho cả khu vực. Từ Ushuaïa Ibiza tại Tây Ban Nha đến Nikki Beach hiện diện ở nhiều điểm đến hàng đầu, các mô hình này không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần định hình phong cách sống và sức hấp dẫn lâu dài cho điểm đến.

Điểm chung của các mô hình này không chỉ nằm ở khả năng tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng, mà ở năng lực vận hành trải nghiệm một cách bền bỉ, không ngừng làm đa dạng và duy trì được chất lượng dịch vụ nhất quán để cư dân muốn gắn bó và du khách có lý do quay trở lại.

Tại Aria Bay, hệ sinh thái mang dấu ấn Sailing Club góp phần nâng tầm giá trị của dòng bất động sản “Front Row”. Các hoạt động giải trí, lễ hội, ẩm thực và trải nghiệm ven biển diễn ra quanh năm không chỉ gia tăng sức hút cho điểm đến mà còn mở rộng tiềm năng khai thác của sản phẩm căn hộ. Nhờ đó, giá trị của Aria Bay được cộng hưởng bởi sức sống của toàn bộ Marina Bayfront District.

Từ kiến trúc biểu tượng đến hệ trải nghiệm được vận hành bài bản, Aria Bay đang từng bước định hình chuẩn sống Front Row Life bên vịnh Hạ Long, nơi giá trị sống và giá trị đầu tư cùng song hành trong dài hạn.