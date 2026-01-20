Aria Bay: Kiến tạo biểu tượng ven biển quốc tế từ cảm hứng di sản

(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, nơi tiếp giáp trực diện vịnh Hạ Long, BIM Land kiến tạo Aria Bay như một biểu tượng kiến trúc mang tầm vóc quốc tế, khởi sinh từ cảm hứng di sản và chất sống ven biển thời thượng.

Trên quỹ đất gần 2 ha, tòa tháp đôi Aria Bay được thiết kế với 40 tầng, quy mô 2.314 căn hộ, sở hữu vị thế sát biển, trực diện vịnh Hạ Long, một địa thế hiếm có tại vùng đất di sản. Từ nền tảng ấy, BIM Land theo đuổi tầm nhìn kiến tạo một biểu tượng kiến trúc và phong cách sống quốc tế tại Hạ Long, với sự đồng hành của các đối tác danh tiếng: AEDAS (Anh) tư vấn thiết kế kiến trúc, KUME Design Asia (Nhật Bản) tư vấn thiết kế cảnh quan, và Sailing Club Leisure Group định hình chuẩn mực trải nghiệm nghỉ dưỡng quốc tế.

Sự giao hòa giữa chuẩn mực quốc tế và cảm hứng di sản

Thuộc Top 10 tập đoàn kiến trúc lớn nhất thế giới theo xếp hạng WA100, Aedas đã để lại dấu ấn qua các công trình biểu tượng như Marina Bay Sands (Singapore) hay tòa tháp “Cửu Long” Hengqin IFC (Trung Quốc).

Định hình ngôn ngữ kiến trúc cho Aria Bay, Aedas khéo léo áp dụng một hệ thống khoa học thiết kế chặt chẽ, nâng tầm giá trị sống cho cộng đồng ưu tú. Mọi thông số từ hướng gió, cường độ bão, độ mặn, độ ẩm đến biểu đồ ánh sáng theo chu kỳ năm được đưa vào hệ thống thiết kế tham số nhằm tìm ra điểm cân bằng tối ưu giữa thẩm mỹ, công năng và tính bền vững.

Aria Bay được tổ chức như một khán đài rạp hát khổng lồ với các đường nét giật cấp ở bề mặt thiết kế và mặt bằng căn hộ được tính toán tỉ mỉ. 100% căn hộ tại Aria Bay từ dòng Studio, cho đến quy mô từ 1 đến 3 phòng ngủ, đều sở hữu tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long, lõi cảnh quan nội khu, và các điểm nhấn kế cận. Đặc biệt, bộ sưu tập 8 căn Sky Villa độc bản được kiến tạo tại các tầng giật cấp, trở thành dấu ấn biểu tượng cho tòa tháp đôi Aria Bay.

Cấu trúc này còn giúp Aria Bay đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững trong điều kiện khí hậu ven biển đặc trưng. Kiến trúc góp phần hạn chế nắng hướng Tây, phân tán gió biển và giảm áp lực lên công trình. Kết hợp cùng hệ kính hộp Low-E cao cấp, tòa tháp gia tăng khả năng chịu lực, hạn chế tia UV và bức xạ nhiệt, đồng thời nâng cao hiệu quả cách âm - cách nhiệt, giữ trọn tầm nhìn trong suốt hướng vịnh.

Cảnh quan khơi mở mạch nguồn trải nghiệm bất tận

Nếu kiến trúc của Aedas tạo dấu ấn bằng ngôn ngữ hình khối hiện đại, thì bản thiết kế cảnh quan của KUME Design Asia khơi mở những mối liên kết bất tận giữa Aria Bay, vịnh di sản và “Quận thời thượng” Marina Bayfront District.

Với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan, Aria Bay sở hữu hệ tiện ích đa tầng với hơn 100 điểm chạm, quy mô trên 12.000 m². Toàn bộ tòa tháp đôi sở hữu tới 12 hồ bơi, trong đó bao gồm 10 hồ bơi vô cực với diện tích mặt nước lên tới gần 3.000 m2. Nhờ đó không gian sống ven biển không chỉ trải dài theo đường bờ biển mà còn được mở rộng theo chiều cao theo một dòng chảy liền mạch.

Theo KUME Design Asia, mỗi tầng tiện ích tại Aria Bay được thiết kế như một “khúc nhạc” với tiết tấu và vai trò riêng biệt. Cuộc đối thoại giữa con người và kỳ quan thiên nhiên được nâng tầm thành trải nghiệm đa giác quan, nơi cư dân có thể chạm chân trên cát, đắm mình trong làn nước, thưởng lãm nghệ thuật và lắng nghe thanh âm đại dương.

Tầng khối đế của Aria Bay mang tinh thần mở và giàu năng lượng với điểm nhấn là các shop kinh doanh, tổ hợp 5 retail pods và lối dạo bộ men theo cảnh quan nước, tạo nên trục kết nối liền mạch từ sảnh đón qua không gian mua sắm, đến bãi biển trước thềm nhà. Chuỗi tiện ích bãi biển gồm sân chơi trên cát, sân khấu ngoài trời, sân bóng chuyền, Mini Golf, không gian vui chơi nước…, mang đậm tinh thần của những biểu tượng ven biển quốc tế.

Các tầng trung gian được kiến tạo như những “điểm dừng” tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe, với sự hiện diện của CLB thể thao 5 sao Elite Fitness, mô hình Jjimjilbang Hàn Quốc, hệ thống hồ bơi, Jacuzzi cùng các khoảng xanh tĩnh tại. Hai tòa tháp được kết nối bằng cầu đi bộ tại tầng 4, mở ra những điểm ngắm cảnh và không gian thư giãn hướng vịnh.

Tầng 40 tại cao độ hơn 160 m, hai tòa tháp mang hai cá tính khác biệt: một bên là hồ bơi vô cực và Rooftop Bar do Sailing Club Leisure Group vận hành; bên còn lại là hồ bơi bốn mùa và các không gian sinh hoạt cộng đồng như vườn thiên văn, khu ngắm sao, vườn BBQ.

Sự hiện diện của thương hiệu Sailing Club trên đỉnh tháp Aria Bay, cộng hưởng cùng Soul Boutique Hotel Halong và Sailing Club Halong hoàn thiện chuỗi trải nghiệm ven biển đồng điệu về phong cách và chuẩn mực vận hành. Thông qua lối dạo bộ ở tầng trệt và cầu kết nối tại tầng 3, Aria Bay cho phép cư dân tiếp cận liền mạch hơn 90 trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí, nghệ thuật, thể thao bãi biển và ẩm thực cao cấp.

Một biểu tượng bền vững nơi miền di sản

BIM Land cùng đội ngũ kiến tạo còn áp dụng những chuẩn mực vận hành quốc tế cho tòa tháp Aria Bay qua các “thông số vàng”. Hệ hành lang rộng 2 mét - vượt chuẩn hạng A - cho phép đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, trong khi với 32 thang máy cao cấp, tòa tháp đạt tỉ lệ trung bình 72 căn hộ/thang, vượt tiêu chuẩn của nhiều khách sạn 5 sao. Hệ thống ống thoát khí được tổ chức theo trục thẳng đứng, duy trì môi trường sống thông thoáng và trong lành ở mọi cao độ.

Dấu ấn quốc tế của Aria Bay thể hiện rõ nét qua cách BIM Land cùng Aedas và KUME vận dụng những chuẩn mực khắt khe nhất của thế giới để kể một câu chuyện bản địa có chiều sâu và giàu bản sắc. Aria Bay góp phần định hình chuẩn mực sống mới cho đô thị biển Hạ Long, nơi khoa học thiết kế, nghệ thuật kiến tạo và tinh thần địa phương được đặt trong cùng một hệ quy chiếu, dưới sự dẫn dắt của một tầm nhìn phát triển khác biệt.