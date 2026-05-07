Aria Bay: Tâm điểm đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Quảng Ninh

Bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước (Ngày Nay) - Quốc hội quyết nghị Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thủy Sắc Vân Trai: Hành trình kết nối nghệ thuật khảm xà cừ với người trẻ (Ngày Nay) - Thủy Sắc Vân Trai là sự kiện trải nghiệm nghệ thuật khảm xà cừ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trưng bày, sự kiện còn mở ra cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm, từ đó cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tinh xảo và chiều sâu văn hóa của một nghề thủ công lâu đời.

Ra mắt sách “Từ Việt Nam đến 90° Nam” của tác giả Đoàn Văn Bình (Ngày Nay) -Ngày 07/5/2026, tại Hà Nội, TS, LS. Đoàn Văn Bình - Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn CEO - đã chính thức ra mắt cuốn sách song ngữ “Từ Việt Nam đến 90° Nam - From Vietnam to South Pole”, đánh dấu ấn phẩm thứ bảy trong tủ sách cá nhân của ông.

Ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học: Đảm bảo liêm chính khoa học (Ngày Nay) - Dự thảo Thông tư quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học nhưng siết chặt liêm chính học thuật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư đối với Iran (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận, Washington sẽ nối lại các đợt không kích “với mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây."

Festival Thăng Long-Hà Nội: Những điểm chạm văn hóa giữa “Dòng chảy di sản” (Ngày Nay) - Lễ hội là một hành trình kết nối liên tục giữa truyền thống và hiện đại, trong đó di sản trở thành dòng chảy sống động giữa đời sống đô thị, gắn liền với trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng.

Dự kiến bổ sung 84 thuốc vào danh mục Bảo hiểm Y tế, ưu tiên thuốc chữa ung thư (Ngày Nay) - Bộ Y tế đang đẩy nhanh sửa đổi danh mục thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, dự kiến bổ sung 84 thuốc mới, trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư chi phí cao, nhằm giảm gánh nặng điều trị cho người bệnh.

Bộ Y tế lên kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho người dân (Ngày Nay) - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám đảm bảo phù hợp, tránh quá tải và thuận tiện cho người dân...

Giữ hồn văn hóa Nam Bộ qua tranh kiếng (Ngày Nay) - Tranh kiếng Nam Bộ - một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống và tín ngưỡng - đang được tái hiện qua triển lãm “Nam Sử Họa Kiếng” tại TP Hồ Chí Minh. Không chỉ nhìn lại hành trình hơn 200 năm, triển lãm còn mở ra cách tiếp cận mới, đưa di sản này tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.