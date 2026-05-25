Prima Bay: Vị thế “đến trước bình minh” tại cửa ngõ vịnh di sản

(Ngày Nay) - Nằm tại cửa ngõ Khu đô thị Halong Marina, tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay do BIM Land kiến tạo cộng hưởng cùng hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí bên kỳ quan thiên nhiên thế giới, mở ra cơ hội đầu tư và khai thác dòng tiền trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường Quảng Ninh.

Vị trí mở đầu hệ sinh thái tại Halong Marina

Tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay được BIM Land kiến tạo dựa trên nguồn cảm hứng từ thời khắc trước bình minh - “Prima dell’alba” - khi ánh sáng đầu tiên chuẩn bị chạm tới đường chân trời. Trong đầu tư, đó là hình ảnh ẩn dụ cho thời điểm cơ hội bắt đầu hình thành, khi lợi thế thuộc về những ai có tư duy dẫn trước, sẵn sàng nắm bắt điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới.

Tại Prima Bay, tinh thần “đến trước bình minh” không chỉ nằm ở tên gọi, mà được cụ thể hóa bằng vị thế khởi đầu tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Tọa lạc tại cửa ngõ Bán đảo 1, trên trục đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt, tòa tháp đôi trở thành dấu ấn biểu tượng chào đón cư dân và du khách đến với điểm đến ven biển hàng đầu miền Bắc.

Từ vị trí này, Prima Bay mở ra tầm nhìn đa lớp trước vịnh di sản, hồ nhạc nước Halo Bay Show, bến du thuyền Yacht Club và mảng xanh nội khu; đồng thời kết nối trực tiếp với TTTM Lotte Mart Halong, Quảng trường biển Halong Marina, các tuyến phố đi bộ và hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - giải trí đang phục vụ cộng đồng hơn 20.000 cư dân cùng hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Dấu ấn phong cách thiết kế Ý và hệ sinh thái nghỉ dưỡng giữa tầng không

Tòa tháp đôi Prima Bay được kiến tạo toàn diện từ kiến trúc, cảnh quan và nội thất bởi kiến trúc sư danh tiếng Massimo Mercurio cùng đội ngũ Mercurio Design Lab, đơn vị trực thuộc AMA Group của Ý. Công trình gây ấn tượng với cấu trúc 2 tòa chữ L giúp gia tăng mặt thoáng và mở ra nhiều tầm nhìn góc rộng. Trên mặt đứng, những đường cong xếp lớp như nhịp sóng tạo nên chuyển động mềm mại, đưa tinh thần kiến trúc Ý hiện đại đến bên vịnh Hạ Long.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Prima Bay là thiết kế vườn xuyên không độc đáo tại lõi cảnh quan mỗi tòa tháp, đưa ánh sáng tự nhiên, cây xanh vào sâu trong lòng kiến trúc và mở ra lớp tầm nhìn nội khu xanh mát cho các căn hộ.

Tại tầng 5 của mỗi tòa, tổ hợp tiện ích mặt nước với hồ bơi vô cực người lớn, hồ bơi trẻ em, bể jacuzzi và sân chơi nước mở ra không gian nghỉ dưỡng cho nhiều thế hệ. Trên tầng cao nhất, Prima Bay mở ra những trải nghiệm trên tầng không vịnh biển đầy ấn tượng với vườn dạo bộ, khu BBQ, chòi vọng cảnh hướng hồ nhạc nước và vườn thiền yoga.

Bên cạnh đó, hơn 80 tiện ích “all-in-one” được tích hợp tại các tầng trọng điểm của tòa tháp đôi: biểu tượng nước chào đón, co-working space, thư viện, khu vui chơi trong nhà, nhà hàng, café, phòng gym, các tiện ích tự phục vụ như pantry, giặt là tự động. Toàn bộ hệ tiện ích này được tổ chức để đáp ứng đa dạng nhu cầu: nghỉ dưỡng cuối tuần, lưu trú ngắn ngày, làm việc từ xa, vui chơi gia đình và tận hưởng đời sống ven vịnh.

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới tại Quảng Ninh

Prima Bay có tổng diện tích hơn 16.000 m², gồm hai tòa tháp cao 30 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến cung cấp gần 3.000 căn hộ lưu trú cao cấp mang phong cách khách sạn. Cơ cấu sản phẩm đa dạng gồm studio, studio+, căn hộ 2-3 phòng ngủ và khối đế thương mại. Trong đó, 83,4% quỹ căn là studio, loại hình có diện tích tối ưu, công năng linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú ngắn ngày và bài toán cho thuê tại thị trường du lịch Hạ Long.

Sự xuất hiện của Prima Bay diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, du lịch phục hồi và nhu cầu lưu trú chất lượng cao gia tăng. Các định hướng hạ tầng như tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô đến Prima Bay chỉ trong vòng 30 phút.

“Trong bối cảnh quỹ đất phát triển bên vịnh di sản ngày càng hữu hạn, những dự án có vị trí mở đầu, mô hình sản phẩm dễ tiếp cận và khả năng khai thác dòng tiền như Prima Bay sẽ ngày càng khan hiếm. Đây là cơ hội dành cho những nhà đầu tư muốn đi trước thị trường một bước, nhìn thấy tiềm năng từ sớm và nắm giữ lợi thế khi Halong Marina cùng Quảng Ninh bước vào chu kỳ tăng trưởng mới,” đại diện BIM Land chia sẻ.