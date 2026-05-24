Vinhomes Hải Vân Bay khiến giới đầu tư Đà Nẵng thay đổi cách xuống tiền

(Ngày Nay) - Thống kê từ các đại lý cho thấy, tỷ lệ ký hợp đồng mua bán của khách hàng Đà Nẵng tại Vinhomes Hải Vân Bay đang gia tăng rất nhanh. Sự dịch chuyển này cho thấy dòng vốn bản địa đang thay đổi khẩu vị, từ ưu tiên đất nền, nhà phố sang các tài sản có pháp lý rõ ràng, hệ sinh thái đồng bộ, khả năng khai thác dòng tiền và giá trị nắm giữ dài hạn.

Sự “trỗi dậy” của dòng vốn “bản địa”

Nếu trước đây phần lớn nhà đầu tư Đà Nẵng ưu tiên đất nền, nhà phố với kỳ vọng tăng giá theo thời gian, thì hiện nay thị trường quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm có khả năng khai thác thực tế, tạo dòng tiền và tích lũy giá trị bền vững.

Thay vì chỉ nhìn vào biên độ tăng giá, họ quan tâm nhiều hơn đến khả năng khai thác thực tế, dòng tiền vận hành, quy hoạch tổng thể, hệ tiện ích, năng lực quản lý và tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân. Sự xuất hiện của Vinhomes Hải Vân Bay phản ánh khá rõ xu hướng dịch chuyển này.

Là nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm tại Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Bình, phường Hải Vân, cho rằng xu hướng chuyển từ “lướt sóng đất nền, nhà phố” sang “giữ tài sản tạo dòng tiền” đang hình thành ngày càng rõ, đặc biệt khi một đại đô thị quy mô lớn như Hải Vân Bay xuất hiện tại địa phương.

“Với người Đà Nẵng, tâm lý thường là phải thấy dự án hình thành rõ ràng mới xuống tiền. Vì vậy, khi Vinhomes Hải Vân Bay đang dần hiện hữu với hạ tầng và tiện ích được triển khai bài bản, tôi tin nhà đầu tư địa phương có thêm cơ sở để tin tưởng và mạnh dạn hơn”, chị Bình nói.

Đánh giá cao khả năng khai thác dòng tiền từ du lịch - dịch vụ, cùng dư địa gia tăng giá trị dài hạn của dự án, chị Bình đã sở hữu một căn liền kề tại phân khu Bạch Vân. Chị cũng dự tính góp vốn cùng bạn bè để đầu tư thêm tại phân khu Đảo Ngọc.

“Tôi từng đầu tư tại Times City ở Hà Nội nên hiểu rõ giá trị của một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái Vingroup. Vì vậy, khi Vinhomes Hải Vân Bay được phát triển ngay tại quê hương miền Trung, tôi càng cảm thấy tự tin với lựa chọn này”, chị Bình nói.

Không chỉ nhóm nhà đầu tư kỳ cựu, các sản phẩm tại Vinhomes Hải Vân Bay cũng hấp dẫn thế hệ nhà đầu tư trẻ tại Đà Nẵng.

Đang kinh doanh mô hình căn hộ cho thuê trên tuyến ven biển Võ Nguyên Giáp - được mệnh danh là “con đường triệu đô” của Đà Nẵng, chị Đặng Mỹ Ngọc cho biết đã sớm nhìn thấy tiềm năng khai thác lớn ngay khi Vinhomes Hải Vân Bay vừa ra mắt.

“Tôi dự định khai thác theo hướng ẩm thực hoặc spa. Đây là những mô hình có thể hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách du lịch, nghỉ dưỡng và cộng đồng cư dân trong tương lai tại Vinhomes Hải Vân Bay ”, chị Ngọc nói về kế hoạch khai thác một căn thấp tầng tại phân khu Đảo Ngọc.

Giá trị độc bản Vinhomes Hải Vân Bay chinh phục nhà đầu tư địa phương

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, khách hàng Đà Nẵng chiếm tương đối lớn trong tổng số giao dịch Vinhomes Hải Vân Bay trên toàn quốc.

“Điều này không chỉ cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư Đà Nẵng mà còn phản ánh niềm tin đang dần được củng cố bằng những giá trị thực từ pháp lý, tiến độ triển khai, năng lực vận hành và tiềm năng hình thành một đô thị biển đẳng cấp trong tương lai”, bà Kiều Mỹ Dung, Phó giám đốc dự án, Đại diện sàn giao dịch Home Plus phân tích.

Cùng nhận định trên, ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc chi nhánh sàn giao dịch Vision Realty cho giá trị đặc biệt của Vinhomes Hải Vân Bay nằm ở tính sở hữu lâu dài, yếu tố khiến dự án là lựa chọn “đáng tiền” không chỉ với khách hàng Đà Nẵng mà còn với nhà đầu tư từ các địa phương lân cận như TP. Huế, Quảng Trị v.v…

Ngoài ra, ông Kiên cho biết thêm, Đà Nẵng năm vừa qua đón khoảng 17 triệu lượt khách du lịch và năm nay dự kiến đạt khoảng 25 triệu lượt, cho thấy dư địa phục vụ du lịch, lưu trú và dịch vụ vẫn còn rất lớn.

“Tỷ lệ lấp đầy tại Đà Nẵng rất cao, khách du lịch lại luôn ưu tiên những không gian gần biển. Vì thế, Đảo Ngọc với vị trí sát biển, chỉ vài bước chân là chạm tới mặt nước, có lợi thế rất lớn. Đặc biệt, bãi biển tại Vịnh Nam Chơn với sóng êm và không gian biệt lập hiếm có mang đến trải nghiệm hoàn hảo mà không nhiều dự án tại Việt Nam sở hữu”, ông Kiên đưa ra thêm những lợi thế.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái all-in-one với VinWonders, các tiện ích vui chơi, giải trí, thương mại, dịch vụ, resort 5 sao… được xem là nền tảng quan trọng để hình thành một đô thị vịnh biển có sức sống và khả năng khai thác quanh năm. Theo giới đầu tư, đây là điều chưa có dự án nào làm được tại Đà Nẵng và Vingroup là nhà khai phá tiên phong dẫn đầu.

Tiến độ triển khai thần tốc cũng là yếu tố quyết định đến tốc độ xuống tiền của nhà đầu tư. Theo kế hoạch, 345 căn tiêu chuẩn bàn giao thô Bạch Vân sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, 502 căn hoàn thiện nội thất của Đảo Ngọc cùng các hạng mục như công viên, VinWonders, khu resort… sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2027.

Khi đại đô thị sáng đèn, Vinhomes Hải Vân Bay không chỉ được kỳ vọng tạo thêm một cực phát triển mới phía Tây Bắc Đà Nẵng, mà còn góp phần thay đổi cách người địa phương nhìn về bất động sản quê hương, từ một tài sản để nắm giữ sang một hệ giá trị có thể vừa an cư, nghỉ dưỡng, khai thác và tích lũy lâu dài.