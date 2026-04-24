Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp

(Ngày Nay) - Ngày 19/04/2026, Auspacific Investment Việt Nam (APIV) chính thức khai trương văn phòng đầu tiên tại tòa Grandeur Palace 138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội. Với vị thế “Nhà giám tuyển độc lập”, doanh nghiệp kỳ vọng mang những chuẩn mực quản trị tài sản quốc tế về thị trường nội địa.
Sự kiện khai trương văn phòng APIV tại Hà Nội đã thu hút sự hiện diện của các đơn vị đối tác hàng đầu như Văn Phú, Taseco Land, Silk Path, PVcombank,... cùng nhiều chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau. Sau gần hai thập kỷ hoạt động tại Úc với mạng lưới 15 chi nhánh toàn cầu, APIV chọn Hà Nội là điểm đến tiếp theo trong chiến lược mở rộng tại Châu Á.
Chia sẻ về tầm nhìn doanh nghiệp, ông Tô Như Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Auspacific Investment Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi hiện diện tại đây để xác lập vị thế của một Nhà giám tuyển bất động sản độc lập. APIV kỳ vọng trở thành cầu nối chuẩn mực, nơi kết nối giữa tâm huyết của các Chủ đầu tư và khát vọng sở hữu những tài sản thực sự tiềm năng của Khách hàng.”
Sự khác biệt từ mô hình đối soát độc lập và dịch vụ chuẩn 5 sao xuyên suốt giao dịch
Thế mạnh khác biệt của Auspacific Investment Việt Nam không nằm ở số lượng dự án, mà nằm ở quy trình đối soát độc lập dựa trên hai giá trị cốt lõi: Trung lập và Kỷ luật. Theo ông Lê Quốc Đạt – Giám đốc Kinh doanh Auspacific Investment Việt Nam, dịch vụ của doanh nghiệp được thiết kế để giải quyết bài toán lớn nhất của thị trường hiện nay: Niềm tin.
“Chúng tôi đến Việt Nam với sự tôn trọng thị trường bản địa, cùng cam kết xây dựng một hệ thống vận hành rõ ràng, nhất quán — để Quý vị có thể an tâm đặt trọn niềm tin” – ông Đạt nhấn mạnh.
Cam kết đồng hành trường tồn
Mục tiêu cốt lõi của Auspacific Investment Việt Nam là kiến tạo một hệ sinh thái tư vấn chuyên sâu, nơi vị thế của Chủ đầu tư được thấu hiểu và dòng vốn của Khách hàng được bảo vệ. Thông qua việc phân tích dữ liệu thị trường và kinh nghiệm quản trị tài sản đa quốc gia, APIV cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc định danh giá trị bất động sản.
Việc chính thức đi vào hoạt động của văn phòng tại Hà Nội là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn của APIV tại Việt Nam. Đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự minh bạch và bền vững cho thị trường bất động sản trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sắp tới.
