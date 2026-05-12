Báo Hàn “choáng ngợp” trước tiến độ chuẩn bị APEC 2027 của Phú Quốc

(Ngày Nay) - Không còn được nhìn nhận đơn thuần là “hòn đảo đẹp nhất châu Á”, Phú Quốc đang bước vào tâm điểm truyền thông quốc tế khi bước vào giai đoạn tăng tốc cho APEC 2027.

Trong các bài viết đăng tải gần đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt mô tả đảo Ngọc như một dự án tái định vị quy mô lớn, nơi Việt Nam đang kiến tạo một hệ sinh thái hội nghị - nghỉ dưỡng - hạ tầng “chưa từng có tiền lệ trong khu vực”.

Một APEC chưa từng có tiền lệ

Theo Korea JoongAng Daily, chỉ một năm trước, khu vực phía Nam đảo Phú Quốc vẫn chủ yếu là biển và những bãi đất trống. Nhưng đến mùa thu năm 2027, nơi đây sẽ trở thành trung tâm tổ chức một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng loạt, truyền thông Hàn Quốc nhận định Phú Quốc đang thực hiện một giấc mơ “tưởng chừng không tưởng” cho APEC 2027.

Điều gây ấn tượng mạnh với truyền thông Hàn Quốc không nằm ở một công trình đơn lẻ, mà ở quy mô đồng bộ của cả hệ sinh thái đang hình thành tại Nam đảo. Discovery News mô tả đây là mô hình “đô thị tích hợp giữa khách sạn, trung tâm hội nghị và hạ tầng du lịch ven biển”, được dẫn dắt bởi Tập đoàn Sun Group với tốc độ triển khai “chưa từng có”.

Trục xương sống của toàn bộ dự án là đại lộ APEC dài gần 3km, rộng 68m, được phủ bởi 10.000 cây dừa và kết nối xuyên suốt hai bờ biển. Dọc tuyến đại lộ này là tổ hợp 15 khách sạn quốc tế quy tụ hàng loạt thương hiệu toàn cầu như Marriott, Hilton, Hyatt hay Lotte. Theo Korea JoongAng Daily, các khách sạn không chỉ phục vụ lưu trú cho nguyên thủ và đại biểu APEC, mà còn được định vị trở thành lõi thương mại – nghỉ dưỡng mới của Phú Quốc sau hội nghị.

Tâm điểm của toàn bộ hệ sinh thái là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Công trình rộng hơn 157.000m², gồm 30 phòng họp và đặc biệt sở hữu không gian triển lãm - ballroom không cột vượt nhịp 81 m, sức chứa tới 10.000 người. Korea JoongAng Daily nhận định đây sẽ là ballroom lớn nhất thế giới nếu hoàn thành đúng thiết kế, vượt qua cả Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ).

Bên cạnh đó là Nhà biểu diễn đa năng với sức chứa 4.030 chỗ ngồi, “quy mô lớn hơn cả Dolby Theatre – nơi diễn ra lễ trao giải Oscar thường niên”, Korea JoongAng Daily so sánh. Công trình mang thiết kế hình tròn tượng trưng cho bầu trời, kết hợp các họa tiết vảy rồng trong văn hóa Việt Nam. Đáng chú ý, Cirque du Soleil – huyền thoại nghệ thuật biểu diễn thế giới với hơn 400 triệu khán giả tại 86 quốc gia được cho rằng cũng sẽ biểu diễn tại đây.

Từ hạ tầng sự kiện đến “thủ phủ” MICE mới của châu Á

Theo Discovery News, giá trị lớn nhất của Phú Quốc không chỉ nằm ở các siêu công trình, mà ở khả năng vận hành như một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Từ sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị đến các không gian văn hóa – giải trí đều được kết nối trong cùng một trục hạ tầng đồng bộ.

Korea JoongAng Daily cho biết Phú Quốc đang mở rộng sân bay quốc tế thông qua hợp tác với Changi Airports International của Singapore, với tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Công suất sân bay dự kiến đạt 24 triệu lượt khách/năm trong giai đoạn APEC và hướng tới 50 triệu lượt khách về dài hạn. Nhà ga T2 mới được thiết kế theo hình cánh chim phượng hoàng, trong khi tuyến cao tốc 10 làn và tuyến LRT đầu tiên trên đảo tại Việt Nam sẽ kết nối trực tiếp sân bay với khu tổ chức APEC.

Toàn bộ hành trình từ sân bay đến trung tâm hội nghị được rút ngắn tối đa, hình thành chuỗi vận hành liền mạch giữa đón tiếp, lưu trú, hội họp và giải trí. Đây cũng là yếu tố mà Discovery News đánh giá là nền tảng để Phú Quốc chuyển mình từ điểm nghỉ dưỡng biển thành trung tâm MICE mang tầm quốc tế.

Đáng chú ý, tốc độ thi công của dự án cũng khiến báo chí Hàn Quốc bất ngờ. Những cẩu tháp vận hành xuyên đêm, hàng nghìn kỹ sư và công nhân làm việc liên tục trên đại công trường rộng hàng chục hecta. Korea JoongAng Daily mô tả: “Những chiếc cần cẩu đang miệt mài hoạt động để viết nên chương mới cho lịch sử hòn đảo”.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, APEC 2027 đang trở thành cú hích chiến lược để Việt Nam tái định vị Phú Quốc trên bản đồ du lịch – thương mại toàn cầu. Đây không còn là câu chuyện chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế kéo dài vài ngày, mà là bước chuyển dài hạn nhằm xây dựng một cực tăng trưởng mới của khu vực.

Discovery News đánh giá, mô hình phát triển tại Phú Quốc là ví dụ điển hình cho cách Việt Nam kết hợp đầu tư hạ tầng, du lịch, văn hóa và giao thông trong cùng một chiến lược phát triển điểm đến. Trong khi đó, Korea JoongAng Daily cho rằng nếu hoàn thiện đúng tiến độ, Phú Quốc hoàn toàn có thể cạnh tranh với các trung tâm nghỉ dưỡng – hội nghị hàng đầu khu vực.

Từ một hòn đảo nổi tiếng với biển xanh và hoàng hôn, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất lịch sử. Và với những gì đang diễn ra tại Nam đảo, truyền thông quốc tế dường như đã bắt đầu nhìn thấy một “thủ phủ MICE” mới của châu Á đang thành hình bên bờ biển Việt Nam.