Hệ thống Tiêm chủng vắc xin VNVC được vinh danh Top 1 Đông Nam Á và doanh nghiệp chuyển đổi số xanh hàng đầu

(Ngày Nay) - Ngày 18/4, tại Singapore, Hệ thống Tiêm chủng VNVC được vinh danh dẫn đầu ASEAN 2026 khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong hành trình 10 năm kiến tạo mô hình hệ sinh thái tiêm chủng vắc xin toàn diện “độc bản” trên thế giới.

Khẳng định dấu ấn trên bản đồ y tế dự phòng khu vực

Sự kiện trao giải diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN. Đây là lần đầu tiên một hệ thống tiêm chủng của Việt Nam được vinh danh trang trọng ở diễn đàn quan trọng này, khẳng định dấu ấn danh dự trên bản đồ y tế dự phòng khu vực.

Các danh hiệu dành cho VNVC được đặc biệt chú trọng bởi những đánh giá được ghi nhận trong suốt hành trình gần 10 năm chinh phục hàng chục triệu gia đình người Việt và Hội đồng bình chọn ASEAN bằng uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng chuyên môn, năng lực công nghệ - đổi mới, tính đồng bộ trong vận hành, mức độ hài lòng của khách hàng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, giải thưởng đã khẳng định sự tiên phong, vượt trội trong kiến tạo mô hình tiêm chủng vắc xin “độc bản” trên thế giới. Đó là hệ thống bao phủ toàn diện với hệ sinh thái từ nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ cao, phân phối chuyên nghiệp, trực tiếp triển khai tiêm chủng phục vụ khách hàng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.

Ra đời năm 2017 giữa bối cảnh thị trường vắc xin dịch vụ tại Việt Nam thường xuyên khan hiếm và biến động giá, chất lượng dịch vụ chưa được chú trọng, Hệ thống tiêm chủng cho trẻ em và người lớn VNVC quyết tâm xây dựng và triển khai mô hình trung tâm tiêm chủng chất lượng cao, chuyên nghiệp toàn diện, từ cung ứng vắc xin chất lượng hàng đầu quốc tế đến quy trình bảo quản và sử dụng theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt. Ngay từ khi thành lập, VNVC đặt mục tiêu thực hiện xuất sắc các hoạt động chuyên môn ở tất cả các lĩnh vực bao gồm đạt chuẩn thực hành bảo quản và phân phối dược phẩm tốt (GDP, GSP) nhằm bảo quản tối ưu chất lượng vắc xin, mang lại hiệu quả phòng bệnh cao sau tiêm chủng. Cùng với đó, VNVC xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên môn trình độ cao có chứng chỉ hành nghề, quy trình tiêm chủng 1 chiều, đảm bảo các quy định về theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm, hoạt động đào tạo, huấn luyện liên tục…

Để có được các vắc xin thế hệ mới, chất lượng cao trên thế giới, VNVC đã đàm phán và ký kết hợp tác chiến lược, toàn diện và bền vững với các Hãng vắc xin hàng đầu thế giới như GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Abbott, Takeda, Substipharm Biologics… Qua đó, VNVC luôn có được nguồn cung ứng vắc xin chất lượng tốt nhất với nhiều ưu đãi.

Song song, VNVC duy trì chính sách giá bình ổn, triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt như “tiêm trước, trả sau” không lãi suất nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin chất lượng cao cho người dân. VNVC là đơn vị tiên phong nâng cao kiến thức, đưa tiêm chủng đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe có chiều sâu.

Với những nỗ lực đó, VNVC đã góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn, trong đó nhóm người lớn ghi nhận mức tăng ấn tượng, chiếm hơn 40% tổng số khách hàng, từng bước hình thành thói quen tiêm chủng vắc xin trọn đời trong cộng đồng.

Quyết tâm với chiến lược tự chủ vắc xin chất lượng cao cho Việt Nam

Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, VNVC chủ động tham gia đóng góp vào quá trình hiện thực hóa chủ trương tăng cường tự chủ vắc xin của Việt Nam, đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm theo định hướng công nghệ cao, đồng bộ từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đến sản xuất quy mô lớn, nhằm từng bước làm chủ các công nghệ vắc xin hiện đại, chủ động nguồn cung trong nước và tiến tới sản xuất các vắc xin có nhu cầu sử dụng cao cho trẻ em và người lớn.

Nhà máy vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, tại Tây Ninh theo các tiêu chuẩn quốc tế của WHO, châu Âu và FDA (Mỹ), dự kiến cung ứng hơn 100 triệu liều vắc xin mỗi năm khi đi vào vận hành.

Đặc biệt, VNVC đã thúc đẩy hợp tác với các Hãng dược phẩm và đối tác quốc tế hàng đầu như GSK (Anh), Sanofi (Pháp), Pfizer (Mỹ), Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga - RDIF, Medsintez (Nga), Syntegon (Đức)… nhằm từng bước tiếp cận, nhận chuyển giao công nghệ và hướng tới làm chủ các dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ trong nước.

Từ nền tảng đầu tư bài bản, năng lực vận hành quy mô lớn đến định hướng đổi mới và phát triển bền vững, VNVC đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái y tế hiện đại của Việt Nam. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc xin quốc gia, VNVC còn mở ra hướng phát triển mới cho thị trường tiêm chủng dịch vụ, từng bước đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị y sinh toàn cầu.