Australia mở rộng mạng lưới UAV giám sát cá mập sau hàng loạt sự cố

(Ngày Nay) - Chính quyền bang New South Wales (phía Đông Nam Australia) ngày 28/6 thông báo sẽ mở rộng mạng lưới thiết bị bay không người lái (drone) giám sát cá mập quanh năm tại các bãi biển ở Sydney và khu vực lân cận từ ngày 1/7, sau khi số vụ cá mập xuất hiện và tấn công người gia tăng trong thời gian gần đây.

Theo đó, bang New South Wales sẽ đầu tư thêm 34 triệu AUD (khoảng 23 triệu USD) cho hệ thống drone tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới, nhằm nâng cao năng lực giám sát trên diện rộng. Quyết định này đưa tổng mức đầu tư cho các biện pháp giảm thiểu rủi ro từ cá mập của bang lên 120 triệu AUD trong 2 năm tới.

Thủ hiến bang Chris Minns nhấn mạnh khoản đầu tư nhằm tăng cường khả năng phát hiện sớm cá mập và cảnh báo kịp thời cho người dân khi tắm biển. Ông cho rằng việc tăng số lượng drone sẽ giúp cải thiện khả năng quan sát ngoài khơi và hỗ trợ đánh giá tình hình biển tốt hơn.

Quyết định mở rộng giám sát được đưa ra sau một số sự cố nghiêm trọng gần đây tại New South Wales. Ngày 13/6, một giáo viên địa phương bị cá mập tấn công khi đang bơi tại bãi biển Coogee ở Sydney, dẫn đến việc phải phẫu thuật cắt bỏ một cánh tay. Trước đó, bãi biển Bondi từng phải đóng cửa trong ba ngày liên tiếp do phát hiện cá mập trắng lớn. Tháng 1/2026, một cậu bé 12 tuổi cũng thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công tại khu vực cảng Sydney.

Theo kế hoạch, khoảng 70 bãi biển tại New South Wales, trong đó có 38 bãi biển ở Sydney, sẽ được giám sát hằng ngày từ bình minh đến hoàng hôn, tập trung vào các khu vực đông người tắm biển và lướt sóng, bao gồm cả những bãi biển không có lực lượng cứu hộ thường trực.

Các nhà khoa học Australia cho rằng nhiệt độ đại dương gia tăng đang làm thay đổi mô hình di cư của cá mập, qua đó có thể góp phần làm tăng số vụ tiếp xúc giữa cá mập và con người.

Bang New South Wales cũng đang triển khai hệ thống phao câu thông minh (SMART drumline). Khi cá mập cắn mồi nhử gắn dưới phao, cảm biến sẽ gửi tín hiệu để lực lượng cứu hộ đến gắn thẻ theo dõi trước khi thả cá mập trở lại môi trường tự nhiên. Các cá thể đã gắn thẻ khi di chuyển qua hệ thống trạm thu tín hiệu dọc bờ biển sẽ kích hoạt cảnh báo trên ứng dụng SharkSmart, gửi thông báo tới điện thoại và thiết bị thông minh của người dân.